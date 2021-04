Lucas Scherpereel – Hilfe beim Ausstieg aus der Sekte

Sektenaussteiger berichten von der Hilfe des Heilers und Sehers Lucas Scherpereel bei der Neuorientierung im Leben nach dem Ausstieg aus der Organisation.

Das Leben von Menschen, die unter den Einfluss einer Sekte geraten, kann sich innerhalb von kurzer Zeit erheblich und nachteilig verändern. Nicht nur die Arbeitskraft und das Zeitmanagement der Betroffenen wird zunehmend in den Dienst der Organisation gestellt, auch die finanziellen Mittel können von der Sekte beansprucht werden. Soziale Bindungen lösen sich auf und seelische und psychische Probleme können die Folge sein. Diese Organisationen üben einen erheblichen mentalen Druck auf die Betroffenen aus und so ist es dem Mitglied einer Sekte oft kaum bewusst, in welcher Situation es sich befindet. Und genau dies macht den Ausstieg so schwierig. Es gilt, den konditionierten Wertekodex neu zu hinterfragen und sich von falschen Lebenszielen wieder zu lösen. Oft ist die kaum ohne fremde Hilfe möglich.

Auch der körperliche Zustand betroffener Sektenmitglieder kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Zugehörigkeit in einer Sekte kann mit speziellen Diäten, der Einnahme von hochdosierten Nahrungsergänzungsmitteln und speziellen Verordnungen zur Lebensweise verbunden sein, die nicht immer förderlich für die Gesundheit der Menschen sind. Ehemalige Sektenmitglieder berichten über innere Unruhe, Nervosität, Stress und Ungeduld. Starke Depressionen, Angst- und Verwirrungszustände können die Folge sein. Dazu kommen Gefühle der Erschöpfung, Müdigkeit, nachlassende Konzentration und Verständnisprobleme. Das Gefühl der Abhängigkeit und der Ohnmacht gegenüber der Organisation wächst, je länger die betroffene Person sich im Einfluss der Sekte befinden. Der Wille und die Selbstbestimmung wird immer weiter eingeschränkt, die sozialen Kontakte werden auf andere Sektenmitglieder reduziert. Dazu kommt ein Schwinden der eigenen Gefühlswelt, des unmittelbaren Erlebens. In der Folge stellt sich ein Verlust an Lebensfreude ein. Die Mitgliedschaft in einer Sekte kann auch zu einer Verwahrlosung führen. Nicht selten gehen die Konflikte auch mit Selbstmordgedanken einher.

Der Seher und Heiler Lucas Scherpereel bietet seine Hilfe auch im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus einer Sekte, sowie der Nachbetreuung im Anschluss nach dem Ausstieg an. Vor allem dann, wenn die Hilfe von Ärzten keinen Erfolg verspricht, nimmt sich Herr Scherpereel gerne der Situation der Betroffenen an. Mit Hilfe der Lichtenergie und besonderer Gebete konnte Lucas Scherpereel ehemaligen Sektenmitgliedern die Hilfe und Unterstützung geben, nach denen sie lange gesucht haben. Aber die Heilung ist auch aus der Ferne möglich. Ein Foto der hilfesuchenden Person ist dann hilfreich. Herr Scherpereel arbeitet mit positiver Energie, die mit Magie nichts zu tun hat. Durch die Befreiung von seelischen Blockaden und Fremdeinflüssen werden neue Wege für ein selbstbestimmtes und glücklicheres Leben eröffnet.

Auch im Zusammenhang mit körperlichen und psychischen Leiden, die von der Schulmedizin als “austherapiert” definiert worden sind, kann der Heiler und Seher eine Hilfe sein. Heilung steht dann in einem Zusammenhang mit Erkenntnis und Glauben und kann dem erkrankten Menschen neue Hoffnung geben. Auch die Hellsicht gehört zu den Begabungen von Lucas Scherpereel. Hierbei ist Hellsicht als “Manifest der Wahrnehmungen, Mitteilungen und Auskünfte” zu verstehen. Die unterschiedlichen Sinne, wie das Gehör, der Geruch und der Geschmackssinn werden für Wahrnehmungen jenseits der “normalen” Sinne eingesetzt. Dabei ist die Arbeit mit Lichtenergie ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeitsweise von Lucas Scherpereel. Durch die göttliche Energie von Oben synchronisieren sich die beiden Gehirnhälften des Heilers mit den Gedanken und der Gefühlswelt des Hilfesuchenden. Dies führt zu einer unbeeinflussbaren Hellsicht. Mit Hilfe von alten Familientraditionen und Ritualen und der “Mentaltechnik Supreme” werden neue Möglichkeiten, Potenziale und Erfolge freigesetzt.

Sie möchten sich eingehend über die Arbeit und die Möglichkeiten zur Hilfe durch Lucas Scherpereel informieren? Dann bietet Ihnen die Webseite https://lucas-scherpereel.com viele interessante Anregungen.

Die Hilfe und Heilung von Lucas Scherpereel bietet sich international und auch aus der Ferne an. Die Heilung erfolgt in Verbindung mit Licht aus alten Familientraditionen. Vor allem im Kontext mit körperlichen und seelischen Leiden, die von der Schulmedizin als “austherapiert” bezeichnet werden, berichten Betroffene von interessanten Erfolgen. Die Hilfe des Sehers richtet sich auch an Hilfesuchenden aus dem Bereich der Politik und der Wirtschaft.

Kontakt

Lucas Scherpereel

Lucas Scherpereel

Kurfürstendamm 132a

10711 Berlin

+49(0)162 20 831 82

info@lucas-scherpereel.com

https://lucas-scherpereel.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.