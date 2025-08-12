RoboMarkets Deutschland GmbH erweitert Geschäftsführung und Produktpalette: Michael Puschmann verstärkt das Führungsteam

Frankfurt am Main, 12. August 2025 – Die RoboMarkets Deutschland GmbH, ein führendes Wertpapierinstitut, setzt ihren Wachstumskurs fort und erweitert die Geschäftsführung mit einer weiteren hochkarätigen Persönlichkeit. Im Zuge des starken Wachstums und der bevorstehenden Lizenzerweiterung ist Michael Puschmann nun Teil des Führungsteams um Vanyo Walter und Andreas Leonhardt.

Michael Puschmann wird sich primär auf die Bereiche Kapitalmärkte und Asset Management konzentrieren und diese strategisch weiterentwickeln. Zusammen mit Vanyo Walter leitet er den Bereich Markt, während Andreas Leonhardt die Marktfolge verantwortet.

„Wir freuen uns sehr, mit Michael Puschmann eine weitere starke Persönlichkeit mit umfassender Erfahrung in unserem Team willkommen zu heißen“, so Vanyo Walter. „Michael bringt eine herausragende Expertise aus leitenden Positionen im Banken- und Finanzdienstleistungssektor mit. Seine Kenntnisse werden entscheidend dazu beitragen, unsere Position als führender Broker für europäische Privatanleger auszubauen.“

Die Neuausrichtung des Unternehmens wird durch Michael Puschmann maßgeblich unterstützt. „Mit der Lizenzerweiterung zu einem Wertpapierhandelsinstitut freue ich mich darauf, meine Erfahrung einzubringen, um neue Produkte zu entwickeln und unser Angebot zu diversifizieren“, erklärt Michael Puschmann. „Dies wird es uns ermöglichen, unseren Kunden ein spezialisiertes Portfolio zu bieten, das höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Innovation gerecht wird.“

Michael Puschmann blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Zuletzt war er CEO der Renell Wertpapierhandelsbank. Zu den wesentlichen Stationen seiner Laufbahn zählen seine erste Vorstandstätigkeit im Jahr 1999 bei Finacor Rabe, seine elf Jahre bei der Baader Bank AG sowie seine Tätigkeiten in Managementpositionen bei AFS und Stonex.

RoboMarkets wurde im Jahr 2012 gegründet und erhielt im Jahr 2013 die Lizenz eines europäischen Brokers. Seit 2017 wird RoboMarkets durch eine eigenständige deutsche Gesellschaft vertreten, die seit 2019 als Wertpapierfinanzinstitut lizenziert ist und von der BaFin reguliert wird.

RoboMarkets ist seit Januar 2022 Trading-Partner und Strategie-Partner des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt.

Investitionen in Wertpapiere bergen das Risiko erheblicher Kapitalverluste. Der Handel mit Wertpapieren in einer anderen Währung als dem Euro setzt Kunden einem Wechselkursrisiko aus. www.robomarkets.de/risikohinweise

Firmenkontakt

RoboMarkets Deutschland GmbH

Vanyo Walter

Bleidenstraße 1

60311 Frankfurt/Main

+49 69 870088 586



http://www.robomarkets.de

Pressekontakt

RoboMarkets Deutschland GmbH

Natalia Chekonina

Bleidenstraße 1

60311 Frankfurt/Main

+49 69 870088 588



http://www.robomarkets.de