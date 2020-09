Digital Business School bietet individuelle Formate zum Auf- und Ausbau von Digitalkompetenz

Neue maßgeschneiderte Weiterbildungslösungen

Die Digital Business School hat ihr Leistungsangebot ausgebaut und unterstützt Unternehmen ab sofort bei der Entwicklung und Umsetzung passgenauer Weiterbildungskonzepte zum Auf- und Ausbau von Digitalkompetenz. Dabei orientieren sich die Formate und Inhalte an den Unternehmenszielen und den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Die Weiterbildungsangebote sind jederzeit buchbar und versprechen umfassende, praxisorientierte Digitalkompetenz.

Digitalisierung ist präsenter denn je. Digital zu handeln, bedeutet wettbewerbsfähig und zukunftsorientiert zu denken. In Zeiten des exponentiellen Wandels sehen sich viele Unternehmen vor der Herausforderung, bestehende Wertschöpfungsketten, Geschäftsmodelle und interne Strukturen mit Blick auf ihre Kunden und Nutzer neu zu denken. Doch eine erfolgreiche digitale Transformation beginnt nicht in erster Linie in der IT-Landschaft, denn digitale Prozesse allein genügen nicht, um langfristig erfolgreich zu sein. Vielmehr beginnt digitaler Erfolg in den Köpfen der Mitarbeiter: Die Fähigkeit, sich schnell wandelnde Nutzererwartungen frühzeitig zu erkennen, zu verstehen und daraus Rückschlüsse für die eigene Arbeit zu ziehen, ist essenziell für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens. Dieses Erkennen und Verstehen können Mitarbeiter lernen, z. B. in den Weiterbildungsangeboten der Digital Business School (DBS).

Konzeption und Durchführung

Ob in einzelnen Workshops, Intensivtrainings, mehrtägigen Schulungseinheiten oder modular aufgebauten Seminarreihen: Mit den neuen maßgeschneiderten Weiterbildungslösungen lernen Mitarbeiter, sich mit grundlegenden Fragen zur Digitalisierung auseinanderzusetzen und selbstständig Lösungen für diese zu entwickeln. Gemeinsam wird ein Trainingskonzept erarbeitet, dessen Aufbau, Umfang und Inhalte sich an den spezifischen Herausforderungen und Vorkenntnissen der Zielgruppe orientieren. Anschließend werden Trainingsinhalte, -materialien und -methoden entwickelt. Die Weiterbildungen können bei den Unternehmen vor Ort, in den Seminarräumen der DBS, aber auch online durchgeführt werden. Auf Wunsch übernimmt die Digital Business School zudem das Teilnehmermanagement.

Die individuellen Weiterbildungsangebote vermitteln nicht nur Wissen rund um die Hintergründe der Digitalisierung, sondern zeigen anhand von Best Practices, wie sich aktuelle Trends und Entwicklungen auf Unternehmen auswirken. Die Idee, die Digitalisierung als Chance, nicht als Gefahr wahrzunehmen, ist dabei zentraler Bestandteil.

Digitalisierung als Chance: Nutzer verstehen lernen

Teilnehmer der Weiterbildung erhalten umfassendes, praxisrelevantes Know-how in unterschiedlichen Digitaldisziplinen, um damit geeignete Tools und Methoden für das eigene Unternehmen auszuwählen sowie eine 360-Grad-Sicht auf die komplette Prozesskette der Digitalisierung zu erhalten. Gemeinsam werden nutzerzentrierte Innovations- und Lösungsansätze entwickelt und die Grundlage für selbständiges Innovationstreiben gelegt. Die individuellen Weiterbildungsangebote sind jederzeit buchbar.

Transformation beginnt im Kopf. Praxisnahe Weiterbildung für digitale Vordenker an der Digital Business School.

Die Digital Business School ist ein Weiterbildungsprojekt der Digitalagentur dotSource in Kooperation mit dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e. V. (bevh) und dem ECC Köln. Mit den Zertifikatskursen E-Commerce Manager und Digital Transformation Architect sowie individuellen Weiterbildungsformaten unterstützen wir Unternehmen dabei, Digitalkompetenz aufzubauen und die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu entwickeln, um den Herausforderungen der Digitalisierung mit qualifiziertem Personal zu begegnen. Unsere Weiterbildungen leben von dem umfassenden und tiefen Know-how, das unsere Referenten als erfahrene Branchenexperten und Digital-Business-Professionals der Digitalagentur dotSource mitbringen. Mit interaktiven und praxisnahen Formaten sorgen wir dafür, dass unsere Seminarteilnehmer nicht nur Wissen aufbauen, sondern auch lernen, es anzuwenden. Dafür nutzen und vermitteln wir agile Ansätze wie Design-Thinking, Lean Start-up, Scrum und Kanban. Seit der Gründung 2015 haben bereits mehr als 50 Fach- und Führungskräfte aus B2B und B2C an unseren Weiterbildungen teilgenommen. Zusätzlich zu den Zertifikatskursen E-Commerce Manager und Digital Transformation Architect bieten wir auch Unterstützung in der Konzeption und Umsetzung individueller Seminare und Workshops. Unternehmen wie Grohe, Würth, Uni Elektro, Siegenia, Hoffmann Group, EHL und die Mainzer Verkehrsgesellschaft vertrauen auf unsere Weiterbildungslösungen.

