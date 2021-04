Sicherheit: Ein wichtiger Aspekt für den Kauf von Wohnungseingangstüren

RC2 Sicherheitstüren helfen dabei, ungebetene Gäste aus der eigenen Wohnung fern zu halten.

Im Zusammenhang mit der Haussicherheit denken wir womöglich zunächst an die Alarmanlage. Die Installation entsprechender Technik kann uns dabei helfen, ungebetene Gäste aus der eigenen Wohnung fern zu halten. Auch ein hochwertiges Türschloss bietet zusätzlichen Schutz. Manchmal kommt auch ein lautstarker Wachhund zum Einsatz, dem Wohnungseinbruch vorzubeugen.

Einbrecher sind meistens nachts unterwegs, sie nutzen die Urlaubszeit und die Abwesenheit der Hausbewohner während der Weihnachtsbesuche und haben genau im Blick, ob ein Zielobjekt gerade bewohnt oder unbewohnt ist. Präventive Maßnahmen gegen den Wohnungseinbruch lassen uns nachts besser schlafen und entspannter in den Urlaub fahren. Der Schwachpunkt in unserer Sicherheitstechnik ist oft eine ältere Wohnungseingangstür.

Selbst ein hochwertiges Türschloss und eine Alarmanlage bieten nicht immer den gewünschten Schutz vor einem Wohnungseinbruch, wenn die Wohnungseingangstür nicht den modernen Stand der Sicherheitstechnik bietet. Innerhalb von wenigen Augenblicken kann die Außentür mit einem Schraubendreher aufgebrochen werden. Für “Experten” auf dem Gebiet des Wohnungseinbruchs ist es dann auch meistens kein Problem, dem Tracking der Alarmanlage zu entgehen. Nicht zufällig spielen Sicherheitstüren beim Kauf einer neuen Wohnungseingangstür eine immer wichtigere Rolle.

RC2 Sicherheitstüren bilden einen Schwerpunkt der Angebote der Türenmeile der Firma Zargo Türen Meile GmbH. Die RC2 Sicherheitstüren der Türenmeile stellen eine Symbiose aus Sicherheitstechnik und Design dar. Sie sorgen für den gewünschten Schutz vor ungebetenen Besuchern und wirken gleichzeitig ansprechend für die Gäste, die Sie gerne einladen möchten. Der Begriff WK steht hierbei für die “Widerstandsklasse” einer Tür.

RC2 Sicherheitstüren kommen überall dort zum Einsatz, wo ein Übergang von Draußen nach Drinnen erfolgt. Also bei der Wohnungseingangstür, der Terrassentür oder der Kellertür. Denn genau dies sind meistens die Schwachpunkte der Sicherheitstechnik einer Immobilie. Die RC2 Sicherheitstüren der Firma Zargo Türen Meile GmbH werden von neutralen Prüfern auf ihre Zuverlässigkeit und die Widerstandskraft geprüft. Diese Türen bieten hervorragende Sicherheitsstandards und erschweren den Einbruch mit leichten Einbruchswerkzeugen wie Schraubendrehern, Zangen oder anderen Werkzeugen für einen Einbruch. Die RC2 Eingangstüren verfügen über eine speziell integrierte Mittellage aus einer Vollspaneinlage und über hochwertige Türbänder und Profilzylinder. Dabei kommen auch verstärkte Stabilisatoren und hochwertige Türbänder zum Einsatz, sowie festsitzende Schließbleche mit hoher Stabilität. Jede RC2 Eingangstür verfügt über ein entsprechendes neutrales Prüfzeugnis.

Neben RC2 Sicherheitstüren gehören auch T30 Feuerschutztüren zu den Angeboten der Türenmeile. Diese bieten effektiven Schutz vor Rauch und Feuer, was vor allem für Handwerksbetriebe eine wichtige und teilweise auch gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme ist. Auch der Ausbreitung von giftigen Gasen und Dämpfen kann mit Hilfe einer T30 Feuerschutztür entgegengewirkt werden. Sowohl die T30 Feuerschutztüren, wie auch die RC2 Sicherheitstüren können in einem Dekor passend zu den Innentüren und zur weiteren Inneneinrichtung der Wohnung oder der Geschäftsräume geliefert werden.

Zu den weiteren Schwerpunkten der Türenmeile gehören Innentüren, Holztüren, Schiebetüren und Zargen. Die Firma Zargo Türen Meile GmbH setzt hierbei auf günstige Angebote in hoher Qualität verbunden mit einem hervorragenden Service. Der Kunde hat auch die Möglichkeit sich vor einer Bestellung bis zu drei Dekormuster kostenlos zusenden zu lassen. Wenn Sie sich weitergehend über den Service und die Angebote der Türenmeile informieren möchten, dann bietet sich ein Ausflug zur Webseite https://www.tuerenmeile.de/ an.

Seit mehr als 30 Jahren ist die Firma Zargo Türen Meile GmbH als kompetenter Ansprechpartner für hochwertige Türen zu günstigen Preisen bekannt. Auch als Onlineanbieter verfügt der Anbieter mit Sitz in Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen über Kompetenz und Erfahrung. Die Fachberater stehen dem Kunden per E-Mail, am Telefon oder vor Ort gerne zur kompetenten Auskunft zur Verfügung.

Kontakt

Zargo Türen Meile GmbH

Lothar Wildenau

Gutenbergstr. 6

49479 05451-4999242

05451-4999242

onlinemarketing@tuerenmeile.de

https://www.tuerenmeile.de/