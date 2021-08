Luminea Home Control WLAN-Unterputz-Lichtschalter

Das Licht jetzt per Druck-/Drehschalter, App oder Sprachbefehl steuern

– Mit Druck-/Drehschalter für einfachste Bedienung

– Steuerung auch per App und per Sprachbefehl

– WiFi-kompatibel für 2,4-GHz-WLAN

– Timer-Funktion

– Dimm-Funktion bei geeigneten Leuchtmitteln

– Kompatibel zu Amazon Alexa & Google Assistant

Dieser smarte Unterputz-Lichtschalter vereint das Beste aus zwei Welten: Man nutzt den WLAN-Lichtschalter von Luminea Home Control entweder ganz klassisch per Knopfdruck und dimmt* kompatible Lampen ganz nach Wunsch per Drehung, oder man bedient ihn über eine App und Sprachkommando.

Bei der Bedienung per Smartphone und Tablet-PC bleibt man einfach auf dem Sofa sitzen – oder gemütlich im Bett liegen. Mit der kostenlosen App für Android und iOS steuert man das Licht bequem mit dem Mobilgerät.

Noch bequemer geht’s nur per Sprachkommando: Mit wenigen Klicks in den jeweiligen Apps profitiert man von Amazon Alexa und vom Google Assistant. Und mit einem einfachen Befehl wird es heller – oder dunkler!

Die praktische Timer-Funktion per App nutzt man beispielsweise, um das Licht während der Abwesenheit zu bestimmten Zeiten ein- und auszuschalten. So schreckt man potenzielle Einbrecher ab!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte im Zuhause, die per entsprechender App gesteuert werden, dann haben wir die gute Nachricht – Unsere ELESION-Geräte sind mit Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So steuert man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– WLAN-Lichtschalter & Dimmer LHC-201.dimm mit Dreh-/Drück-Funktion und App

– Stufenlose Dimmung per Drehschalter bei geeigneten Leuchtmitteln

– Steuerung auch per kostenloser App für Android und iOS: zum Ein- und Ausschalten, Dimmen und für Zeitsteuerung (Timer)

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: per Sprachbefehl ein- und ausschalten (benötigt Amazon Echo bzw. Google Home oder ein kompatibles System)

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Material: Kunststoff

– Passend für Standard-Unterputz-Steckdosen

– Stromversorgung: 230 Volt (3-adriger Direkt-Anschluss an Lichtleitung)

– Maße: 86 x 86 x 54 mm, Gewicht: 120 g

– Lichttaster und -Dimmer inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107389525

*Hinweis: Bitte die angeschlossene LED-Leuchte auf Dimmbarkeit vorher prüfen.

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5073-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5073-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/d7hJGlsY

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.