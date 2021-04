Lumen ernennt Ian Cunningham zum Vice President of Sales and Customer Success für EMEA

London, 13. April 2021 – Lumen Technologies (NYSE: LUMN) gibt die Ernennung von Ian Cunningham zum neuen Vice President of Sales and Customer Success für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bekannt. Cunningham verantwortet in dieser Position die Leitung des Enterprise-, Wholesale- sowie indirekten Vertriebs in der Region EMEA.

Ian Cunningham verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Kommunikations- und Technologiebranche. Er wechselt zu Lumen von Zayo, wo er zuletzt als Managing Director für Europa sowie davor als Senior Vice President of Sales für Europa tätig war. Zuvor hatte Ian Cunningham leitende Vertriebspositionen bei Level 3 Communications, Vodafone und BT inne und war als Geschäftsführer bei Experian tätig.

“Ian ist ein hervorragender Vertriebsleiter mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz beim Aufbau von Teams, die Kunden zu anhaltendem Erfolg verhelfen”, sagt Laurinda Pang, President of Global Customer Success bei Lumen Technologies. “Seine Erfahrung wird der Schlüssel sein, um die nächste Phase unseres Wachstums in der EMEA-Region voranzutreiben. Unternehmen suchen nach einem vertrauenswürdigen Partner, der ihnen die Technologielösungen liefert, die die dynamischen Daten- und Anwendungsanforderungen der vierten industriellen Revolution unterstützen und digitale Innovationen vorantreiben. Ich bin überzeugt, dass Ian die Expertise und das Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden hat, um sie darin zu unterstützen, außergewöhnliche Geschäftsergebnisse zu erzielen.”

“Es ist eine aufregende Zeit, zu Lumen zu kommen”, sagte Cunningham. “Die vierte industrielle Revolution verändert in rasantem Tempo die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten. Und Lumen ist ideal positioniert, um Kunden dabei zur Seite zu stehen, sich in dieser neuen Ära auszuzeichnen und beindruckende, neue digitale Erfahrungen zu ermöglichen. Lumens Kombination aus globaler Netzwerkinfrastruktur, umfangreichem Lösungsportfolio und branchenführenden Services bietet die Geschäftslösungen, die Unternehmen benötigen, um die datenintensiven und latenzkritischen Workloads von Next-Generation-Anwendungen zu betreiben. Ich freue mich darauf, im Lumen-Team mitzuwirken, um unseren Kunden zu helfen, der Zeit voraus zu sein und wettbewerbsfähig zu bleiben, sowohl regional als auch global.”

Weitere Informationen

– Erfahren Sie, warum Lumen im Gartner Magic Quadrant 2021 für Network Services, Global als Leader eingestuft wurde: https://news.lumen.com/2021-03-09-Lumen-named-a-Leader-in-the-2021-Gartner-Magic-Quadrant-for-Network-Services-Global

Lumen wird von der Überzeugung geleitet, dass die Menschheit am besten ist, wenn Technologie die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, voranbringt. Mit ca. 450.000 Glasfasermeilen für Kunden in mehr als 60 Ländern liefern wir die schnellste und sicherste Plattform für Anwendungen und Daten, um Unternehmen, Behörden und Kommunen großartige Erfahrungen bereitzustellen.

Mehr zu den Netzwerk-, Edge-Cloud-, Sicherheits- sowie Kommunikations- und Collaboration-Lösungen von Lumen und der Zielsetzung des Unternehmens, den menschlichen Fortschritt durch Technologie zu fördern, finden Sie auf news.lumen.com, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies und YouTube: /lumentechnologies. Lumen und Lumen Technologies sind eingetragene Marken von Lumen Technologies, LLC in den Vereinigten Staaten. Lumen Technologies, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CenturyLink, Inc.

Firmenkontakt

Lumen Communications Germany GmbH

Tara Verrek

Rüsselsheimer Straße 22

60326 Frankfurt am Main

+44 (0)7824-596-007

tara.verrek@lumen.com

https://www.lumen.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Bernd Jung

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

+49 9131 81281 22

bernd.jung@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.