Lithium Hot Stock 2024: Kursziel verdoppelt – 10 Mrd. $ Übernahme. Diese Lithium-Aktie kaufen nach 4.860% mit Albemarle

07.03.24 08:18

AC Research

Vancouver ( www.aktiencheck.de , Anzeige)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73866/AC-070324-2.001.png

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Hot_Stock_2024_Kursziel_verdoppelt_10_Mrd_Uebernahme_Diese_Lithium_Aktie_kaufen_4_860_Albemarle-16660284

Executive Summary-07.03.2024

Lithium Hot Stock 2024: Kursziel verdoppelt – 10 Mrd. $ Übernahme

Diese Lithium-Aktie jetzt kaufen nach 4.860% mit Albemarle ($ALB)

Unser Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN CA0293641068 / WKN A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) steht nach der sensationellen 10 Mrd. CAD$ Übernahme im Lithium-Dreieck Argentiniens unmittelbar vor der fundamentalen Neubewertung. Mit der Übernahme der Option auf den Erwerb von bis zu 100% des Lithiumsoleprojekts Candela II im Salar Incahuasi in der Provinz Salta, Argentinien von Spey Resources Corp (CSE:SPEY) sichert sich unser Lithium Aktientip 2024 American Salars Lithium Inc. die potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Candela II im Lithium-Dreieck Argentiniens mit einer Lithium Ressource nach dem anerkannten Standard NI 43-101 in Höhe von 457.500 Tonnen Lithium-Karbonat-Äquivalent (LCE). Angesichts des aktuellen Metallpreises von 22.792 CAD pro Tonne LCE entspricht dies einem Metallwert im Boden von gewaltigen 10,4 Mrd. CAD. Das ist rund 2.217 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. Wir verdoppeln angesichts dieser bahnbrechenden Übernahme das Kursziel für unseren Lithium Hot Stock 2024 auf Sicht von 24 Monaten von 0,30 EUR auf 0,60 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 202% für mutige und risikobereite Investoren. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. haben mit einem Kursfeuerwerk auf die Ankündigung der Übernahme reagiert. Der mittelfristige Abwärtstrend wurde kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert. Clevere Anleger kaufen daher jetzt die Lithium-Aktien unseres neuen Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. und sichern sich schnelle Kursgewinne. Das Lithium-Projekt Candela II befindet sich im Lithium-Dreieck Argentiniens nahe den großen Lithium-Lagerstätten von Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM) und der Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC:GNENF, Symbol China:002460.SZ). Die Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM) schossen in den vergangenen Jahren um unglaubliche 18.693% von 0,058 EUR auf in der Spitze 10,90 EUR in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM) stattliches Vermögen von bis zu 1.879.310 EUR. Aktuell wird Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM) an der Börse mit 4,78 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.508 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Die Lithium-Aktien von Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC:GNENF, Symbol China:002460.SZ) kletterten in den vergangenen Jahren um bis zu 1.752% von 0,75 EUR auf in der Spitze 13,89 EUR in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC:GNENF, Symbol China:002460.SZ) ein Vermögen von bis zu 185.200 EUR. Aktuell wird Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC:GNENF, Symbol China:002460.SZ) an der Börse mit 1,19 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 375 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. Unser Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN CA0293641068 / WKN A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) verfügt zudem mit dem Black Rock South-Lithium-Projekt über eine potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte nahe dem Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Das Black Rock South Lithium-Projekt unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. liegt dabei strategisch günstig sehr viel näher an der Gigafabrik von Elektroauto-Pionier Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) als Nordamerikas einzige produzierende Lithium-Mine des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, FSE Ticker: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien der Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) ein kleines Vermögen von bis zu 496.042 EUR. Aktuell wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 11,81 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.726 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Zudem befindet sich das Black Rock South Lithium-Projekt unseres Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. näher an der Gigafabrik von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) als das nahe gelegene Lithium-Projekt Thacker Pass von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC). Ein extensives Explorationsprogramm soll in den kommenden Wochen das volle Potential der potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Black Rock South nahe dem Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) offenlegen und für reichlich positiven News-flow sorgen. Clevere Anleger kaufen daher schon jetzt die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN CA0293641068 / WKN A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI). Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 6.257% mit den Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium- Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 18.693% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM), bis zu 21.257% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) und bis zu 43.233% mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. (ISIN CA0293641068 / WKN A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Aus 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 4.333.333 EUR

