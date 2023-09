Lesen macht schlank!

Ernährungsexperten aus Deutschland und Österreich bringen Buch „Die 55 effektivsten Abnehmbooster“ heraus

Mit dem neun Buch „Die 55 effektivsten Abnehmbooster“ ist eine nachhaltige Gewichtsreduktion kein Problem mehr. Die bekannten Ernährungsexperten Prof. PhDr. Sven-David Müller, M.Sc., Diätassistent (Salzgitter) und Diätologin und Ernährungswissenschaftlerin Gabriela Zingerle (Wien) verraten ihre besten Tipps und Tricks zur gesunden und nachhaltigen Gewichtsreduktion, die auch dem Jo-Jo-Effekt vorbeugen. Abnehm-Booster sind mehr als nur Fatburner. Abnehm-Booster sorgen im menschlichen Organismus dafür, dass Übergewicht gar nicht erst entstehen kann und effektiv abgebaut wird.

Außerdem sind Abnehmbooster in der Lage das Verhältnis von schädlichem Fettgewebe zu reduzieren und beim Aufbau von Muskulatur zu helfen. Dabei sind die Abnehm-Booster keine Wunderwaffen, die Bewegungsmuffeln und echten chipsessenden Couchpotatoes beim Abbau der Schwabbelzonen helfen. Sie ergänzen vielmehr eine sinnvolle Ernährungsumstellung und machen Bewegung und Sport effektiver. Wissenschaftlich geprüfte Abnehm-Booster helfen auf dem Weg zum Wohlfühl-Körper. Finden Sie heraus, wie Sie die Moppelbakterien in Ihrem Darm wegbekommen können. Das neue Buch „Die 55 effektivsten Abnehmbooster“ macht den Weg frei für ein gesundes Leben in den neuen Wohlfühl-Körper! Das Buch ist bei Amazon als Softcover, Hardcover und Digital-Version erhältlich. Daneben gibt es das Buch natürlich überall, wo es gute Bücher gibt. Bibliografische Daten:

Die 55 effektivsten Abnehmbooster

Sven-David Müller und Gabriela Zingerle

ISBN 979-885-417-3506

Das im Jahr 2006 in Köln gegründete Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik ist das Netzwerk und Sprachrohr für alle Berufsgruppen, die in der wissenschaftlich fundierten Gesundheitsförderung tätig sind sowie alle an Gesundheit interessierten, die von dem Bündeln von Informationen und Aktionen profitieren möchten. Die medizinische Fachgesellschaft ist als gemeinnützig anerkannt und in das Vereinsregister eingetragen.

