Lutz Lohse wird neuer Vertriebsgeschäftsführer der envia TEL

Staffelstabübergabe in der envia TEL: Lutz Lohse (53) wird am 1. Oktober 2025 neuer Geschäftsführer Vertrieb bei der Telekommunikationsgesellschaft der enviaM-Gruppe. So ist eine gute Übergabe gewährleistet, bevor Stephan Drescher am 31. Januar 2026 aus der Geschäftsführung der envia TEL ausscheidet.

Lutz Lohse ist Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik und MBA. Nach seinem Studium arbeitete er bei der EWE Tel und der EWE AG in Oldenburg in Marketing und Vertrieb. Lohse begann 2007 als Leiter Marketing seinen Weg in der enviaM. Seit 2013 verantwortete er die Kundenbetreuung und den Verkauf B2C/B2B, später die gesamte Privatkundenbetreuung. Anfang des Jahres übernahm er die Bereichsleitung des B2C-Vertriebes. Lutz Lohse lebt mit seiner Familie in Chemnitz.

Patrick Kather, Vorstand Erzeugung und Vertrieb der enviaM-Gruppe: „Ich schätze Lutz Lohse als kommunikationsstarke Führungskraft, der Kundenzentrierung konsequent vorlebt. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam mit dem Geschäftsführungskollegen Haiko Rennert und dem gesamten Team die envia TEL als führenden regionalen TK-Anbieter weiter nach vorn bringen werden. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit in der neuen Rolle! Für den Dank an den bisherigen Geschäftsführer Stephan Drescher ist es noch zu früh. Er hat die envia TEL wie kaum ein anderer geprägt und trägt einen wesentlichen Anteil daran, dass wir heute diese Rolle in der Region spielen.“

Lutz Lohse: „Ich freue mich sehr darauf, erneut meine Komfortzone zu verlassen. Eigentlich bin ich Diplom-Ingenieur, habe jedoch früh meine Leidenschaft für Kunden und Vertrieb und später auch für die Digitalisierung entdeckt. Und ich mag intensiven Wettbewerb, der ist in der Telekommunikation ähnlich ausgeprägt wie bei Strom und Gas. Das nun gemeinsam mit dem tollen Team der envia TEL in der Region auszubauen, ist eine spannende Aufgabe für mich.“

Die enviaM-Gruppe ist einer der führenden regionalen Infrastruktur- und Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,1 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 4.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen.

