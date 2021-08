NoviSign Zentrale vergrössert sich und zieht in neues Bürogebäude ein

Die NoviSign Hauptverwaltung in Tel Aviv hat sich vergrößert und hat neue repräsentative Büroräumlichkeiten bezogen

NoviSign, Marktführer für Digital Signage Software hat diese Woche die individuell geplanten, neuen Büroräumlichkeiten in Tel Aviv bezogen.

Mit diesem Umzug hat sich NoviSign weiter vergrößert und setzt den Plan einer weltweiten Expansion weiterhin zielstrebig um.

In den neuen, repräsentativen Räumlichkeiten steht dem gesamten NoviSign Team nicht nur mehr Fläche zur Verfügung, vielmehr wurde auch ein aufwändiges Demo-Konzept mit integriert, so dass sich die Kunden live vor Ort über neueste Technologie und Lösungen im Bereich Digital Signage umfassend informieren können.

Das gesamte NoviSign Team freut sich über die Möglichkeiten, die dieser neue Standort bietet und bedankt sich bei allen Kunden über die nun bereits über 10 Jahre bestehenden Geschäftsbeziehungen und die ungebrochen große Nachfrage nach NoviSign “State-of-the-Art”-Digital Signage Lösungen.

NoviSign ist Marktführer zur einfachen und innovativen Präsentation digitaler Lösungen.

