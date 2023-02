Life-Balance – so gelingt ein ausgeglichenes Leben

Den Begriff „Work-Life-Balance“ gibt es schon lange, aber er ist nicht passend gewählt. Er impliziert, dass Arbeit und Leben auf zwei unterschiedlichen Seiten einer Waage liegen und man nicht wirklich lebt, wenn man arbeitet. Deswegen ist eine eher ganzheitliche „Life-Balance“ umso wichtiger – diese herzustellen kann aber auch umso herausfordernder sein. Die Fähigkeit eines Menschen im Berufsleben, nach Rückschlägen wieder auf die Beine zu kommen, wird in schwierigen Zeiten ganz besonders auf die Probe gestellt. Je mehr Lebensbereiche als unbefriedigend oder sogar problematisch eingestuft werden, desto schwerwiegender ist der Effekt auf die eigene zur Verfügung stehende Resilienz.

Wie sieht Ihre Life-Balance aus?

Wie sieht Ihre aktuelle Lebenssituation aus und wie zufrieden sind Sie generell damit? Nutzen Sie die Fragen in jedem Abschnitt, die Leadership Choices Coach Karsten Drath ausgearbeitet hat. Lassen Sie sich dabei ausreichend Zeit, um über den jeweiligen Lebensbereich zu reflektieren. Seien Sie so ehrlich zu sich selbst, wie nur möglich. Versuchen Sie, die nachfolgenden Bereiche im Hinblick auf Ihre persönliche Life-Balance zu analysieren und für sich persönlich zu bewerten.

Karriere:

Wie glücklich sind Sie mit Ihrer Karriere-Wahl? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer momentanen Karrierestufe? Wo stehen Sie, verglichen mit Ihrer Peer-Gruppe? Wie bewerten Sie Ihre Karriere auf einer Skala von 1-10?Die Berufswahl hat einen entscheidenden Einfluss auf die Life-Balance, verbringt man doch im Büro einen Großteil seines Lebens.

Einkommen: Entscheidend für eine gute Life-Balance ist auch das Einkommen. Bis zu welchem Grad erlaubt Ihnen Ihr Einkommen ein sorgloses Leben zu führen? Inwiefern können Sie mit Ihrem Einkommen Ihr Bedürfnis nach Freiheit und Selbstständigkeit erfüllen? Reichen Ihre finanziellen Mittel aus, um Ihr Bedürfnis nach Status und Selbstrealisierung zu erfüllen? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem persönlichen Einkommen auf einer Skala von 1-10?

Beziehung: Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrer Beziehung? Wie sehr vertrauen Sie Ihrem Partner/Ihrer Partnerin und wie offen gehen Sie miteinander um? Fühlen Sie sich von ihm/ihr geliebt? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Beziehung auf einer Skala von 1-10?

Familie: Fühlen Sie sich von Ihrer Familie voll und ganz unterstützt? Wie harmonisch und entspannt ist Ihr Familienleben? Wie viel Freizeit können Sie mit Ihrer Familie verbringen und sind alle Familienmitglieder zufrieden damit? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Familienleben auf einer Skala von 1-10? Gerade Menschen, die viel arbeiten, vergessen darüber oft ihr Privatleben, was zu einer unausgeglichenen Life-Balance führt.

Freunde: Fühlen Sie sich voll und ganz von Ihren Freunden unterstützt? Haben Sie Freunde, denen Sie zu 100% vertrauen? Wie viel Freizeit können Sie mit Ihren Freunden verbringen und ist diese Zeit für Sie ausreichend viel? Wie sehr erfüllt Sie ihr Freundeskreis auf einer Skala von 1-10? Freunde sind bei zu viel Arbeit ebenso wichtig wie Familie, um einen guten Ausgleich bei Ihrer persönlichen Life-Balance zu schaffen.

Soziales Engagement: Beteiligen Sie sich aktiv in der Politik, in einer kirchlichen Gemeinde oder bei freiwilligen Aktionen? Inwiefern geben Ihnen diese Aktivitäten ein Gefühl von Sinnhaftigkeit? Wie viel Zeit nehmen Sie sich für diese Tätigkeiten? Wie sehr erfüllt Sie gemeinnützige Arbeit auf einer Skala von 1-10?

