Neu: KI-Abrechnungsassistent in Praxissoftware von dios

Balingen, 29. Juli 2025 – Mit der Integration des neuen KI-Abrechnungsassistenten erweitert dios seine Praxissoftware „diosZX“ um eine innovative Funktion, die Zahnarztpraxen ab sofort noch effizienter bei der täglichen Abrechnung unterstützt. In Verbindung mit dem Zusatzmodul ZXfox setzt dios auf moderne KI-Technologie in der Beta-Phase, die nicht nur Zeit spart, sondern auch die Qualität und Sicherheit im Abrechnungsprozess steigert.

ZXfox – das smarte Modul für Ihre Abrechnung

ZXfox ist ein ergänzendes Modul zur Praxissoftware diosZX und wurde speziell entwickelt, um die Abrechnung zahnärztlicher Leistungen zu vereinfachen. Herzstück des Moduls ist der neue KI-Abrechnungsassistent, der Praxisteams kontextbezogen während der Leistungserfassung unterstützt. Die Praxisverwaltungssoftware diosZX unterstützt Zahnarztpraxen von der Planung von Terminen, über die detaillierte Behandlungsplanung, Leistungserfassung und korrekter Abrechnung bis hin zu Controlling und Buchhaltung. Mit diosZX werden sämtliche Praxisabläufe effizient abgebildet und viel Zeitersparnis im Praxisalltag ermöglicht!

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:

– Intelligente Unterstützung in Echtzeit: Der KI-Abrechnungsassistent liefert bei Bedarf präzise Antworten auf individuelle Abrechnungsfragen – direkt während der Leistungserfassung in diosZX.

– Zugriff auf geprüfte Informationen: Die Antworten basieren auf fundiertem Wissen aus der Spitta Abrechnungswelt und werden laufend aktualisiert.

– Effiziente Zusatzfunktionen: Tools wie ein Steigerungsrechner oder ein Begründungsgenerator erleichtern den Abrechnungsalltag erheblich.

– Nahtlose Integration: ZXfox ist vollständig in diosZX eingebunden – ohne Systemwechsel!

Mehr Effizienz für Praxis und Patient

Die Integration des KI-Abrechnungsassistenten bringt für Zahnärztinnen, Zahnärzte und Praxisteams zahlreiche Vorteile:

– Zeitersparnis: Routineaufgaben wie Dokumentation und Abrechnung werden deutlich beschleunigt.

– Fehlerminimierung: Die Nutzung geprüfter Daten reduziert Abrechnungsfehler und Rückfragen.

– Mehr Zeit für Patienten: Automatisierte Prozesse entlasten das Team und schaffen Freiräume für die Patientenbetreuung.

Zukunftsorientierte Digitalisierung

Mit diosZX und ZXfox zieht künstliche Intelligenz in die Zahnarztpraxis ein – für eine digitale, intelligente und anwenderfreundliche Zukunft. Die Softwarelösung vereint modernes Praxismanagement mit innovativer Technologie und setzt damit neue Maßstäbe für Effizienz und Qualität im Gesundheitswesen.

Weitere Informationen

Dios bietet für Interessenten kostenlos und unverbindlich Infomaterial zu diosZX und ZXfox mit KI an. Alternativ besteht auch die Möglichkeit einen kostenlosen Termin für eine unverbindliche Produktpräsentation zu buchen, um individuelle Fragen zu stellen.

Kostenloses Infomaterial anfordern

Unverbindliche Produktpräsentation buchen

Kontaktanfrage senden

Telefon: 07433 / 952-0

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen FORUM MEDIA GROUP GMBH, ist mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kundinnen und Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und zahntechnischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Kontakt

Spitta GmbH

Marvin Zeeb

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

07433 952-343



https://www.dios.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.