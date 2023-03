LINKING BRANDS feiert 15-jähriges Firmenjubiläum

Spezialist für Markenkooperationen blickt auf eineinhalb Jahrzehnte erfolgreicher Entwicklung zurück.

Zum 15-jährigen Bestehen blickt das auf Markenkooperationen spezialisierte Unternehmen Linking Brands auf ein innovatives Jahr 2022 und zugleich auf eineinhalb Jahrzehnte Erfolgsgeschichte zurück. Seit der Gründung im Jahr 2008 vernetzt die Agentur Unternehmen im Tourismus mit Top-Marken aus der Konsumgüter-Welt, schafft mit facettenreichen Kampagnen Aufmerksamkeit und erschließt neue Zielgruppen für beide Seiten. Firmengründerin Astrid Steharnig-Staudinger freut sich über den Erfolg und sagt: „Zusammen mit meinem Team ist es gelungen, in den letzten Jahren viele spannende TouristikerInnen und Marken zusammenzubringen und nutzenstiftende Partnerschaften und Kooperationen umzusetzen.“

Entstanden sind so im Laufe der Jahre von Wien aus mehrere hundert Projekte in ganz Europa. Das mittlerweile auf zwanzig MitarbeiterInnen angewachsene Team unterstützt die KundInnen dabei im gesamten Prozess: Von der Identifikation der möglichen Partnerschaften über Konzeption, Projektmanagement und Marketing auf allen Kanälen bis hin zur Evaluierung und Erfolgskontrolle. Viele der Markenpartnerschaften sind mittlerweile auch in den Köpfen der KundInnen fest verankert. Zu den Leuchtturmprojekten zählen etwa die Zusammenarbeit der Marke Bogner mit Kitzbühel, zwischen Ferrero und dem Zillertal, BMW und Istrien oder der Firma Ravensburger und den Jufa-Hotels.

2022 hat das Unternehmen auf weitere Internationalisierung gesetzt und die Schweiz sowie Italien als Markt erschlossen. Mit den im jeweiligen Land ansässigen Partnern wurden zahlreiche neue Projekte initiiert, darunter mit namhaften italienischen Wintersport-Destinationen wie etwa Alta Badia, Madonna di Campiglio oder Dolomiti Superski. In der Schweiz konnten unter anderem das Wallis, die Stadt Luzern und Adelboden-Lenk als KundInnen gewonnen werden.

Strategische Beratung im Bereich Markenkooperationen

Neu im Portfolio von Linking Brands sind auch strategische Beratung und Workshops für den Tourismus. Ziel des Prozesses ist es, Unternehmen aus der Konsumgüter-Welt zu finden, die zu einer gemeinsamen strategischen Allianz bereit sind und die Partnerschaft auf Augenhöhe dauerhaft in die eigene Kommunikation integrieren und sichtbar machen. „Gemeinsam mit den TouristikerInnen wird hier ein Kriterienkatalog entwickelt, der aufzeigt, was Marken erfüllen müssen, um für das eigene Produkt relevant zu sein. In weiterer Folge identifizieren wir bis zu fünf relevante Marken und begleiten die KundInnen anschließend auch in der Umsetzung“, erklärt Steharnig-Staudinger. Ein Instrumentarium, das es den TouristikerInnen in weiterer Folge erlaubt, Markenpartnerschaften gezielt und strategisch in ihren Marketing-Mix aufzunehmen.

Mit Ende April 2023 zieht sich Astrid Steharnig-Staudinger aus dem Unternehmen zurück, die Geschäftsführung wird neu besetzt. Steharnig-Staudinger ist per ersten Mai 2023 zur Geschäftsführerin der Österreich Werbung bestellt.

Über Linking Brands

Linking Brands mit Hauptsitz in Wien ist zu 100% in Besitz von Mag. Astrid Steharnig-Staudinger. Das Unternehmen beschäftigt 20 MitarbeiterInnen und operiert aktuell in 13 Ländern. Linking Brands konzipiert und begleitet mit der Erfahrung von eineinhalb Jahrzehnten ein breites Spektrum an nationalen und internationalen Markenkooperationen.

Firmenkontakt

LINKING BRANDS

Astrid Steharnig

Franzensgasse 14

1050 Wien

+43- (0)1-581 143 352

http://www.linkingbrands.com

Pressekontakt

Primus Communications GmbH

Doris Trinker

Kirchberggasse 7/10

1070 Wien

43-1-5222634

http://www.primcom.com

Bildquelle: (c) LinkingBrands