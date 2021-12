Lite Wallet von Ledlenser: Drei Lichtblicke für den Gabentisch

Lite Wallet, Flexible Wallet und Lite Wallet Plus: Rechtzeitig vor Weihnachten ist das Portemonnaie mit integrierter Taschenlampe in neuen Varianten erhältlich

Solingen, im Dezember 2021 – Herzstück bei allen drei Modellen des multifunktionalen Portemonnaies ist die helle LED-Leuchte mit weißem Power-Licht, die sich dank Akku umweltfreundlich mit frischer Energie versorgen lässt. Die klassischen Kartenetuis Lite Wallet und Lite Wallet Plus bieten darüber hinaus reichlich Platz für Geldscheine, Ausweise, Kredit- und Bankkarten. Sechs Steckplätze davon sind RFID-geschützt. Mit dem Lite Wallet Plus können zudem Smartphone und Co. unterwegs aufgeladen werden – die integrierte Powerbank macht es möglich. Das puristische Modell Flexible Wallet enthält einen Clip für bis zu sechs Karten. Das Besondere bei dieser Variante: Die Taschenlampe im Kreditkartenformat kann entnommen und auch solo eingesetzt werden. Mit ihrem geradlinigen Design und der Hülle aus echtem Leder machen alle Etuis auch als Lifestyle-Accessoires eine elegante Figur – unter dem Christbaum genauso wie im Alltag.

Im Dunkeln das Schlüsselloch schneller finden, die Suche in unübersichtlichen Taschen erleichtern, den Weg sicher beleuchten: Eine kleine Taschenlampe, die jederzeit zur Hand ist, ist ein praktischer Begleiter für Tag und Nacht. Die Helligkeit im Power Modus beträgt beim Lite Wallet und Lite Wallet Plus jeweils 150 Lumen (lm), beim Flexible Wallet sind es 100 lm. In jedem Fall ist die leistungsstarke LED-Lampe, die in allen drei Modellen enthalten ist, deutlich heller als eine Smartphone-Lampe und sorgt dank präziser Optik für eine homogene Beleuchtung – gerade in der dunklen Jahreszeit. Wird keine volle Leuchtkraft benötigt, kann auch die augen- und akkuschonende Lichtstärke von 10 Lumen eingestellt werden.

Lite Wallet Plus: Portemonnaie mit Taschenlampe und Powerbank

Das edle Lederetui Lite Wallet Plus macht das Leben gleich dreifach sicherer: Wichtige Karten werden vor Datenklau bewahrt, die integrierte Lampe sorgt jederzeit für Helligkeit und das Smartphone kann fix und überall mit frischer Energie versorgt werden. Im Metallgehäuse sind sechs von den neun Steckplätzen RFID-geschützt – so lassen sich Bank- und Kreditkarten sicher verstauen. Auch Geldscheine werden platzsparend zusammengehalten. Besonders praktisch ist die Powerbank-Funktion zum Aufladen elektronischer Geräte. Via USB-C-Kabel oder Wireless Charging kann damit z.B. das Smartphone unterwegs im Rucksack oder der Handtasche mit frischer Energie versorgt werden. Das Lite Wallet Plus ist mit einem hochwertigen Li-Ion Akku ausgestattet, der im Low-Power-Modus bis zu 20 Stunden Licht bietet, bevor er wieder frische Energie benötigt. Das Laden erfolgt bequem über das mitgelieferte USB-C-Kabel oder kabellos an einer Wireless Charging Station (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Lite Wallet Plus ist in den zeitlosen Farbvarianten Schwarz, Chestnut und Caramel erhältlich: Sowohl der Mantel aus echtem Leder als auch das innenliegende Edelstahl-Element greifen den jeweiligen Farbton auf.

Flexible Wallet: Minimalistisches Design und flexible Einsatzmöglichkeiten

Mit einem Gewicht von 54 Gramm ist das Flexible Wallet ein leichter Alltagshelfer, der in jede Hemd- oder Hosentasche passt. Der Clou bei dieser Variante: Die ultrakompakte Taschenlampe im Kreditkartenformat kann einfach entnommen und solo eingesetzt werden. Zudem ist die Hülle mit einem Clip ausgestattet, mit dem sich bis zu sechs Karten oder Geldscheine fixieren lassen. Im Low-Power-Modus mit 10 Lumen kann die Lampe ununterbrochen bis zu sechs Stunden lang eingesetzt werden, bevor der Akku wieder über das beiliegende USB-C-Kabel geladen werden muss. Auch die Optik des Etuis vereint Sicherheit und Stil: Eine robuste Kunststoffschale schützt den Inhalt, ein Mantel aus echtem Leder sorgt für Eleganz. Das Flexible Wallet ist in Schwarz, Braun oder Grau erhältlich.

Lite Wallet: Klassiker in vielen Designs

Weiterhin lieferbar ist auch das klassische Lite Wallet, das mit denselben Funktionen wie das Lite Wallet Plus ausgestattet ist, nur ohne Powerbank-Funktion. Die Leuchtdauer beträgt hier zwölf Stunden im Low-Power-Modus. Das Lite Wallet ist in acht Farbvarianten erhältlich: Neben zeitlosen Klassikern wie Vintage Brown, Classic Black, Classic Chestnut und Classic Midnight Blue stehen mit Matte Caramel, Matte Deep White, Matte Dark Forest und Matte Taupe Grey auch ausgefallenere Farbnuancen zur Auswahl.

Preis und Verfügbarkeit

Das Lite Wallet Plus ist ab dem 6.12.2021 zum UVP von 59,90 Euro erhältlich, das Flexible Wallet kostet 29,90 Euro, das Lite Wallet 49,90 Euro, jeweils inklusive gesetzlicher MwSt. Die Modelle sind im Fachhandel oder im Online-Markenshop von Ledlenser verfügbar. Ein USB-C-Kabel ist jeweils im Lieferumfang enthalten.

Über Ledlenser

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Lampen bieten seit über 20 Jahren ein breit gefächertes Sortiment für unterschiedliche Zielgruppen an. Professionelle Anwender im Bereich Industrie und Security finden hier ebenso die passende Lampe wie Sportler, Camping- und Outdoor-Fans oder Hand- und Heimwerker. Auch Powerbanks gehören zum Portfolio. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei einer Registrierung über die Homepage gilt eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

