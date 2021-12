Mehr Information = mehr Produktivität

Messwerte in der Industrie visualisieren

Im industriellen und produktionstechnischen Umfeld fällt eine Vielzahl von Messwerten an, deren Bestimmung und Einhaltung maßgeblichen Einfluss auf die Qualität des Fertigungsprozesses, des Zwischen- oder Endprodukts nehmen. Für die effektive Messwertvisualisierung und -überwachung greift Systemelektronikanbieter Microsyst auf die vielfältige LED-Technik zurück.

Informationsgrad erhöhen, Verarbeitungsfehler reduzieren

“Relevante Werte visualisieren und auf der Anzeigefläche darstellen”, lautete kurz und bündig die Aufgabenstellung bei der Entwicklung der Microsyst-Messwertanzeigen. Die Antwort der eigenen Entwicklungsabteilung: Beliebig skalierbare Anzeigeflächen treffen auf zusätzliche Komponenten wie Einheitenbeschriftungen und akustische Signalausgeber für eine effektive Messwertüberwachung. In Summe seiner Eigenschaften resultiert das in einer Erhöhung des Informationsgrads, der Verringerung von Verarbeitungsfehlern, einer Steigerung der Produktivität aufgrund sichtbarer Messwerte sowie – nicht zuletzt – einer Sensibilisierung der Mitarbeiter auf die geforderte Messwertgenauigkeit. Oder kurzum: in einer steigenden Fertigungs- und Produktqualität.

Bargraph, Skala oder Ziffernanzeige

Die passende Visualisierung der Messwerte liefern Ziffernanzeigen oder Bargraph-/Skalenanzeigen. Je nach Kundenwunsch konfiguriert Microsyst diese in Größe, Anzeigetechnik und Anzahl der Ableserichtungen. Ob wertgenaue Darstellung von Messwerten oder die übersichtliche Darstellung auf einer Skala: Gemein haben die Messwertanzeigen von Microsyst die außerordentliche Leuchtkraft und den hohen Kontrastreichtum für beste Ablesbarkeit aus nächster Nähe ebenso wie aus größerer Entfernung. Selbstredend sind die Anzeigen auch für den Außenbereich konfigurierbar und – wartungs- und lüfterfrei – für den 24/7-Betrieb ausgelegt.

Die Microsyst Systemelectronic GmbH mit Sitz im oberpfälzischen Windischeschenbach steht für vielfältige Visualisierungsmöglichkeiten und innovative Kommissioniersysteme. Eigene Entwicklung, Produktion und Vertrieb sichern seit 1985 den Erfolg des Unternehmens.

Pionierdenken und Technikbegeisterung bilden Treibstoff und Garant für zufriedene Kunden. Höchste Qualität von innen wie von außen” lautet die Zielsetzung hinter jedem einzelnen Microsyst-Produkt. Um die eigenen hohen Qualitätsansprüche systematisch nachvollziehbar und international vergleichbar zu gestalten, wurde das integrierte Qualitäts-Managementsystem im Jahr 2004 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Im 2016/17 neu errichteten Verwaltungs- und Produktionsgebäude in Niedrigenergiebauweise bilden Entwicklung, Produktion und Vertrieb miteinander Microsysts technische Kernkompetenz: Vielfältige Visualisierung und innovative Kommissionierung unter einem Dach!

Firmenkontakt

microSYST Systemelectronic GmbH

Vera Lehmann

Am Gewerbepark 11

92670 Windischeschenbach

+49 9681 9196-0

+49 9681 91960-10

info@microsyst.de

http://www.microsyst.de

Pressekontakt

MM-PR GmbH

Raimund Spandel

Markt 21

95615 Marktredwitz

09231/96370

09231/63645

info@mm-pr.de

http://www.mm-pr.de

Bildquelle: microSYST Systemelectronic GmbH