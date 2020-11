Lunartec WLAN-Tannenbaum-Überwurf-Lichterkette mit App

Die Weihnachtsbaumbeleuchtung von überall steuern

– Weihnachtsbaumbeleuchtung mit 6 Girlanden und 180 stufenlos dimmbaren LEDs

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff

– Kompatibel zu Siri, Alexa und Google Assistant

– 8 Leucht-Modi für besondere Licht-Akzente

– Individueller Zeitplan einstellbar

– Für den geschützten Außenbereich geeignet

Die Lichterkette von Lunartec lässt sich per Elesion App von überall an- und ausschalten: Ganz bequem über das Smartphone und sogar per Sprachbefehl!

Ein wahres Lichtermeer: 180 leuchtende LEDs sorgen für warmweißen Lichterglanz. Genau richtig zum Geschenke auspacken unterm Weihnachtsbaum.

Für innen wie außen: Ob im Wohnzimmer, auf dem Balkon oder der Terrasse, die spritzwassergeschützte Überwurf-Lichterkette ist die ideale Weihnachtsbaum-Beleuchtung im Haus – und drum herum.

– Christbaum-Überwurf-Lichterkette mit 6 Lichter-Girlanden: je 2 m Länge

– 180 LEDs: 30 LEDs je Lichtergirlande

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Weltweit steuerbar per Elesion App für iOS und Android

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Lichterkette per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– 8 Leucht-Modi für individuelle Licht-Akzente

– Timer-Modus für Zeitschaltung per App

– Farbtemperatur: warmweiß, 2700 K

– Lichtintensität: 180 lm

– Stufenlos dimmbar

– Spritzwassergeschützt: IP44, für den Innenbereich und geschützten Außenbereich

– Leistungsaufnahme: 3,5 Watt

– Farbe: grün

– Stromversorgung: 230 V

– Gewicht: 380 g

– Weihnachtsbaum-Überwurf-Lichterkette inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107380287

Hinweis: Der Artikel ist nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.

Preis: 39,71 EUR

Bestell-Nr. NX-4946-625

Produktlink: h ttps://www.pearl.de/a-NX4946-3103.shtml

Auch mit 240 bzw. 320 LEDs:

Lunartec WLAN-Tannenbaum-Überwurf-Lichterkette mit App, 6 Girlanden, 240 LEDs

Christbaum-Überwurf-Lichterkette mit 6 Lichter-Girlanden: je 2 m Länge

– 240 LEDs: 40 LEDs je Lichtergirlande

– Lichtintensität: 240 l

– Leistung: 4,4 Watt

– Farbe: grün

– Stromversorgung: 230 V

– Gewicht: 400 g

– EAN: 4022107380294

Preis: 49,65 EUR

Bestell-Nr. NX-4947-625

Lunartec WLAN-Tannenbaum-Überwurf-Lichterkette mit App, 8 Girlanden, 320 LEDs

– Christbaum-Überwurf-Lichterkette mit 8 Lichtergirlanden: je 2 m Länge

– 320 LEDs: 40 LEDs je Lichtergirlande

– Lichtintensität: 320 lm

– Leistung: 5,3 Watt

– Farbe: grün

– Stromversorgung: 230 V

– Gewicht: 450 g

– EAN: 4022107380300

Preis: 59,59 EUR

Bestell-Nr. NX-4948-625

Presseinformation mit Bilderllinks: https://www.magentacloud.de/lnk/RxhJmlSY