Verpassen Sie jetzt nicht die nächste Vervielfachungschance

im Lithium-Sektor

Mit Lithium-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE: ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) kletterten in den vergangenen Jahren um beeindruckende 6.257% von 1,597 USD auf in der Spitze 113,52 USD in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 8.373% von 0,60 CAD$ auf in der Spitze 50,84 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM) schossen in den vergangenen Jahren um unglaubliche 18.693% von 0,058 EUR auf in der Spitze 10,90 EUR in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX: AVZ, OTC: AZZVF, #AVZ, $AVZ) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 29.455% von 0,0045 AUD$ auf in der Spitze 1,33 AUD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 43.233% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 11,18 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 4.333.333 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste Vervielfachungschance im Lithium-Sektor.

Im Branchenvergleich günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 3.726 mal höher bewertet

Unser neuer Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Aktuell wird Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 783 Mio. EUR bewertet. Das mehr als 631 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Unser vormaliger Lithium Aktientip AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX: AVZ, OTC: AZZVF, #AVZ, $AVZ) wird an der Börse derzeit mit 1,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 568 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) wird an der Börse zur Zeit mit rund 752 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 606 mal soviel als unser Lithium Aktientip Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Derzeit wird Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) an der Börse mit 2,16 Mrd. CAD$ bewertet. Das ist rund 460 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Zur Zeit wird Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM) an der Börse mit 4,78 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.508 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Aktuell wird Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) an der Börse mit rund 11,76 Mrd EUR bewertet – das ist rund 3.710 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips American Salars Lithium Inc. Gegenwärtig wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE: ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 11,81 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.726 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc.

Lithium Hot Stock 2024 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,60 EUR –

202% Aktienchance

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Hot_Stock_2024_Kursziel_verdoppelt_10_Mrd_Uebernahme_Diese_Lithium_Aktie_kaufen_4_860_Albemarle-16660284

Lithium Hot Stock 2024: Kursziel verdoppelt – 10 Mrd. $ Übernahme

Diese Lithium-Aktie jetzt kaufen nach 4.860% mit Albemarle ($ALB)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73866/AC-070324-2.002.jpeg

Unser Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN CA0293641068 / WKN A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) steht nach der sensationellen 10 Mrd. CAD$ Übernahme im Lithium-Dreieck Argentiniens unmittelbar vor der fundamentalen Neubewertung. Mit der Übernahme der Option auf den Erwerb von bis zu 100% des Lithiumsoleprojekts Candela II im Salar Incahuasi in der Provinz Salta, Argentinien von Spey Resources Corp (CSE:SPEY) sichert sich unser Lithium Aktientip 2024 American Salars Lithium Inc. die potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Candela II im Lithium-Dreieck Argentiniens mit einer Lithium Ressource nach dem anerkannten Standard NI 43-101 in Höhe von 457.500 Tonnen Lithium-Karbonat-Äquivalent (LCE). Angesichts des aktuellen Metallpreises von 22.792 CAD pro Tonne LCE entspricht dies einem Metallwert im Boden von gewaltigen 10,4 Mrd. CAD. Das ist rund 2.217 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. Wir verdoppeln angesichts dieser bahnbrechenden Übernahme das Kursziel für unseren Lithium Hot Stock 2024 auf Sicht von 24 Monaten von 0,30 EUR auf 0,60 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 202% für mutige und risikobereite Investoren. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. haben mit einem Kursfeuerwerk auf die Ankündigung der Übernahme reagiert. Der mittelfristige Abwärtstrend wurde kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert. Clevere Anleger kaufen daher jetzt die Lithium-Aktien unseres neuen Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. und sichern sich schnelle Kursgewinne. Das Lithium-Projekt Candela II befindet sich im Lithium-Dreieck Argentiniens nahe den großen Lithium-Lagerstätten von Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM) und der Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC:GNENF, Symbol China:002460.SZ). Die Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM) schossen in den vergangenen Jahren um unglaubliche 18.693% von 0,058 EUR auf in der Spitze 10,90 EUR in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM) stattliches Vermögen von bis zu 1.879.310 EUR. Aktuell wird Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM) an der Börse mit 4,78 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.508 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Die Lithium-Aktien von Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC:GNENF, Symbol China:002460.SZ) kletterten in den vergangenen Jahren um bis zu 1.752% von 0,75 EUR auf in der Spitze 13,89 EUR in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC:GNENF, Symbol China:002460.SZ) ein Vermögen von bis zu 185.200 EUR. Aktuell wird Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC:GNENF, Symbol China:002460.SZ) an der Börse mit 1,19 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 375 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. Unser Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN CA0293641068 / WKN A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) verfügt zudem mit dem Black Rock South-Lithium-Projekt über eine potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte nahe dem Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Das Black Rock South Lithium-Projekt unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. liegt dabei strategisch günstig sehr viel näher an der Gigafabrik von Elektroauto-Pionier Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) als Nordamerikas einzige produzierende Lithium-Mine des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, FSE Ticker: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien der Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) ein kleines Vermögen von bis zu 496.042 EUR. Aktuell wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 11,81 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.726 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Zudem befindet sich das Black Rock South Lithium-Projekt unseres Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. näher an der Gigafabrik von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) als das nahe gelegene Lithium-Projekt Thacker Pass von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC). Ein extensives Explorationsprogramm soll in den kommenden Wochen das volle Potential der potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Black Rock South nahe dem Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) offenlegen und für reichlich positiven News-flow sorgen. Clevere Anleger kaufen daher schon jetzt die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN CA0293641068 / WKN A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI). Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 6.257% mit den Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium- Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 18.693% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM), bis zu 21.257% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) und bis zu 43.233% mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. (ISIN CA0293641068 / WKN A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Mit Lithium-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE: ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) kletterten in den vergangenen Jahren um beeindruckende 6.257% von 1,597 USD auf in der Spitze 113,52 USD in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 8.373% von 0,60 CAD$ auf in der Spitze 50,84 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM) schossen in den vergangenen Jahren um unglaubliche 18.693% von 0,058 EUR auf in der Spitze 10,90 EUR in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX: AVZ, OTC: AZZVF, #AVZ, $AVZ) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 29.455% von 0,0045 AUD$ auf in der Spitze 1,33 AUD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 43.233% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 11,18 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 4.333.333 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste Vervielfachungschance im Lithium-Sektor.

