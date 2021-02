Luminea Home Control WLAN-Wassermelder XMD-115.wm

Warnt bei Wasserlecks – sogar weltweit per App

– Alarmiert per Push-Nachricht bei Wasserlecks

– Weltweite Benachrichtigung per App

– Koppelbar mit anderen Smart-Home-Geräten, z.B. mit Sirene

– Kinderleichte Anbringung

Warnt zuverlässig bei austretendem Wasser z.B. bei Rohrbruch, Schlauchschäden und undichten Stellen an Spülmaschine, Waschmaschine oder der Heizung. So beugt man schlimmeren Schäden vor.

Warnt auch bei schwacher Batterieleistung: Lässt die Leistung des Wassermelders nach, erhält man eine Benachrichtigung auf das Smartphone. So weiß man stets rechtzeitig, wann man die Batterien wechseln muss.

Kinderleichte Montage: Der Sensor von Luminea Home Control lässt sich überall dort anbringen, wo Wasser unbemerkt auslaufen könnte. So sichert man schnell und einfach alle sensiblen Bereiche im Haus oder in der Wohnung. Besonders praktisch: Der Sensor erkennt auch, wenn der Wasserstand wieder gesunken ist – z.B. durch einen Bodenablauf in der Waschküche.

Weltweite Benachrichtigung: Per kostenloser App “ELESION” wird man über jeden Alarm informiert, egal wo man sich gerade befindet. So kann man rasch eingreifen und Nachbarn oder Bekannte nach dem Rechten sehen lassen.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise löst eine Sirene aus, wenn der Wassermelder Alarm schlägt.

– Alarmiert bei Wasserlecks z.B. in Waschküche, Bad, Küche, Keller u.v.m.

– Einfache Montage

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “ELESION” für Android und iOS: für weltweite Push-Benachrichtigung bei Alarm

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum gleichzeitigen Auslösen einer App-kompatiblen Sirene u.v.m.

– Kabelgebundener externer Sensor

– Warnt bei schwacher Batterie-Leistung

– Stromversorgung: 2x Batterie Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 71 x 25 x 20 mm, Gewicht: 60 g

– Wassermelder inklusive externem Sensor und deutscher Anleitung

