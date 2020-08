Lite Wallet – Das erste leuchtende Kartenetui jetzt in neuen Farben

Ledlenser bietet das edle Leder-Portemonnaie mit integrierter Taschenlampe jetzt in drei weiteren Designs an

Solingen, im August 2020 – Den Einkauf schnell kontaktlos oder bar bezahlen, abends den dunklen Heimweg sicher beleuchten und zwischendurch den Akku via USB oder Ladepad schnell mit frischer Energie versorgen – das zum Patent angemeldete Lite Wallet erleichtert den Alltag mobiler Menschen rund um die Uhr. Im handlichen Portemonnaie mit RFID-Blocker lassen sich Karten und Geldscheine sicher verstauen. Mit der integrierten 150 Lumen hellen LED-Leuchte ist zudem jederzeit ein zuverlässiger Lichtspender zur Hand. Dabei ist das multifunktionale Kartenetui so schlank, dass es in eine Hemd- oder Hosentasche passt. Hochwertiges Echtleder in minimalistischem Design und natürlichen Farben machen das Lite Wallet zudem zu einem zeitlosen Accessoire. Ab sofort ist das elegante Portemonnaie in den neuen Varianten Dark Forest, Deep Wine und Caramel und damit insgesamt in acht Farben erhältlich.

Viel Platz für Kreditkarten und Co.

Die schmale Hülle sorgt für Ordnung: Drei Steckplätze stehen für Kundenkarten und Co. bereit, außerdem passen bis zu sechs Kredit- und Geldkarten ins RFID-geschützte Innenfach. Sicher verwahrt und dabei leicht zugänglich bleiben auch Geldscheine, dafür sorgt eine elastische Klammer. Als integriertes Extra sorgt die leistungsstarke LED-Lampe für bis zu 150 Lumen starkes Licht – und damit für deutlich mehr Helligkeit als herkömmliche Smartphones. Der hochwertige Li-Ion Akku hält bis zu zwölf Stunden lang und kann dann einfach über das mitgelieferte USB-C-Kabel oder an einer Wireless Charging Station (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden. In einem Video* zeigt Ledlenser das Lite Wallet im Alltags-Einsatz mobiler Menschen.

Elegantes Design für jeden Tag

Das Lite Wallet wiegt leer 115 Gramm und misst 96,5mm Länge x 74mm Breite x 24mm Höhe. Das zeitlose Accessoire ist jetzt in acht Design-Varianten erhältlich: Vintage Brown, Classic Black, Classic Chestnut, Classic Midnight Blue, Classic Caramel sowie Matte Taupe Grey, Matte Deep Wine und Matte Dark Forest.

*Videolink https://www.youtube.com/watch?v=iHBF5r9yGBI&feature=youtu.be

Preis und Verfügbarkeit

Das Lite Wallet von Ledlenser ist zum UVP von 69,90 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. im Fachhandel oder im Online Markenshop erhältlich. Ein USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen zu Ledlenser sind abrufbar unter: www.ledlenser.com

Über Ledlenser:

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Ledlenser erweitert das Sortiment um portable Energie und vertreibt neuerdings auch Powerbanks. Die Experten für qualitativ hochwertige Lampen bieten seit über 20 Jahren ein breit gefächertes Sortiment für unterschiedliche Zielgruppen an. Professionelle Anwender im Bereich Industrie und Security finden hier ebenso die passende Lampe wie Sportler, Camping- und Outdoor-Fans oder Hand- und Heimwerker. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“.

