Wollring Law berät Meditech-KI-Unternehmen PioBioscience GmbH bei übertragenden Sanierung aus der Insolvenz heraus

Tochtergesellschaft der PixelBioscience-Gruppe in Deutschland hat Sanierung erfolgreich abgeschlossen

Hamburg, 11. Juni 2024 – Die Anwaltskanzlei Wollring Law hat in einer herausragenden rechtlichen Beratungsleistung die PioBioscience GmbH, Teil der renommierten PixelBioscience-Gruppe, durch einen komplexen Sanierungsprozess geführt. Dieser Prozess mündete in der erfolgreichen Übernahme und Umbenennung des Unternehmens, das zuvor als PixelBiotech firmierte. Die strategische Neuausrichtung hat das Unternehmen nachhaltig gestärkt und seine Position als Innovationsführer in der biomedizinischen Forschung gefestigt.

Technologische Innovationen und Markteinfluss

Die PixelBiotech GmbH, der Vorläufer der PioBioscience GmbH, hat die HuluFISH-Technologie entwickelt, eine fortschrittliche Methode, die Fluoreszenztechniken mit künstlicher Intelligenz kombiniert, um DNA und RNA in medizinischen Proben zu analysieren. Diese Technologie hat vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, von der Diagnose von Virusinfektionen wie COVID-19 bis hin zur Überwachung von Therapien bei Krebserkrankungen. Die Innovation und Relevanz von HuluFISH wurden durch die Aufnahme von PixelBiotech in eine von den National Institutes of Health initiierte Forschungsinitiative zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 Anfang 2021 international anerkannt.

Kompetente Rechtsberatung in Krisenzeiten

Unter der Federführung von Dr. Moritz Wollring und dem engagierten Team, insbesondere Grace Cheng (Praxisgruppe China Desk) und Armin Rezaei-Nia (Leiter der Praxisgruppe Insolvenz & Restrukturierung) begleitete Wollring Law das Unternehmen durch das komplexe Insolvenzverfahren. Wollring Law hat die HorizontSchnee beim Erwerb sämtlicher Vermögenswerte der PixelBiotech GmbH aus dem Insolvenzverfahren umfassend rechtlich beraten und im November 2023 eine Einigung mit dem Insolvenzverwalter über sämtliche Übernahmemodalitäten erzielt. Nach Eröffnung des Verfahrens im Dezember wurde der Kaufvertrag unterzeichnet. Nach dem Erwerb wurde die HorizontSchnee vor kurzem in die PioBioscience GmbH umfirmiert.

Beratung auf Augenhöhe

Einen besonderen Stellenwert in der Beratung hatet die Einbindung innovativer Technologien in den Mandatskontext.

Zur WOLLRING-Gruppe gehört mit der FiBuTRONIC (www.fibutronic.ai) selbst ein KI-Entwicklungsunternehmen. Dieser Umstand ermöglichte es, eine besondere Beratungssensibilität für die Anliegen der Geschäftsleiter und Potentiale des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Sanierungsprozess zu entwickeln.

Besonders anspruchsvoll waren auch Verhandlungen mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), dessen durch die PixelBiotech lizenzierte Patente eine Anpassung der lizenzrechtlichen Vereinbarungen auf die Anforderungen der Unternehmenskrise bedurfte.

Ein Beispiel für strategische Weitsicht

„Diese Sanierung verdeutlicht den erheblichen Beitrag, den rechtliche Expertise und strategische Planung zur Erhaltung von Technologieführerschaft und Arbeitsplätzen leisten können“, kommentierte Dr. Moritz Wollring. „Unser Ansatz ermöglicht es, Mandanten durch herausfordernde Phasen zu navigieren und robuste Lösungen zu implementieren, die sowohl wirtschaftliche als auch technologische Nachhaltigkeit gewährleisten.“

Über Wollring Law

WOLLRING – Die Wirtschaftskanzlei ist eine bundesweit tätige und präsente Full-Service Wirtschaftskanzlei, die sich besonders auf die unternehmerisch relevanten Rechtsgebiete konzentriert.

Das Team von Wollring Law hat sich durch seine zielgerichtete und mandantenorientierte Herangehensweise einen Namen gemacht. Die Kanzlei ist führend in den Bereichen Insolvenz und Restrukturierung sowie grenzüberschreitender Beratung China Desk und wird regelmäßig für ihre innovative und umfassende Beratung geschätzt. Unternehmen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, können sich vertrauensvoll an das Team wenden, um von deren rechtlicher und strategischer Expertise zu profitieren.

Für weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Wollring Law

wollring-law.com

info@wollring-law.com

restrukturierung@wollring-law.com

Telefon: 0800 – 40 40 211

Wollring Law – Die Wirtschaftskanzlei ist eine bundesweit tätige Full-Service-Wirtschaftskanzlei, die sich auf unternehmerisch relevante Rechtsgebiete spezialisiert hat. Mit einem engagierten Team, das durch zielgerichtete und mandantenorientierte Herangehensweisen besticht, hat sich Wollring Law einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Die Kanzlei ist besonders bekannt für ihre Expertise in den Bereichen Insolvenz und Restrukturierung sowie für ihre grenzüberschreitende Beratung, insbesondere durch den China Desk. Regelmäßig wird Wollring Law für ihre innovative und umfassende Rechtsberatung anerkannt und geschätzt.

Die Anwaltskanzlei ist darauf spezialisiert, Unternehmen durch komplexe rechtliche Herausforderungen zu führen und bietet dabei maßgeschneiderte Lösungen, die sowohl wirtschaftliche als auch technologische Nachhaltigkeit gewährleisten. Besonders in Krisenzeiten steht Wollring Law seinen Mandanten als vertrauensvoller und kompetenter Partner zur Seite, um gemeinsam robuste und zukunftsweisende Strategien zu entwickeln.

Unternehmen, die sich in schwierigen Situationen befinden, können sich auf die rechtliche und strategische Expertise von Wollring Law verlassen, um nachhaltige und erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen.

Für weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Wollring Law

info@wollring-law.com

restrukturierung@wollring-law.com

Telefon: 0800 – 40 40 211

Kontakt

Wollring Law

Dr. Moritz Wollring

Alfredstraße 375

45133 Essen

0800 – 40 40 211



https://wollring-law.com/restrukturierungsberatung/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.