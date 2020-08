women&work-Onlinekongress am 5. September 2020

(Bonn, 19. August 2020) „Das erste Halbjahr 2020 war für viele Menschen stressig und zehrend. Vor allem viele berufstätige Frauen mit Kindern standen unter der extremen Belastung, Betreuung, Home-Schooling und Karriere unter einen Hut zu bringen. Das eigene Wohlbefinden hat bei vielen gelitten. Mit unserem zweiten women&work-Onlinekongress möchten wir an die Lebenswichtigkeit der eigenen Gesundheit erinnern“, sagt Melanie Vogel, Initiatorin der women&work, Europas Leitmesse für Frauen und Karriere. Über 20 ExpertInnen geben am 5. September beim kostenfreien Onlinekongress „women&health“ gesundmachende und gesunderhaltende Einblicke, die helfen, die eigene Gesundheit zu regulieren und Körper, Geist und Seele in achtsamen Einklang miteinander zu bringen. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich unter http://webinar.womenandwork.de.

„Je gesünder wir uns fühlen und je gesünder wir sind, umso besser können wir Krisen meistern und die eigene Widerstandskraft – auch Resilienz genannt – langfristig aufrechterhalten“, ist Vogel überzeugt.

Social Distancing, Ängste und private und berufliche Belastungen haben für viele Menschen das erste Halbjahr 2020 geprägt und für langanhaltenden Dauerstress gesorgt. „Hinzu kommen Zukunftssorgen bei allen, die sich noch in Kurzarbeit befinden oder deren Arbeitgeber durch die Folgewirkungen der Corona-Krise in die existenzielle Schieflage geraten sind“, weiß die Unternehmerin. „Darum ist es wichtig, die eigene Gesundheit nicht aus den Augen zu verlieren, denn wer jetzt für sich sorgt, bleibt auch im Herbst und Winter leistungsfähiger.“

Zahlreiche ExpertInnen, die zu unterschiedlichen Themen im Vorfeld befragt wurden, geben hilfreiche Tipps und Anregungen zur Gesunderhaltung und Prävention. Unter anderem dabei sind:

Theodor Dierk Petzold, Allgemeinmediziner und Gründer des „Zentrum für Salutogenese“

Corinna Saric, Geschäftsführende Vorständin von Aktion Pink e.V. – Verein zur Erhaltung der Brustgesundheit und zur Heilung von Brustkrebs

Kisten Hanser, bekannt aus dem Sat-1-Frühstücksfernsehen, Astrologin und Schmerztherapeutin

Fritjof Nelting, Diplom Medizinökonom und Geschäftsführer der Gezeiten Haus Gruppe

Andrea Dorothe Schneider, Expertin für gesunden Schlaf

Ute Schneider, Expertin für gesundes Reisen

Sabine Grosser, Alexander Technik-Lehrerin und Somatic Coach

Andrea Koltermann, Expertin für gesundes Sprechen und eine gesunde Stimme

Karin Goldstein, Expertin für Betriebliches Gesundheitswesen

Die aufgezeichneten Interviews stehen am 5. Und 6. September 2020 kostenfrei zur Verfügung. Der women&work-Onlinekongress beginnt um 11:00 Uhr mit drei Live-Webinaren.

Weitere Informationen gibt es unter www.womenandwork.de/home/womenhealth