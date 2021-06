Liebesgrüße aus Berlin: everstox gewinnt WOW Tech als Neukunden

Mit einer lokalen Lieferkette sorgen die Münchner Logistikexperten bei WOW Tech für optimierte Lieferungen ins Großbritannien der Post-Brexit-Zeit

München, 7. Juni 2021 – everstox, Entwickler und Betreiber der gleichnamigen Logistics-as-a-Service-Plattform, freut sich über einen neuen Kunden aus der Sexual-Wellness-Branche: Die Berliner WOW Tech Group wickelt ab sofort die Distribution ihrer hochwertigen und innovativen Produkte für das Liebesleben über die Cloud-Software und das europaweite Logistik-Netzwerk von everstox ab. Das internationale Unternehmen profitiert von transparenten Logistikdaten, kürzeren Lieferzeiten, Einsparungen bei den Versandkosten und einer flexiblen, lokalen Lagerstruktur – insbesondere bei Lieferungen nach Großbritannien in Post-Brexit-Zeiten ein enormer Vorteil.

Das 2017 gegründete, innovative Unternehmen WOW Tech ist bereits heute einer der führenden Anbieter von Premiumprodukten im Bereich Sexual Wellness. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin freut sich über eine steigende Nachfrage mit einem Umsatz von über 100 Millionen Euro in 2020 und beschäftigt bereits 220 Mitarbeiter*innen an vier internationalen Standorten. Die Folgen des Austritts von Großbritannien aus der EU stellten WOW Tech zum Jahresbeginn jedoch vor neue Herausforderungen: “Der Brexit hatte starke Auswirkungen auf unsere Lieferzeiten”, erinnert sich Juri Sagert, Manager Global Operations bei WOW Tech. “Lieferungen an unsere Partner und Kunden in Großbritannien nahmen fast dreimal so viel Zeit in Anspruch als bisher.”

Erschwerend kam hinzu, dass es kaum Logistikdienstleister gibt, die Verkäufern ein Rundum-Sorglospaket in Form von DDP-Lieferungen (verzollt geliefert) nach Großbritannien anbieten. Ebenso liegen die Premiumprodukte von WOW Tech über der Freigrenze von 135 britischen Pfund, was bei der Einfuhr zusätzliche Kosten und Aufwand verursacht. Neben zu langen Lieferzeiten hatte WOW Tech also auch mit diversen Herausforderungen bei der Verzollung zu kämpfen. “Verzollungsdokumente ließen sich nicht automatisch übertragen, und zu Beginn hatten wir einen erhöhten Aufwand mit unvollständigen und falsch ausgestellten Zolldokumenten”, so Sagert weiter.

Lokale Lieferketten in Großbritannien in weniger als zwei Wochen

everstox konnte all diese Herausforderungen problemlos meistern. WOW Tech profitiert heute vor allem vom einfachen Zugang zu hochqualifizierten, spezialisierten Logistikpartnern aus dem europaweiten everstox-Netzwerk, die passgenau auf die Bedürfnisse von WOW Tech in puncto Produkt- und Branchenfokus, Absatzmarkt und Versand abgestimmt sind. Ein weiterer Pluspunkt ist die Automatisierung der Logistikprozesse mitsamt der daraus resultierenden Datentransparenz. Sämtliche Bestell- und Lagerinformationen stehen dem Unternehmen in dem übersichtlichen Dashboard der everstox-Plattform in Echtzeit zur Verfügung. Das Tracking und Tracing von Bestellungen und Service-Level-Agreements ist darüber ebenso möglich wie das Wiederauffüllen von Lagerbeständen oder das Einrichten automatischer Warnmeldungen zur Verhinderung von Lieferengpässen per Knopfdruck.

Der Brexit war der Hauptgrund für WOW Tech, ein lokales Fulfillment Center in Großbritannien zu eröffnen. Schon ab einigen Hundert Sendungen pro Monat rechnet sich das everstox-Modell. Denn es ist kostengünstiger, einfacher und schneller, die Ware dezentral aus einem Lager in Großbritannien zu versenden als aus Deutschland. “everstox hat uns die schnellste und einfachste Lösung angeboten, mit der wir ein lokales Lager in Großbritannien eröffnen konnten”, freut sich Sagert. “Dabei hat uns vor allem die Schnelligkeit von Vertragsabschluss bis zur Inbetriebnahme des Lagers überzeugt: Nach dem Kick-Off-Meeting konnten wir innerhalb von nur zwei Wochen Produkte aus dem neuen Fulfillment Center versenden.”

Für das operative Tagesgeschäft von WOW Tech bedeutet das, dass sich heute auch Bestellungen aus Großbritannien schnell und problemlos verarbeiten lassen und stets vollständige Datentransparenz in Echtzeit im jeweiligen Lager herrscht. Somit lassen sich alle Bestellungen fristgerecht abwickeln und treffen pünktlich bei den britischen Partnern und Kunden ein. Darüber hinaus sorgt die flexible, lokale Lagerstruktur auch für eine Verkürzung der Lieferungen auf der letzten Meile und damit für eine verbesserte ökologische Transportbilanz des Einzel- und Paletten-Paketversands. Weitere Informationen zu WOW Tech gibt es hier.

Über everstox

everstox, ein erfolgreiches Start-up aus München, ist Entwickler und Betreiber der gleichnamigen Technologieplattform, die über ein Netzwerk europäischer Logistikdienstleister skalierbare und datengesteuerte Lagerlogistik und Fulfillment für E-Commerce, B2B und den Einzelhandel anbietet. Das Unternehmen baut sukzessive das größte technologiegetriebene und unabhängige Netzwerk an renommierten Lagerlogistik- und Fulfillment-Partnern auf und ermöglicht damit europaweit transparente, effiziente und ökologisch wertvolle Logistiklösungen.

Mit dem Experten-Team von everstox profitieren Handelsunternehmen von optimierten Prozessen, fundierten Marktkenntnissen und strategischer Beratung. Das bedeutet für den Handel einen klaren Wettbewerbsvorteil im Vertrieb. Das Unternehmen wird von seinen drei Gründern Boris Bösch, Felix Haberland und Johannes Tress geführt. Hier gibt es weitere Informationen zu everstox und zur Logistics-as-a-Service-Lösung.

Bildquelle: @everstox