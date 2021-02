Listung im “Weltmarktführer-Index” 2021 der WirtschaftsWoche

NORRES Gruppe verzeichnet erneuten Erfolg!

Die NORRES Gruppe ist weiterhin im Weltmarktführer-Index gelistet: Der “Weltmarktführer-Index” ist ein groß angelegtes Projekt der WirtschaftsWoche (Handelsblatt MEDIA GROUP) in Kooperation mit der Universität St. Gallen. Im Rahmen des Projekts werden jährlich die führenden Unternehmen im DACH-Raum verschiedenster Branchen ermittelt. International aktive und erfolgreiche Unternehmen – mit meist führenden Technologien und herausragender Produktqualität – werden in das unabhängige Ranking aufgenommen.

NORRES Gruppe im Weltmarktführer-Index

Die NORRES Gruppe wird weiterhin auch in 2021 in dem Weltmarktführer-Index der WirtschaftsWoche geführt. Grundlage der konstanten Listung ist auch ein in 2020 stabiles und sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. Mit Optimierungen von Prozessen und einer ständigen Weiterentwicklung von Services werden die Mehrwerte für die internationalen Kunden weiter ausgebaut. Die Unternehmensgruppe erfüllt alle Kriterien des objektiven und transparenten Auswahlprozesses und wird in der Kategorie Weltmarktführer – Future Champions – gelistet.

NORRES im Überblick

NORRES entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Schläuche und flexible Schlauchsystemlösungen. Mit rund 300 Mitarbeitern und weltweiten Standorten wollen wir national und international führend in unserem Kerngeschäft sein. Auch zukünftig wird die Unternehmensgruppe kräftig wachsen – als professionell gemanagter Mittelstandskonzern mit Markenprodukten sind wir solide aufgestellt.

Wir richten alle Ziele und Handlungen auf die strategischen Ziele unserer Kunden aus und bieten Mehrwertkonzepte. NORRES bedient Wiederverkäufer zur Versorgung des Ersatzteilmarktes mit operativer Exzellenz in den Prozessen und bei industriellen Erstausrüstern sind wir Trendsetter mit innovativen Schlauchsystemen.

Das NORRES Ziel ist auch weiterhin solides, qualitatives, kontinuierliches Wachstum zur nachhaltigen Entwicklung der Unternehmensgruppe durch Internationalisierung, konsequenter und professioneller Marktbearbeitung und Innovationen.

NORRES Produktportfolio

NORRES bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Standardprodukten und Produkten nach Maß. Als Hersteller ist NORRES nach ISO 9001 zertifiziert. Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Einkauf und zur Logistik ist damit der hohe Standard geprüft und zertifiziert.

NORRES Produkte erfüllen eine Vielzahl von Vorschriften: wie die ATEX-Richtlinie, UL-Zulassungen, FDA-Konformität, EU- und weitere Richtlinien. Darüber hinaus bietet NORRES überzeugende Lösungen im Bereich der Kabelschutzsysteme und der Umwelttechnik mit dem Einsatz von hochwertigen Materialien aus Kunststoff, wie dem Pre-PUR®.

Damit bietet NORRES ein überzeugendes und einzigartiges Produktportfolio rund um wegweisende Lösungen mit Kunststoffschläuchen. Das Ziel: Verlässlichkeit, zertifizierte Qualität und ein breites Spektrum in allen Produktbereichen.

NORRES Innovationen

Eine ausnahmslos hohe Fertigungstiefe mit eigenem Maschinen- und Anlagenbau, kombiniert mit nachweisbarer Kompetenz im Engineering, zeichnen NORRES aus. Innovationen und technische Herausforderungen erzielen bei anspruchsvollen Anforderungen bestmögliche Ergebnisse. Das Ziel: Den Technologievorsprung für NORRES Kunden stets weiter auszubauen.

NORRES Dienstleistungen

Kompetenz, Beratung und Qualität gehören zu den selbstverständlichen Services der NORRES Gruppe. Von der Beratung über eine moderne Logistik bis hin zu kundenspezifischen Marketingleistungen: NORRES überzeugt mit starker Leistung. Das Ziel: NORRES Kunden erhalten individuelle Leistungspakete mit Mehrwert für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Setzen Sie auf Kompetenz und Leistung eines Marktführers im Segment der technischen Schläuche und Schlauchsysteme – Mit NORRES einfach simply flexible!

Firmenkontakt

NORRES Schlauchtechnik GmbH

Marc Andreas

Am Stadthafen 12-16

45881 Gelsenkirchen

+49 (0) 209 8 00 00 0

presse@norres.de

http://www.norres.com

Pressekontakt

NORRES Schlauchtechnik GmbH

Nadine Dreismickenbecker

Am Stadthafen 12-16

45881 Gelsenkirchen

+49 (0) 209 8 00 00 0

presse@norres.de

http://www.norres.com

