LED-Serie mit Breitband-Lichtspektrum und sehr hoher Lichtqualität

Nagold, Januar 2021 – Mit der neuen PW-Serie erweitert euroLighting sein Power-of-Sun-Programm um LEDs mit Breitband-Lichtspektrum von 380 bis 1000nm. Dieses breite Spektrum ist derzeit hoch innovativ für den Einsatz in der Beleuchtung zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden. Die LEDs verfügen über eine sehr hohe Lichtqualität mit einem Farbwiedergabe-Wert von 98,9 und können körpereigene Heilungsprozesse unterstützen.

Die Besonderheit der LEDs aus der PW-Serie von Smart Eco Lighting ist das breitbandige Spektrum, das alle Wellenlängen über den gesamten sichtbaren Bereich von 380 – 780nm abdeckt und zudem weit in den infraroten Bereich bis 1000nm reicht. Damit entspricht dieses LED-Spektrum nahezu der idealen thermischen Lichtquelle – in warmen Farbtemperaturen wie 2700K verhält es sich ähnlich einer klassischen Glühbirne und bei kalten Farbtemperaturen wie 5000K bildet es das natürliche Tageslichtspektrum ab.

Die sehr gute Lichtqualität der LEDs spiegelt sich in ihrem hohen Farbwiedergabe-Wert Ra 98,9 wieder. Alle 15 Referenzwerte der CRI-Bewertung weisen bei der Messung Werte von über 96 auf. Besonders die Werte des R9 (sattes Rot) und R12 (sattes Blau) liegen mit 97 sehr nahe am Idealwert 100, während bei vielen anderen LEDs hier deutliche Defizite erkennbar sind.

Technische Daten:

Die LED PW2835-3V0.2W von Smart Eco Lighting hat eine Baugröße von 2,8 x 3,5mm, eine Leistung von 0,2W und wird mit einer Spannung von 3V sowie einem Strom von 60mA betrieben. Ihre Effizienz wurde optimiert und konnte von 23lm/W auf 50lm/W verdoppelt werden. Damit erreicht die LED einen typischen Lichtstrom von 9,2lm bei 5000K. Bei den Farbtemperaturen reicht die Auswahl von 2700K bis 6500K. Auf Wunsch sind weitere Bauformen wie SMD-LEDs mit beispielsweise 0,5W oder COB-LEDs in höheren Leistungen ab 4W erhältlich.

Wirkung und Einsatzbereiche:

Das breite LED-Spektrum erleichtert nicht nur das Sehen und Lesen, sondern wirkt sich gleichzeitig förderlich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen aus. Insbesondere die langwelligen Rot- und Infrarotstrahlen, die bei den handelsüblichen LEDs nicht vorhanden sind, können nachweislich körpereigene Heilungsprozesse unterstützen. Das Infrarot dringt tief in die Haut ein, wird durch die Kraftquellen in den Zellen zu Energie umgewandelt und unterstützt so die Vitalität und Energieversorgung der Organe.

Anwendung finden die LEDs überall dort, wo Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen im Fokus stehen. Zu den zahlreichen Beispielen zählen Spezial-Leuchten zur Förderung von Gesundheit und Vitalität im eigenen Heim, in Praxen und Patientenzimmern ebenso wie Wellness-Lichter in Thermen und Hotels. Ein weiterer Einsatzbereich sind Prüflabore, das Qualitätsmanagement, die Spektralanalyse oder sonstige Bereiche, bei denen eine möglichst hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe mit einem gleichmäßigen, breitbandigen Spektrum gefragt ist.

Alternativ kann in speziellen Anwendungsbereichen wie der Spektroskopie, bei denen ein zusätzlicher UVA-Anteil benötigt wird, die PD-LED-Serie zum Einsatz kommen, die eine Erweiterung des Spektrums bis in den nahen UV-Bereich bietet.

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