Unser neuer Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Aktuell wird Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 783 Mio. EUR bewertet. Das mehr als 631 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Unser vormaliger Lithium Aktientip AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX: AVZ, OTC: AZZVF, #AVZ, $AVZ) wird an der Börse derzeit mit 1,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 568 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) wird an der Börse zur Zeit mit rund 752 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 606 mal soviel als unser Lithium Aktientip Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Derzeit wird Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) an der Börse mit 2,16 Mrd. CAD$ bewertet. Das ist rund 460 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Zur Zeit wird Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM) an der Börse mit 4,78 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.508 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Aktuell wird Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) an der Börse mit rund 11,76 Mrd EUR bewertet – das ist rund 3.710 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips American Salars Lithium Inc. Gegenwärtig wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE: ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 11,81 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.726 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung „Strong Outperformer“ für unseren neuen Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. zunächst auf 0,40 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von 101% für die Lithium-Aktien unserer Lithium Aktienempfehlung 2024 American Salars Lithium Inc. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc ein Kursziel von 0,60 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 202% für die Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI).

Übernahmefieber im boomenden Lithium-Markt

Heißer Übernahmekandidat in der boomenden Lithium-Branche

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73866/AC-070324-2.003.jpeg

Der boomende Lithium-Markt befindet sich im Übernahmefieber. Mit einem Börsenwert von gerade mal 3,17 Mio. EUR entwickelt sich unser Lithium Aktientip 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) zu einem heißen Übernahmekandidaten in der boomenden Lithiumbranche.

Im Jahr 2021 haben Galaxy Resources und Orocobre ihre Fusion im Wert von US $3,1 Mrd. angekündigt. Bacanora Lithium stimmte dem Barangebot in Höhe von ? 284 Mio. von Gangfeng Lithium zu. Sibanya Stillwater hat die Hälfte von Ioneers Lithiumprojekt für 490 Mio. US $ gekauft. In einem Bieterwettstreit hat Lithium America Millennial Lithium für 470 Mio. $ erworben. Rio Tinto hat argentinische Lithiummine für 825 Mio. $ von Private-Equity-Käufern gekauft.