Persönliche Entwicklung: Kennen Sie Ihre persönlichen Stärken und Schwächen? Inwiefern sind Sie mit sich selbst im Reinen? Erlaubt es Ihnen Ihr Lifestyle sowohl als Person als auch in Ihrem Beruf zu wachsen? Inwieweit sind Sie mit Ihrer persönlichen Entwicklung zufrieden auf einer Skala von 1-10?

Gesundheit: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer körperlichen und mentalen Gesundheit? Achten Sie genug auf Ihre Gesundheit? Bekommen Sie ausreichend Schlaf und ernähren Sie sich gesund? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer momentanen Gesundheit auf einer Skala von 1-10? Gerade wenn Ihre persönliche Life-Balance aus der Waage geraten ist, sind viel Schlaf und gesunde Ernährung eine wichtige Säule.

Körper: Fühlen Sie sich wohl in Ihrem eigenen Körper? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Fitnesslevel? Fühlen Sie sich attraktiv? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Körper auf einer Skala von 1-10?

Seele: Fühlen Sie sich momentan emotional stabil? Wie oft fühlen Sie sich zufrieden und glücklich? Wie oft beschäftigen Sie sich mit negativen Gedanken? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gefühlslage auf einer Skala von 1-10?

Höhere Mächte: Glauben Sie an eine höhere Macht, wie beispielsweise Gott? Inwiefern hilft Ihnen dieser Glaube, Herausforderungen zu meistern? Welche Rolle spielen Religion und Spiritualität in Ihrem Leben? Inwiefern erfüllt Sie der Glaube an eine höhere Macht auf einer Skala von 1-10?

Bedeutung: Wissen Sie genau, für welche Werte Sie stehen? Inwiefern spiegelt Ihre Lebensweise Ihre persönlichen Wertvorstellungen wider? Inwiefern könnte Ihr Leben inspirierend für Andere sein? Wie zufrieden sind Sie mit Ihren eigenen Wertvorstellungen und dessen Umsetzung auf einer Skala von 1-10?

Wie bereits erwähnt, ist es deutlich herausfordernder, alle Lebensabschnitte in ein Gleichgewicht zu bringen, als nur eine gewisse „Work-Life-Balance“ herzustellen. Damit müssen wir aber alle irgendwie klarkommen. Sicher ist Ihnen aufgefallen, dass manche Lebensbereiche in Abhängigkeit zueinander stehen. Auch könnte Ihnen aufgefallen sein, dass nicht alle oder vielleicht auch keiner der Lebensbereiche erfüllend oder zufriedenstellend sind. Im Folgenden finden Sie ein paar Fragen und Denkanstöße, die Ihnen dabei helfen können, herauszufinden, wie Sie von einer Work-Life-Balance zu einer besseren „Life-Balance“ kommen können:

-Welche Gedanken kommen Ihnen spontan in den Kopf, wenn Sie sich die Lebensbereiche ansehen?

-Auf welche Lebensbereiche fokussieren Sie sich vielleicht zu sehr?

-In welche Lebensbereiche könnten Sie etwas mehr Energie und Fokus reinstecken?

-Wo tanken Sie am meisten Kraft? Sorgen Sie sich genug um diesen Lebensbereich?

Leadership Choices ist eine europäische Unternehmensberatung, die auf die Unterstützung von Top Managern sowie ihren Teams und Organisationen bei der Bewältigung von herausfordernden Situationen spezialisiert ist. Das Team setzt sich dabei zusammen aus zertifizierten Executive Coaches und ausgebildeten Unternehmensberatern, die selbst über umfangreiche internationale Füh-rungserfahrung verfügen. In der Leadership Choices Academy vermitteln internationale Dozenten unter anderem Modelle und praktisches Erfahrungswissen, um die Resilienz von Führungskräften und Mitarbeitern einerseits und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen andererseits zu stärken.

