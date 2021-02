Forrester zeichnet NTT DATA als Leader bei Insights-Driven Business Process Outsourcing aus

München, 26. Februar 2021 – NTT DATA, ein führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen, wurde als Leader in The Forrester Wave: Insights-Driven Business Process Outsourcing, Q4 2020 ausgezeichnet. Der Report bewertet 13 Insights-Driven Business Process Outsourcing (BPO)-Anbieter nach 21 Kriterien in drei Kategorien: Strategie, Marktpräsenz und Leistungsspektrum. Der Bericht zeigt, wie jeder Anbieter abschneidet und hilft Expertinnen und Experten für Application Development & Delivery (AD&D), den richtigen Anbieter für ihre Anforderungen auszuwählen.

Der Forrester-Bericht erklärt: “die Stärke [von NTT DATA] liegt in einer stark vertikalisierten Go-to-Market-Strategie für Insights as a Service im Gesundheitswesen, im Versicherungswesen und im öffentlichen Sektor, unterstützt durch Investitionen in eigene, produktbezogene Plattformen wie Nucleus und domänenspezifische kognitive Lösungen.” Der Bericht würdigt zudem den Fokus von NTT DATA auf die Umsetzung von Erkenntnissen für spezifische, hochwertige Prozesse und stellt weiter fest: “Die Erfahrung [von NTT DATA] im Bereich Deep Analytics für bestimmte Branchen ermöglicht einzigartige und manchmal branchenweit wegweisende Anwendungsfälle.”

Der Forrester-Report bezeichnet NTT DATA als führend bei innovativen Geschäftsmodellen mit Fokus auf as-a-Service und ergebnisorientierte Preise.

“Die BPO-Branche hat in den letzten Jahren einen gewaltigen Wandel durchgemacht und das traditionelle BPO weicht immer mehr einem erkenntnisorientierten Outsourcing – besonders während der aktuellen Pandemie”, sagt Kaz Nishihata, Senior Executive Vice President & Representative Director, NTT DATA. “Heute suchen Unternehmen mehr denn je nach einem Partner, der ihnen mehr strategisches Engagement und tiefgreifende digitale Fähigkeiten bietet.”

“NTT DATA steht an der Spitze dieses Wandels. Wir investieren seit Jahren stark in Automatisierung, Analytik und Domänenwissen. Unsere Unternehmensstrategie war und ist es, ein Plattform-basierter vertikaler BPaaS-Anbieter zu sein. Wir kombinieren Branchenwissen, Prozesseffizienz, Automatisierung und Fachwissen, um unseren Kunden erfolgreich zu Geschäftserfolgen zu verhelfen”, sagt Tanvir Khan, Executive Vice President, Dynamic Workplace Services und Business Process Outsourcing bei NTT DATA Services. “Wir fördern die Entwicklung von prädiktiven und präskriptiven Insights-Funktionen auf unserer Nucleus-Plattform, die eingebettete Data Science, Automatisierung und Analytik für erfolgreiches Outsourcing bieten.”

Um mehr über The Forrester Wave: Insights-Driven Business Process Outsourcing, Q4 2020 zu erfahren, laden Sie den Bericht herunter.

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie für

Deutschland: de.nttdata.com

Österreich: at.nttdata.com

Schweiz: ch.nttdata.com

Pressekontakt für Deutschland, Österreich und Schweiz:

NTT DATA DACH

Katja Friedrich

VP, Head of Communications

Tel.: +49 172-7395234

E-Mail: Katja.Friedrich@nttdata.com

Kontakt

NTT DATA DACH

Katja Friedrich

Hans-Döllgast-Straße 26

80807 München

+49 172-7395234

Katja.Friedrich@nttdata.com

https://www.nttdata.com/global/en/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.