Im Jahr 2022 hat Neo Lithium die Übernahme durch das chinesische Staatsunternehmen Zijin Mining Group Ltd. 6,50 $/Aktie abgeschlossen. Chengxin Lithium Group hat über 34,0 Mio. $ in Lithium Chile Inc. investiert. Das chinesische Unternehmen Gangfeng Lithium hat 962 Mio. $ für den Kauf von Lithea Inc – Vermögenswerte in Provinz Salta geboten. Lithium America hat Aren erworben. Im Jahr 2023 haben Livent und Allkem zu einem 10,6 Milliarden Dollar führenden globalen Lithium-Hersteller von Lithium-Chemikalien fusioniert. Tecpetrol hat die Übernahme von Alpha Lithium für $1,48 pro Aktie (USD $273Millionen) geboten. Stellantis hat $90 Millionen in Argentinien Lithium investiert für 20% Beteiligung. Albermarle hat Angebot für Liontown auf 6,6 Mrd. $ erhöht. SQM hat 1,0 Mrd. $ oder Azure Minerals Ltd. Barangebot geboten.

Im Jahr 2023 haben Livent und Allkem zu einem 10,6 Milliarden Dollar führenden globalen Lithium-Hersteller von Lithium-Chemikalien fusioniert. Tecpetrol hat die Übernahme von Alpha Lithium für $1,48 pro Aktie (USD $273Millionen) geboten. Stellantis hat $90 Millionen in Argentinien Lithium investiert für 20% Beteiligung. Albermarle hat Angebot für Liontown auf 6,6 Mrd. $ erhöht. SQM hat 1,0 Mrd. $ oder Azure Minerals Ltd. Barangebot geboten.

Unser Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) hat sich die Option auf die Übernahme von bis zu 100% des Lithiumsoleprojekts Candela II im Salar Incahuasi in der Provinz Salta, Argentinien von Spey Resources Corp (CSE:SPEY) gesichert. Das Lithium-Projekt Candela II befindet sich im Lithium-Dreieck Argentiniens nahe den großen Lithium-Lagerstätten von Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM) und der Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC: GNENF, Symbol China: 002460.SZ).

Unser Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) verfügt zudem mit dem Black Rock South-Lithium-Projekt über eine potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte nahe dem Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA). Das Black Rock South Lithium-Projekt unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. liegt dabei strategisch günstig sehr viel näher an der Gigafabrik von Elektroauto-Pionier Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) als Nordamerikas einzige produzierende Lithium-Mine des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, FSE Ticker: AMC.F, NYSE: ALB, #ALB, $ALB).

Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE: ALB, #ALB, $ALB), bis zu 6.257% mit den Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 18.693% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM), bis zu 21.257% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX: AVZ, OTC: AZZVF, #AVZ, $AVZ) und bis zu 43.233% mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73866/AC-070324-2.004.jpeg

Sensationelle Lithium-Übernahme im Lithium-Dreieck Argentiniens

Nahe Arcadium Lithium ($ALTM) und Ganfeng Lithium ($GNENF)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73866/AC-070324-2.005.jpeg

Unser Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) hat sich die Option auf die Übernahme von bis zu 100% des Lithiumsoleprojekts Candela II im Salar Incahuasi in der Provinz Salta, Argentinien von Spey Resources Corp (CSE: SPEY) gesichert.

Die potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Candela II im Lithium-Dreieck Argentiniens verfügt bereits über eine Lithium Ressource nach dem anerkannten Standard NI 43-101 in Höhe von 457.500 Tonnen Lithium-Karbonat-Äquivalent (LCE). Angesichts des aktuellen Metallpreises von 22.792 CAD pro Tonne LCE entspricht dies einem Metallwert im Boden von gewaltigen 10,4 Mrd. CAD. Das ist rund 2.217 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc.

Das Lithium-Projekt Candela II befindet sich im Lithium-Dreieck Argentiniens nahe den großen Lithium-Lagerstätten von Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM) und der Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC: GNENF, Symbol China: 002460.SZ).

Die Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM) schossen in den vergangenen Jahren um unglaubliche 18.693% von 0,058 EUR auf in der Spitze 10,90 EUR in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM) stattliches Vermögen von bis zu 1.879.310 EUR. Aktuell wird Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM) an der Börse mit 4,78 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.508 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc.

Die Lithium-Aktien von Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC: GNENF, Symbol China: 002460.SZ) kletterten in den vergangenen Jahren um bis zu 1.752% von 0,75 EUR auf in der Spitze 13,89 EUR in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC: GNENF, Symbol China: 002460.SZ) ein Vermögen von bis zu 185.200 EUR. Aktuell wird Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC: GNENF, Symbol China: 002460.SZ) an der Börse mit 1,19 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 375 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc.

