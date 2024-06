Licht für endlose Sommernächte

Mit den Laternen aus der ML-Serie sorgt Ledlenser beim Camping oder auf der Gartenparty für gemütliche 360°-Beleuchtung

Solingen, im Juni 2024 – Die Tage werden länger, die Nächte angenehm warm: Pünktlich zur Sommerzeit verlagert sich das Leben vieler Menschen wieder mehr ins Freie. Wer die Campingsaison in vollen Zügen genießt, regelmäßig am Grill steht oder viel Zeit im Garten und in der Natur verbringt, liegt mit den Laternen aus der ML-Serie von Ledlenser goldrichtig; die kompakten Multitalente sorgen für behagliches Licht und eine entspannte Atmosphäre.

„Unsere Laternen aus der ML-Serie spenden effizientes und gemütliches Licht – unterwegs, am Gartentisch oder im Zelt“, so Philipp Elsner, Produktmanager der ML-Serie von Ledlenser. „Bei der Entwicklung unserer Outdoor-Laternen waren uns blendfreies und effizientes Licht, handliche Maße und Flexibilität besonders wichtig.“ Das Ergebnis: zwei Modellgrößen in insgesamt fünf unterschiedlichen Ausführungen, allesamt ausgestattet mit der Micro Prism Technology und sieben Jahren Garantie bei Online-Registrierung*.

Die Mini-Laterne ML4 gibt es neben der neutralweißen Version auch als ML4 Warm Light mit warmweißem Licht. Beide Modelle eint die kompakte Größe, die zusätzliche Rotlichtfunktion, die sich ideal zum Lesen im dunklen Zelt eignet, sowie das effiziente und blendfreie Licht. Per integriertem Karabiner lassen sich die Mini-Laternen flexibel an Zeltschnur, Wäscheleine oder Rucksack befestigen. Sollte der Akku einmal schwächeln, lassen sich die ML4-Modelle dank Dual Power alternativ mit einer AA-Batterie betreiben.

Die ML6 als große Schwester der ML4 kommt in drei Ausführungen: mit neutralweißem oder warmweißem Licht (ML6 Warm Light) und smart steuerbar als ML6 Connect WL. Alle drei Varianten sind flexibel per Magnet oder integriertem Haken platzierbar, haben eine praktische Powerbank-Funktion, etwa zum Aufladen von Smartphones, und sind im Weiß- und Rotlichtmodus stufenlos dimmbar. Die ML6 Connect WL als Flaggschiff und jüngstes Modell der Serie lässt sich bequem aus dem Campingstuhl per Ledlenser Connect App personalisieren und fernsteuern – mit der im Lieferumfang enthaltenen separaten Fernbedienung sogar gleichzeitig mit mehreren weiteren Lampen.

Das nächste Outdoor-Abenteuer, ein Camping-Trip oder lauschiger Abend auf der Terrasse kann kommen!



* Garantiedauer bei Onlineregistrierung auf ledlenser.com innerhalb von 12 Wochen ab dem Kaufdatum sieben Jahre, sonst zwei Jahre. Garantiebedingungen unter https://ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie/.

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

