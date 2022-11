Licht für alle Fälle

In jeder Situation zuverlässig und leuchtstark: Die energieeffizienten LED-Taschenlampen und LED-Stirnlampen aus der Core-Serie von Ledlenser

Noch bis Ende Januar bietet Ledlenser einen Energiekostenzuschuss in Höhe von fünf Euro für seine aufladbaren Modelle

Solingen, im November 2022 – Da die Anforderungen je nach Anspruch und Einsatz unterschiedlich sind, hat Ledlenser eine Vielzahl von portablen Lichtlösungen im Portfolio – von ultrakompakten Schlüsselringlampen über Stirn- und Taschenlampen bis hin zu handlichen Laternen. Soll es ein Lichtspender beim abendlichen Spaziergang auf unbeleuchteten Wegen oder eine Notfall-Beleuchtung für einen möglichen Stromausfall sein? Die Taschen- und Stirnlampen der Core-Serie sind dabei besonders alltagstauglich, und wie alle Lampen von Ledlenser mit stromsparenden LEDs ausgestattet. Die meisten enthalten einen aufladbaren Akku, es sind aber auch batteriebetriebene Varianten erhältlich. Bis Ende Januar 2023 bietet Ledlenser zudem als Energiekostenbeitrag eine Cashback-Aktion für aufladbare Geräte an, die mit Akku ausgeliefert werden.

Ledlenser bringt Licht in die dunkle Jahreszeit

Ledlenser sorgt im Alltag für Sicherheit und Energieeffizienz: Geht man von einem Strompreis von 0,50/kWh aus, lässt sich die handliche Taschenlampe P6R Core für fünf Euro ca. 1.080-mal aufladen und mit 30 Lumen Lichtleistung mehr als 50.000 Stunden bzw. 2.000 Tage lang ununterbrochen betreiben.

Auch bei einem nächtlichen Stromausfall sorgt dieses Modell für sichere Beleuchtung, denn die spezielle Sicherheitsfunktion Emergency Light verwandelt die lichtstarke Taschenlampe in ein Notlicht. So geht die Lampe bei einem Stromausfall automatisch an, wenn sie sich in der Ladestation befindet. Damit hilft sie bei der Orientierung, zum Beispiel um den Sicherungskasten zu finden. Besonders praktisch: Die Lampe kann einfach auf ihre Endkappe gestellt werden. Dann bleiben die Hände frei, während zugleich der Raum ausgeleuchtet wird.

Wer eine universelle Taschenlampe für eine Vielzahl von Einsätzen benötigt, kann bei der bewährten P-Serie aus unterschiedlichsten Modellen auswählen. Diese erfolgreiche Produktserie wurde 2007 eingeführt. Bereits damals setzte Ledlenser einen Meilenstein mit dem Advanced Focus System, das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht. In diesem Jahr feiert die P-Serie ihren 15. Geburtstag und ihr drittes Update. Das neue Konzept mit der Unterteilung in Core, Work und Signature wurde für die verschiedenen Anwendungen in Haushalt, Freizeit und professionellen Bereichen entwickelt.

Die Modelle sind mit zukunftsweisenden Features und innovativen Ledlenser-Technologien ausgestattet. So sind die eleganten Gehäuse der hochwertigen Taschenlampen dank Flex Sealing Technology nach Schutzklasse IP68 vor Wasser und Staub geschützt und bieten daher selbst bei Sturm, Schnee und Regen sicheres Licht.

Kompakte Modelle wie die 75 Gramm leichte P5R Core, die Stiftlampe P4R Core oder die Schlüsselbundlampe P2R Core, die sich einfach per Clip befestigen lässt, passen in jede Hosen- oder Jackentasche. Bei der abendlichen Runde mit dem Hund muss daher niemand auf sicheres Licht verzichten – selbst wenn die Straßenlaternen einmal ausfallen.

Eine komfortable Alternative für Läufer oder Spaziergänger sind verlässliche Stirnlampen mit praktischen Funktionen. So lässt sich die leistungsstarke Stirnlampe H7R Core stufenlos dimmen und blitzschnell an sich verändern-de Lichtverhältnisse anpassen. Auf diese Weise kann man sich im Dunkeln sicher bewegen und hat zugleich die Hände frei. Der um 130 Grad schwenkbare Lampenkopf, das magnetische Ladesystem mit austauschbarem Akku und der extreme Schutz vor Staub und Wasser machen sie zum langlebigen Allrounder.

Auch die kompakte H5 Core, die sich ebenfalls stufenlos dimmen und besonders leicht bedienen lässt, ist ein cleverer Alltagsbegleiter für alle Fälle. Mit handelsüblichen AA-Batterien betrieben ist sie jederzeit einsatzbereit, auch wenn es keine Lademöglichkeit gibt – ob beim Outdoor-Einsatz oder in einem Notfall. Alternativ ist ein Betrieb mit NiMH-Akkus möglich.

Weitere Informationen zu Ledlenser sind abrufbar unter: www.ledlenser.com

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Taschen-, Stirn und Multifunktionslampen bieten seit über 20 Jahren mobile Lichtlösungen für jede Situation – maßgeschneidert, kraftvoll, präzise und langlebig. Als unverzichtbare Werkzeuge helfen die zahlreichen Modelle aus dem Bereich Work und Professional dabei, unterschiedlichste Arbeiten besser und effektiver zu erledigen, während Lampen aus dem Bereich Home und Life Alltagsleben und Haushalt brillant beleuchten. Lichtstarke Unterstützung für Freizeit und Abenteuer von Sonnenuntergang bis -aufgang bieten die Serien aus dem Bereich Outdoor und Sports. Auch Powerbanks und elegante Lifestyle-Accessoires gehören zum Portfolio der Premium-Marke. Hauptfokus des 1993 gegründeten Unternehmens ist die Entwicklung innovativer Produkte in zeitlosem Design mit zukunftsweisenden Technologien wie beispielsweise dem Advanced Focus System. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei einer Registrierung über die Homepage gilt eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