Am 26. September 2023 meldete Spey Resources Corp. die Fertigstellung einer Mineralressourcenschätzung (National Instrument 43-101) für das Lithium-Sole-Projekt Candela II, die von WSP Australia Pty. Ltd. abgeschlossen wurde, die schätzungsweise 86.000 Tonnen Lithiummetall enthält, was 457.500 Tonnen In-situ-Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) und eine Lithiumausbeute von 48.000 Tonnen LCE aus 9.000 Tonnen Lithiummetall entspricht.

Bei den Berechnungen wird davon ausgegangen, dass keine Verluste durch Lithiummetall entstehen. Ekosolve Ltd, ein führender DLE-Lithiumverarbeiter, hat in seiner Pilotanlage an der Universität Melbourne Tests zur Extraktionseffizienz von 200 Litern Sole durchgeführt und eine Lithiumextraktionsrate von 93,2 % erzielt. Laut Professor Kathryn Mumford kann diese Extraktionseffizienz noch weiter verbessert werden. Dr. Carlos Sorentino, Chief Technical Officer von Ekosolve Ltd, erklärte, dass die 173 ppm Lithium, die in Bohrloch 5 gefunden wurden, ideal für das Verfahren sind und dass die verwendeten Lösungsmittel regeneriert werden, indem sie bei jedem Durchgang mit diesen Solen mehr als 99 % auffangen.

Der Präsident und CEO von American Salars, Michael Dake, erklärt: „Das Lithium-Sole-Projekt Candela II ist eine etablierte Ressource von 3.000 Has (30 Quadratkilometern), die sich in idealer Lage für ein DLE-Projekt befindet und einen enormen Mehrwert für unser bestehendes Portfolio an Lithium- und Batteriemetall-Projekten darstellt. Das Konzessionsgebiet Candela II grenzt an mehrere große Lithiumunternehmen an oder befindet sich in deren Nähe, darunter: Ganfeng, Allkem (jetzt Arcadian Plc), Power Minerals und Patagonia Lithium auf dem Incahuasi Salar. Wir erwarten bevorstehende Bohrungen und Pumptests auf dem Projekt Candela II, um eine NI43-101-konforme angezeigte und gemessene Mineralressourcenschätzung zu erweitern und weiter zu definieren.“

Der Salar und das Becken von Inchuasi in der Provinz Salta im Nordwesten Argentiniens bieten die Voraussetzungen für hochwertige Lithiumminen in der Tiefe. Dieses Becken wird von den Vulkanen Cerro Aracar und Pular beeinflusst, die dem Salz über Grundwasserleiter Lithium zuführen. Diese Region, die über Straßen leicht zugänglich ist und in deren Nähe sich keine indigenen Gemeinschaften befinden, wurde bereits umfassend erkundet und zeigt, dass die Lithiumsolen nahe der Oberfläche liegen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73866/AC-070324-2.006.jpeg

Potentielle Weltklasse Lithium-Lagerstätte Black Rock South

Nahe Elektroauto-Riese Tesla ($TSLA)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73866/AC-070324-2.007.jpeg

Unser Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) verfügt zudem mit dem Black Rock South-Lithium-Projekt über eine potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte nahe dem Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA).

Das Black Rock South Lithium-Projekt unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. liegt dabei strategisch günstig sehr viel näher an der Gigafabrik von Elektroauto-Pionier Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) als Nordamerikas einzige produzierende Lithium-Mine des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, FSE Ticker: AMC.F, NYSE: ALB, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE: ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien der Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE: ALB, #ALB, $ALB) ein kleines Vermögen von bis zu 496.042 EUR. Aktuell wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE: ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 11,81 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.726 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc.

Zudem befindet sich das Black Rock South Lithium-Projekt unseres Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. näher an der Gigafabrik von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) als das nahe gelegene Lithium-Projekt Thacker Pass von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC).

Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC, #LAC.TO, $LAC) in der Spitze ein stattlicher Betrag von 807.273 EUR. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) wird an der Börse derzeit mit rund 752 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 606 mal soviel als unser Lithium Aktientip Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc.

Ein extensives Explorationsprogramm soll in den kommenden Wochen das volle Potential der potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Black Rock South nahe dem Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) offenlegen und für reichlich positiven Newsflow sorgen. Clevere Anleger kaufen daher schon jetzt die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI).

