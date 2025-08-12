Mainz zeigt sein morbides Gesicht

„Mainz Makaber“ –

Ingelheim am Rhein / Mainz, 10. August 2025 – Die liebenswerte Fastnachtsstadt Mainz trägt nicht nur Frohsinn in ihrem Namen, sondern birgt auch düstere Geheimnisse – und Sarah Beicht lässt ihre Leserinnen und Leser genau dort hinabtauchen. „Mainz Makaber – Eine Reise in die Schattenseiten der Fastnachtsstadt“ führt mit schwarzem Humor und regionalem Charme in Gassen, Friedhöfe und Spukorte, die das herkömmliche Bild der Stadt auf wunderbare Weise ins Wanken bringen.

Ein Buch, das Gänsehaut und Geschichte vereint

Mit 210 Seiten im handlichen Softcover-Format (Preis: 14,00 EUR; Erscheinung: 21. Juli 2025) präsentiert sich „Mainz Makaber“ als unkonventioneller Reiseführer – voll skurriler Anekdoten, historischer Rätsel, True-Crime-Schlaglichter und Spukgeschichten, die selbst eingefleischte „Meenzer“ erschaudern lassen.

Die Kapitel decken ein überraschend breites Spektrum ab: vom Hauptfriedhof und Uni-Mörder über die rheinland-pfälzische Guillotine bis zu unheimlichen Geisterlegenden in Hechtsheim – und sogar fliegende Fledermäuse, Horrorhäuser und eine Prise Gutenberg-Mystik finden ihren Platz.

Autorin mit Wagemut und regionalem Herzblut

Die gebürtige Mainzerin Sarah Beicht ist bereits mit ihrem Erzählband „Ein Kreis aus Salz“ (2021) sowie der Novelle „Weiße Kreidekreuze“ (2023) einem breiteren Publikum bekannt – beide Werke wurden mehrfach ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt sie 2023 den Martha-Saalfeld-Förderpreis und 2024 das Landeskind-Stipendium. Als Moderatorin, Veranstalterin, Kuratorin der Lesebühne „Leselampe“ und Workshop-Leiterin ist sie tief in der Mainzer Kulturszene verankert.

Premiere mit Gänsehautcharakter – Buch und Spazierlesung

Zur Feier dieser unheimlichen Reise durch Mainz lädt Sarah Beicht zu einer besonderen Spazierlesung mit Buchpremiere ein: Am Freitag, 22. August 2025, startet um 19:00 Uhr eine literarisch-gruselige Tour am Holztor. Begleitet von Lesung, Stadtführung und einem Abschluss in der Dorett wird das Buch in einem historischen Rahmen zum Leben erweckt.

Anmeldung bis zum 20. August – begrenzte Teilnehmerzahl. Teilnahmegebühren: 20 EUR (Spazierlesung + Buch) oder 8 EUR (nur Spazierlesung).

Für wen eignet sich „Mainz Makaber“?

Heimatverbundene Mainzerinnen und Mainzer, die ihre Stadt von einer bisher verborgenen Seite erleben wollen

True-Crime-Fans und Liebhaber dunkler Geschichten im regionalen Kontext

Bildungsinitiativen, Stadtführungen und Schulprojekte, die Geschichte spannend und lokal vermitteln wollen

Besucherinnen und Besucher der Region, die Mainz einmal anders entdecken möchten

Kurzfassung für Redaktionen:

Titel: Mainz Makaber – Eine Reise in die Schattenseiten der Fastnachtsstadt

Autorin: Sarah Beicht

Verlag / VÖ: Mentoren-Media-Verlag, ab 21. Juli 2025

Umfang / Preis: 210 Seiten, Softcover, 14,00 EUR

Besonderheit: Mischung aus Regionalgeschichte, Spuk, True Crime und schwarzem Humor

Events: Spazierlesung + Buchpremiere am 22. August 2025

„Mainz Makaber“ – ein literarischer Leckerbissen für alle, die Mainz nicht nur lieben, sondern auch lieben, sich ein bisschen zu gruseln.

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim steht für die Überzeugung: „Erfolg braucht Mentoren." Die Mission eines jeden Verlags unter dieser Marke ist es, mit inspirierenden Inhalten Unternehmertum, persönliche Entwicklung und eine freie, demokratische Gesellschaft zu fördern.

