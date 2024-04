Leo’s Abenteuerpark öffnet Tür und Tor in Weiterstadt

Europas größte Abenteuerpark-Kette nun auch im Loop5

Weiterstadt, 23.04.2024 – Das Einkaufs- und Erlebniszentrum Loop5 darf jetzt seinen im vergangenen Jahr bereits angekündigten Mietpartner begrüßen. Leo“s Abenteuerpark lädt ab dem 26.04.2024 im hessischen Weiterstadt zu Spiel, Spaß und Abenteuer ein. Es ist die 69. Anlage des schwedischen Unternehmens und nach Bremen und Pulheim die dritte in Deutschland. Im Loop5 haben Kinder im Alter von 1-12 Jahren künftig die Möglichkeit, sich auf den über 4.000, mit 20 Spielattraktionen bestückten Quadratmetern so richtig auszutoben, Kindergeburtstage in individuell gestalteten Partyräumen zu feiern und mit ihren Familien eine schöne Zeit zu verbringen.

Während sich Kinder im Abenteuerpark auspowern können, lädt das hauseigene Bistro alle Gäste zum Verweilen und Erholen ein. Ob Getränk, Mahlzeit oder eine Kleinigkeit für Zwischendurch: Der Ort bietet eine hohe Aufenthaltsqualität.

Das Spiel- und Bewegungskonzept von Leo“s, das sich in Skandinavien erfolgreich etabliert hat, ist eine Ergänzung zu dem Retailtainmentkonzept des Loop5, welches der ganzen Familie neben dem Shoppingerlebnis auch Spiel und Spaß sowie jede Menge Unterhaltung verspricht.

Zudem können sich die Besucher des Loop5 auch auf rasante Karussellfahrten freuen – das Cupcake Karussell öffnete im vergangenen Monat.

Weitere spannende und spektakuläre Attraktionen wie der Freefalltower, bei der Groß und Klein rund 16 Meter in die Tiefe fallen, sowie der ZipCoaster oder der Kletterpark befinden sich noch im Bau und sollen dieses Jahr fertiggestellt werden.

Das Loop5 freut sich auf die Zusammenarbeit mit Leo“s Abenteuerpark.