Da die einzige produzierende Lithiummine (Abermarle’s Silver Pein North America) ein Solenprojekt in Nevada ist, beschloss das Unternehmen, sich auf andere Solen-Projekte in Nevada zu konzentrieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf DLE-Technologien, die weniger Wassereinsatz erfordert und das Lithium und andere Produkte herausfiltert und das Wasser in die Grundwasserleiter zurückgeführt werden kann. Das Becken der Black Rock Wüste ist etwa 110 km lang und an der breitesten Stelle bis zu 25 km breit. Die zentrale Playa misst etwa 50 km von Nordost nach Südwest und 10 km von Südost nach Nordwest. Der westliche Arm der Black Rock Desert umfasst eine Fläche von etwa 2.000 Quadratkilometern und enthält 5 der 30 derzeit aufgeführten bekannten geothermischen Ressourcengebiete in Nevada.

Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE: ALB, #ALB, $ALB), bis zu 6.257% mit den Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 18.693% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM), bis zu 21.257% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX: AVZ, OTC: AZZVF, #AVZ, $AVZ) und bis zu 43.233% mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73866/AC-070324-2.008.jpeg

Erfahrenes Top-Management

mit exzellentem Track Record

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73866/AC-070324-2.009.jpeg

Unser Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record.

CEO und Direktor Michael Dake ist selbständiger Geschäftsmann und Präsident von Creston Capital Corp. seit Februar 2010. Michael Dake war Direktor und/oder leitender Angestellter einer Reihe von Emittenten, die sowohl an der TSX Venture als auch an der CSE. Michael Dake war Gründer und Direktor von Pure Energy Minerals, dem ersten Unternehmen im Clayton Valley, das ein Earn-in-Abkommen mit Schlumberger Technologies unterzeichnete.

CFO und Direktor Sean McGrath ist ein Chartered Professional Accountant (CPA, CGA) in Kanada und ein ehemaliger Certified Public Accountant (Illinois) in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sean McGrath ist seit mehr als 20 Jahren in der Finanzverwaltung Finanzmanagement- und Beratungsdienstleistungen für börsennotierte Unternehmen, vor allem im Bereich der natürlichen Ressourcen. Sean McGrath war verantwortlich für die Unternehmensstrategie, für alle Aspekte der Buchhaltung und Finanzen, Planung und Prognosen, Finanzwesen, interne und externe Berichterstattung, interne Kontrollen und Steuern. Herr McGrath hatte im Laufe seiner Karriere leitende Positionen bei zahlreichen börsennotierten Unternehmen inne. Im Laufe seiner Karriere hatte Sean McGrath leitende Positionen bei zahlreichen börsennotierten Unternehmen inne und ist derzeit Direktor/Funktionär mehrerer börsennotierter Unternehmen, die an der TSXV und der CSE notiert sind.

Direktor Rodney Campbell war zuvor als Finanzberater bei BMO Nesbitt Burns tätig, wo er solide Beziehungen knüpfte und umfassende Kenntnisse in der Finanzbranche erwarb. Zusätzlich zu seiner Erfahrung in der Finanzbranche war Rodney Campbell auch 17 Jahre lang im Öl- und Gassektor tätig, wo er für viele führende Unternehmen der Branche wie Encana, Apache Corporation, Canadian Hunter Exploration, Elbow River Resources, ERS, und MP Energy tätig war.

Direktor Ken Brophy verfügt über mehr als fünfundzwanzig Jahre Erfahrung im Rohstoffsektor, wobei er sich hauptsächlich auf die Förderung und Risikominderung von Projekten in der Entwicklungsphase konzentriert. Ken Brophy ist eine erfahrene Führungskraft mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz im Projektmanagement, im Aufbau und in der Leitung von Teams und verfügt über langjährige Erfahrung mit Environmental Social Governance („ESG“)-Initiativen wie Corporate Social Verantwortung (CSR), indigene Völker, Regierung und Beziehungen zu Interessengruppen. Ken Brophy ist derzeit CEO von Intrepid Metals Corp., einem kanadischen Explorationsunternehmen, das sich auf die Suche nach potenziellen hochgradigen Kupfer-, Silber-, Blei- und Zinkprojekten konzentriert, Silber-, Blei- und Zinkprojekten in der Nähe von produzierenden Minen im Südosten von Arizona, USA. Außerdem ist er Präsident von Ram River Coal Corp., einem privaten kanadischen Unternehmen mit einem Stahlkohleprojekt in Alberta, Kanada. Außerdem ist er Direktor von Supernova Metals Corp, einem an der TSX-V notierten Junior-Explorationsunternehmen mit Anlagen in Kanada und den USA.

