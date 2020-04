Leads generieren im Home Office – Werden Sie Partner der ScaleUp 360° Enterprise Cloud Governance

Der digitale Cloud Governance Summit in D/A/CH

Berlin, den 28. April 2020

Verwelken die Pflanzen in Ihrem Büro? Ist Ihr Internet oft instabil? Sind Sie in den letzten Wochen zum Skype- oder Microsoft Teams-Profi avanciert? Dann befinden Sie sich höchstwahrscheinlich im Home-Office, genauso wie viele Ihrer Kollegen aus der gleichen Branche.

Die Corona Krise wirft auch in Zukunft, viele Fragen in Unternehmen auf: Wie generiere ich jetzt frische Leads für meine Sales-Pipeline? Was sind Lösungsansätze von Unternehmen mit ähnlichen Herausforderungen? Welche Plattform bietet mir die Gelegenheit, viele Entscheider mit Budgetverantwortung auf einmal zu erreichen?

Unsere Digitalevents der ScaleUp 360°-Reihe bringen Experten und Entscheidungsträger von führenden Unternehmen zusammen, um in interaktiven Webinar-Sessions Lösungen für geschäftskritische Herausforderungen vorzustellen und zu diskutieren. Insgesamt bieten wir über 100 Online Events mit Schwerpunkten in den Bereichen IT, Business Transformation, Cognitive & AI, Corporate, HR, Automotive und Manufacturing unter https://www.scale-up-360.com/de/ an.

Speziell für Ihre Branche, empfehlen wir, das Digitalevent ScaleUp 360° Enterprise Cloud Governance (04. – 05. November 2020). Über 2 Tage, besprechen IT Entscheider und führende Cloud Architekten, in 12 Webinaren, erfolgreiche Projekte und den effizienten Umgang mit Public Cloud Services und Methoden zur Cloud Governance.

Als Business Partner präsentieren Sie Ihre Lösungen oder Werkzeuge zum praktischen Einsatz von Machine Learning und AI im Enterprise-Kontext – in Form von Live-Demos, vor einer exklusiven Community von Führungskräften und Entscheidern mit Budgetverantwortung und direkt von Ihrem Schreibtisch aus. Nutzen Sie unser innovatives Webinar-Format für Live-Demos oder Case Studies, um Ihre Expertise und Produkte vor einem relevanten Publikum voller Prospects zu präsentieren.

Weitere Informationen zum Ablauf und den Benefits für Ihr Unternehmen finden Sie hier:

https://www.scale-up-360.com/de/enterprise-cloud-governance-download-form/

Kernthemen der ScaleUp 360° Enterprise Cloud Governance:

-Mit IaaS, PaaS & SaaS Innovationen beschleunigen, Flexibilität des Business und die Entwicklungsgeschwindigkeit erhöhen, die Kapazitätsauslastung und Ressourcennutzung verbessern und Kosten reduzieren? Die Cloud Services Use & Business Cases der Unternehmen und ihrer IT

-Migrationskonzepte & Strategien: Was sind jeweils optimale Vorgehensmodelle zur Einführung und Nutzung, wie sieht eine erfolgreiche Umstellung der gesamten Applikationenlandschaft und was sind die besten Betriebsmodelle von Cloud Services?

-Stabilität & Verfügbarkeit im Alltag – Wie sieht es mit der Leistung und Zuverlässigkeit von Cloud (Self-) Services in der Praxis aus?

-Security in der Cloud: Wie sehen Sicherheitskonzepte für die Szenarien Public-, Private- und Hybrid-Cloud aus und wie lassen sich moderne Rechenzentren schützen?

-Von CaaS zu Serverless Infrastructures & FaaS – Was kommt als nächstes und was sind die besten praktischen Anwendungen?

-Bimodale IT in der Praxis: Integration von Cloud Services in das bestehende System

-Mit Hilfe welche Technologien und Konzepte lassen sich Netzwerk-Infrastrukturen flexibilisieren und automatisieren?

-DevOps vs. Silo-IT – Was sind die Auswirkungen auf die Organisation und was ist das Schicksal der Rest-IT

-ITIL-DevOps-Interaktion: Klassisches Service Management und Continuous Delivery – Wie geht das zusammen?

-Security von / durch / trotz Cloud Services? Wie garantieren wir Datensicherheit und Wiederherstellung? Wie sind Datenmissbrauch, -Verlust und weitere Risiken beim Einsatz von Cloud Services zu vermeiden?

Ihre Ansprechpartnerin für Frage und die Veranstaltung:

Qian Zhou

Marketing Manager

we.CONECT Global Leaders GmbH | Reichenberger Str. 124 | 10999

P: +49 30 52 10 70 3 – 615 | E: qian.zhou@we-conect.com

