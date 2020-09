Limelight Networks stellt neue EdgeFunctions vor

Serverless Computing-Dienste in der Limelight Edge Platform bieten Entwicklern direkten Zugang zum leistungsstarken globalen Netzwerk von Limelight

Limelight Networks, Inc. (Nasdaq: LLNW), führender Anbieter von CDN- und Edge-Cloud-Services, erweitert seine Edge-Kapazitäten mit der Einführung der EdgeFunctions. Der neue Serverless Computing-Service ermöglicht es Entwicklern, die Leistung des globalen Limelight Netzwerks auszuschöpfen und eigene Codes zu implementieren und auszuführen.

Bei EdgeFunctions handelt es sich um eine konfigurierbare Umgebung am Netzwerkrand: Hier können Unternehmen und Entwickler Content-Workflows optimieren, zeitkritische Aufgaben ausführen und kundenspezifischen Funktionen für die Content-Bereitstellung erstellen. Durch die Bereitstellung am Netzwerkrand wird Entwicklern jetzt ein direkter Zugang zum latenzarmen, leistungsstarken und nach Bedarf skalierbaren Limelight-Netzwerk ermöglicht. EdgeFunctions eignet sich ideal für Video-Streaming und andere Anwendungsfälle wie personalisiertes Streaming, Schutz von Inhalten, dynamische Anzeigeneinblendung, A/B-Tests und Bildbearbeitung. Die Funktionen stehen weltweit im breit aufgestellten Limelight-Netzwerk zur Verfügung und gewährleisten die Ausführung der Codes in unmittelbarer Nähe der eingegangenen Abfragen. Dadurch wird eine möglichst geringe Latenzzeit für die Code-Ausführung und eine optimale Benutzererfahrung sichergestellt.

“Wir sind begeistert, dass wir durch die Partnerschaft mit Limelight unsere Technologie für digitale Wasserzeichen NexGuard Streaming in die EdgeFunctions integrieren können. Gemeinsam schützen wir Content von Premium-OTT-Anbietern vor Sicherheitslücken und Online-Piraterie”, sagt Jean-Philippe Plantevin, VP Anti-Piracy bei NAGRA, einem führenden Anbieter von Content Protection- und Multiscreen-TV-Lösungen. “Mithilfe der EdgeFunctions sind wir in der Lage, unsere kundenspezifischen Lösungen schnell an den Netzwerkrand-Standorten von Limelight zu implementieren und diese bei Bedarf und in großem Maßstab für VoD und live OTT Watermarking Workflows auszuführen.”

EdgeFunctions nutzt das globale Limelight-Netzwerk, um Entwicklern flexible und weitreichende Möglichkeiten direkt an die Hand zu geben. Zudem unterstützt es mehrere Programmiersprachen wie Node.js, Python und Go. Über die APIs können sie ihre eigenen Funktionen am Netzwerkrand verwalten, einrichten und ausführen. Zudem können sie die Vorteile von Limelights direkten Peering-Verbindungen mit mehr als 1.000 ISPs und führenden Public-Cloud-Anbietern nutzen.

“Edge-Technologien und -Lösungen expandieren schnell, um der Vielfalt an Kundenanforderungen gerecht zu werden”, so Dave McCarthy, Research Director, Edge Strategies bei IDC, “Limelight verfügt über ein umfangreiches globales Netzwerk mit Edge-Standorten auf der ganzen Welt. Durch die dynamischere Steuerung der Inhalte durch die Entwickler in Kombination mit dem umfangreichen globalen Netzwerk von Limelight wird die Bereitstellung von Video am Netzwerkrand optimiert.”

EdgeFunctions sind die jüngste Innovation von Limelight im Bereich Edge-Computing-Lösungen. Sie umfassen jetzt serverlose virtuelle Maschinen und Bare-Metal-Lösungen, um Kunden jederzeit und an beliebigen Orten die gewünschten Edge-Computing-Kapazitäten zur Verfügung stellen. Im Jahr 2018 brachte Limelight sein erstes Edge-Computing-Angebot auf den Markt und bot Kunden durch die Öffnung des Limelight-Netzwerks Zugang zu einer global aufgestellten, hochvernetzten Umgebung. Durch die Kombination globaler Computing-Leistung mit dem leistungsstarken Netzwerk werden sehr geringe Latenzzeiten ermöglicht.

“Wir sind über die leistungsstarke Bereitstellung von Online-Videos hinausgegangen und bieten unseren Kunden durch neue innovative Lösungen optimierte Online-Erlebnisse und einen echten und einzigartigen Mehrwert. Entwickler sind jetzt in der Lage, über unser Netzwerk-Edge bandbreitenintensive und latenzkritische Anwendungen zu entwickeln”, sagt Bob Lento, CEO bei Limelight. “Unser umfassendes Edge-Computing-Angebot bietet zusammen mit den EdgeFunctions das umfangreichste Content-Delivery- und Edge-Tool, das es heute auf dem Markt gibt. Zudem verfügen wir über eine robuste Entwicklungspipeline, die zukünftig noch viel mehr zu bieten hat. Ich freue mich, dass wir diese Services führenden Unternehmen auf der ganzen Welt bereitstellen können.”

Über Limelight Networks GmbH

Limelight Networks, Inc. (NASDAQ: LLNW) ist ein führender Service-Anbieter in den Bereichen Digital Content Delivery, Video, Cloud Security und Edge Computing, der es seinen Kunden ermöglicht, Anwendern erstklassige digitale Erlebnisse zu bieten. Die Edge-Service-Plattform von Limelight Networks beinhaltet eine einzigartige Kombination aus weltweit verteilter privater Infrastruktur, intelligenter Software und kompetentem Support-Service für maximale Effizienz bei allen bestehenden und zukünftigen Workflows. Nähere Informationen finden Sie auf de.limelight.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter, Facebook, und LinkedIn.

Limelight Networks Inc. (NASDAQ: LLNW), ein führender Anbieter von Digital Content Delivery, Video, Cloud-Sicherheit und Edge Computing Services, ermöglicht seinen Kunden die Bereitstellung außergewöhnlicher digitaler Erlebnisse. Die Edge-Services-Plattform von Limelight umfasst eine einzigartige Kombination aus globaler privater Infrastruktur, intelligenter Software sowie Experten-Support-Services, die aktuelle und zukünftige Workflows ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.limelight.com, lesen Sie unseren Blog und folgen Sie uns auf Twitter, Facebook und LinkedIn und besuchen Sie außerdem Limelight Connect.

Firmenkontakt

Limelight Networks

Charlotte Sachs

Elsenheimerstraße 7

80687 München

089 173019-49

limelightnetworksGermany@teamlewis.com

https://de.limelight.com/

Pressekontakt

Limelight Networks

Silvia Leissner

Elsenheimerstraße 7

80687 München

089 173019-49

limelightnetworksGermany@teamlewis.com

https://de.limelight.com/