Im Branchenvergleich günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 3.726 mal höher bewertet

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73866/AC-070324-2.010.jpeg

Unser neuer Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Lithium Aktientips American Salars Lithium Inc. sind bis zu 50 mal höher bewertet.

Die Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 43.233% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 11,18 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 4.333.333 EUR. Aktuell wird Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 783 Mio. EUR bewertet. Das mehr als 631 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc.

Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX: AVZ, OTC: AZZVF, #AVZ, $AVZ) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 29.455% von 0,0045 AUD$ auf in der Spitze 1,33 AUD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX: AVZ, OTC: AZZVF, #AVZ, $AVZ) ein stattliches Vermögen von bis zu 2.955.556 EUR. Unser Lithium Aktientip AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX: AVZ, OTC: AZZVF, #AVZ, $AVZ) wird an der Börse derzeit mit 1,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 568 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc.

Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC, #LAC.TO, $LAC) in der Spitze ein stattlicher Betrag von 807.273 EUR. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) wird an der Börse derzeit mit rund 752 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 606 mal soviel als unser Lithium Aktientip Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc.

Die Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 8.373% von 0,60 CAD$ auf in der Spitze 50,84 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) ein kleines Vermögen von 847.333 EUR. Aktuell wird Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) an der Börse mit 2,16 Mrd. CAD$ bewertet. Das ist rund 460 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc.

Die Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM) schossen in den vergangenen Jahren um unglaubliche 18.693% von 0,058 EUR auf in der Spitze 10,90 EUR in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM) stattliches Vermögen von bis zu 1.879.310 EUR. Aktuell wird Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM) an der Börse mit 4,78 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.508 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc.

Die Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) kletterten in den vergangenen Jahren um beeindruckende 6.257% von 1,597 USD auf in der Spitze 113,52 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) ein stattlicher Betrag von bis zu 710.833 EUR. Aktuell wird Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) an der Börse mit rund 11,76 Mrd EUR bewertet – das ist rund 3.710 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips American Salars Lithium Inc.

Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE: ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien der Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE: ALB, #ALB, $ALB) ein kleines Vermögen von bis zu 496.042 EUR. Aktuell wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE: ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 11,81 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.726 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc.

Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE: ALB, #ALB, $ALB), bis zu 6.257% mit den Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 18.693% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM), bis zu 21.257% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX: AVZ, OTC: AZZVF, #AVZ, $AVZ) und bis zu 43.233% mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Lithium Hot Stock 2024 – Strong Outperformer –

