Mikrozement fugenlos, Trend 2023. Für Wände und Böden

Preiswert perfekt Renovieren und Gestalten mit Mikrozement.

Mikrozement, fugenlose Beschichtungen sind auch 2023 noch äußerst beliebt. Der Trend geht zu fugenlosen, pflegeleichten Oberflächen. Mikrozement ist eine der fugenlosen Beschichtungen, die lange haltbar ist und einfach in der Pflege ist. Heimwerker geeignet und jetzt besonders günstig. Erzielen Sie einzigartige Ergebnisse mit frischen Farben.

Mikrozement: die gute Wahl für z.B. Renovierung

Wenn Sie sich für eine Renovierung Ihrer Böden oder Wände entscheiden, sollten Sie auf jeden Fall über Mikrozement nachdenken. Diese innovative Art der Verkleidung ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Heimwerker und Designliebhaber. Mikrozement ist extrem widerstandsfähig und langlebig, was ihn auch zu einer idealen Wahl für hochfrequentierte Bereiche wie Küchen und Bäder macht. Darüber hinaus ist er pflegeleicht und kann in einer Vielzahl von Designs und Farben gestaltet werden.

Badezimmergestaltung: So gelingt die perfekte Wohlfühlatmosphäre. Beton cire, Mikrozement hat sich bewährt. Auch ist eine fugenlose Beschichtung hygienischer als z.B. ein Fliesenbelag.

Es gibt wohl kaum einen Ort, an dem es sich so richtig entspannen und vom Stress des Alltags erholen läßt, wie in seinem eigenen Badezimmer. Dabei spielt die Gestaltung dieses Raumes eine entscheidende Rolle: Die richtige Auswahl der Farben, Materialien und Möbel schafft nicht nur ein optisch ansprechendes Ambiente, sondern trägt auch dazu bei, dass man sich in seinem Badezimmer rundum wohlfühlt.

Wer sein Badezimmer neu gestalten oder umbauen möchte, sollte sich daher zunächst Gedanken über die gewünschte Atmosphäre machen. Soll das Bad eher funktional und schlicht sein oder soll es eher luxuriös und gemütlich wirken? Ist vielleicht sogar ein Wellness-Bad mit Whirlpool und Sauna gewünscht? Sobald die Entcheidung für eine Richtung gefallen ist, gilt es die passenden Materialien und Möbel auszuwählen.

Die Wandgestaltung ist hierbei ein wesentlicher Faktor: Helle Farben wirken freundlich und ruhig, dunkle Töne sorgen für Gemütlichkeit. Auch die Wahl der Boden und Wandbeschichtung ist entscheidend – glatte, fugenlose Flächen bieten nicht nur ein elegantes Aussehen, sondern sind auch besonders hygienisch und pflegeleicht. Hierfür ist Mikrozement bestens geeignet. Fugenlos.

Mikrozement ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Heimwerker und Designliebhaber, die Wert auf Qualität und Langlebigkeit legen. Mikrozement ist ein vielseitiges Produkt, das sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet ist. Mit Mikrozement können Sie Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase verwandeln, in der Sie sich jeden Tag wohlfühlen werden.

Mikrozement entwickelt und vertreibt hochwertige Quarzsandbeschichtung. Beto cire, Mikrobeton.