Kursziel 24M: 0,60 EUR – 202% Aktienchance

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73866/AC-070324-2.011.jpeg

Unser Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN CA0293641068 / WKN A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) steht nach der sensationellen 10 Mrd. CAD$ Übernahme im Lithium-Dreieck Argentiniens unmittelbar vor der fundamentalen Neubewertung. Mit der Übernahme der Option auf den Erwerb von bis zu 100% des Lithiumsoleprojekts Candela II im Salar Incahuasi in der Provinz Salta, Argentinien von Spey Resources Corp (CSE:SPEY) sichert sich unser Lithium Aktientip 2024 American Salars Lithium Inc. die potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Candela II im Lithium-Dreieck Argentiniens mit einer Lithium Ressource nach dem anerkannten Standard NI 43-101 in Höhe von 457.500 Tonnen Lithium-Karbonat-Äquivalent (LCE). Angesichts des aktuellen Metallpreises von 22.792 CAD pro Tonne LCE entspricht dies einem Metallwert im Boden von gewaltigen 10,4 Mrd. CAD. Das ist rund 2.217 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. Wir verdoppeln angesichts dieser bahnbrechenden Übernahme das Kursziel für unseren Lithium Hot Stock 2024 auf Sicht von 24 Monaten von 0,30 EUR auf 0,60 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 202% für mutige und risikobereite Investoren. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. haben mit einem Kursfeuerwerk auf die Ankündigung der Übernahme reagiert. Der mittelfristige Abwärtstrend wurde kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert. Clevere Anleger kaufen daher jetzt die Lithium-Aktien unseres neuen Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. und sichern sich schnelle Kursgewinne. Das Lithium-Projekt Candela II befindet sich im Lithium-Dreieck Argentiniens nahe den großen Lithium-Lagerstätten von Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM) und der Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC:GNENF, Symbol China:002460.SZ). Die Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM) schossen in den vergangenen Jahren um unglaubliche 18.693% von 0,058 EUR auf in der Spitze 10,90 EUR in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM) stattliches Vermögen von bis zu 1.879.310 EUR. Aktuell wird Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM) an der Börse mit 4,78 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.508 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Die Lithium-Aktien von Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC:GNENF, Symbol China:002460.SZ) kletterten in den vergangenen Jahren um bis zu 1.752% von 0,75 EUR auf in der Spitze 13,89 EUR in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC:GNENF, Symbol China:002460.SZ) ein Vermögen von bis zu 185.200 EUR. Aktuell wird Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (ISIN: CNE1000031W9, WKN: A2N6UN, Ticker FSE: 39EA.F, OTC:GNENF, Symbol China:002460.SZ) an der Börse mit 1,19 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 375 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. Unser Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN CA0293641068 / WKN A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) verfügt zudem mit dem Black Rock South-Lithium-Projekt über eine potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte nahe dem Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Das Black Rock South Lithium-Projekt unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. liegt dabei strategisch günstig sehr viel näher an der Gigafabrik von Elektroauto-Pionier Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) als Nordamerikas einzige produzierende Lithium-Mine des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, FSE Ticker: AMC.F, ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien der Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) ein kleines Vermögen von bis zu 496.042 EUR. Aktuell wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 11,81 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.726 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Zudem befindet sich das Black Rock South Lithium-Projekt unseres Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. näher an der Gigafabrik von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) als das nahe gelegene Lithium-Projekt Thacker Pass von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC). Ein extensives Explorationsprogramm soll in den kommenden Wochen das volle Potential der potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Black Rock South nahe dem Elektroauto-Riesen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) offenlegen und für reichlich positiven News-flow sorgen. Clevere Anleger kaufen daher schon jetzt die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN CA0293641068 / WKN A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI). Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 6.257% mit den Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium- Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 18.693% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc. (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, OTC: ARLTF, TSX: ALTM.TO, #ALTM, $ALTM), bis zu 21.257% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) und bis zu 43.233% mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. (ISIN CA0293641068 / WKN A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Mit Lithium-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE: ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) kletterten in den vergangenen Jahren um beeindruckende 6.257% von 1,597 USD auf in der Spitze 113,52 USD in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 8.373% von 0,60 CAD$ auf in der Spitze 50,84 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM) schossen in den vergangenen Jahren um unglaubliche 18.693% von 0,058 EUR auf in der Spitze 10,90 EUR in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX: AVZ, OTC: AZZVF, #AVZ, $AVZ) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 29.455% von 0,0045 AUD$ auf in der Spitze 1,33 AUD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 43.233% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 11,18 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 4.333.333 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste Vervielfachungschance im Lithium-Sektor.

Unser neuer Lithium Hot Stock 2024 American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN, $USLI) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Aktuell wird Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 783 Mio. EUR bewertet. Das mehr als 631 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Unser vormaliger Lithium Aktientip AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX: AVZ, OTC: AZZVF, #AVZ, $AVZ) wird an der Börse derzeit mit 1,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 568 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53681K1003, WKN: A3ER6Y, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) wird an der Börse zur Zeit mit rund 752 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 606 mal soviel als unser Lithium Aktientip Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Derzeit wird Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) an der Börse mit 2,16 Mrd. CAD$ bewertet. Das ist rund 460 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Zur Zeit wird Arcadium Lithium plc (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8, FSE Ticker: 7WO0.F, NYSE: ALTM, $ALTM) an der Börse mit 4,78 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.508 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc. Aktuell wird Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) an der Börse mit rund 11,76 Mrd EUR bewertet – das ist rund 3.710 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips American Salars Lithium Inc. Gegenwärtig wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE: ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 11,81 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.726 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Lithium Hot Stock American Salars Lithium Inc.

Ausführliche Hintergrund-Infos zu American Salars Lithium Inc.

Ausführliche Informationen zu den Lithium-Aktien von American Salars Lithium Inc. (ISIN: CA0293641068, WKN: A3E2NY, Ticker: Z3P.F, CSE: USLI.CN) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:

www.americansalars.com

Einschätzung

Strong Outperformer

Kursziele

Kursziel 12M: 0,40 EUR

Kurschance: 101%

Kursziel 24M: 0,60 EUR

Kurschance: 202%

Stammd

Firmenkontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Pressekontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.