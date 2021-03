Managed-Basic-Server: centron baut Portfolio weiter aus

centron, Anbieter von innovativen Colocation-, Cloud und Managed-Server-Lösungen, erweitert seine Produktpalette um neue Managed Server. Die Server der Managed-Basic-Reihe zeichnen sich durch ihre kurze Vertragslaufzeit, schnelle Bereitstellung und attraktive Preisgestaltung aus. Kunden erhalten so maximale Flexibilität und größten Spielraum für ihre Projekte.

Mit den Servern der Managed-Basic-Reihe adressiert centron Unternehmen aller Branchen, die sehr schnell agile Server-Lösungen benötigen und nicht auf die Vorteile eines professionellen Managings verzichten möchten. Managed-Basic-Kunden erhalten ihren Server binnen 24 Stunden und genießen mit nur einem Monat Mindestvertragslaufzeit maximale Flexibilität. Die centron Techniker übernehmen das Basis-Managing – inklusive Rund-um-die-Uhr-Monitoring, Patching und Sicherheitsmanagement. Alle anderen Dienste verwalten Kunden schnell und unkompliziert über das intuitive Userinterface.

“Wir sind sehr stolz darauf, mit Managed Basic eine Lösung präsentieren zu können, die hochperformant und gleichzeitig für Unternehmen jeder Art und Größe erschwinglich ist”, so Wilhelm Seucan, Geschäftsführer von centron. “Diesen Spagat erreichen wir einerseits durch eine Verschlankung unserer Prozesse und anderseits durch eine Standardisierung bei der Auswahl der Serverhardware. Diese Kostenersparnis geben wir an unsere Kunden weiter – also eine Win-Win-Situation für alle.”

Produktübersicht: Managed Basic

Die neuen Managed Basic Server sind ab 99 EUR pro Monat zzgl. MwSt. (117,81 EUR inkl. MwSt.) erhältlich. Die All-Flash Systeme verfügen über neueste Prozessoren der Intel-Xeon- und AMD-EPYC-Reihe. Kunden können frei wählen, wie viel Arbeits- (von 16 bis 512 GB ECC DDR4 RAM) bzw. SSD-Festplattenspeicher (von 960 GB bis 15,36 TB RAID 1) sie benötigen. Alle Managed Basic Kunden erhalten automatisch Zugang zum centron Premium Support, an den sie sich 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche wenden können. Weitere Zusatzleistungen wie Alarmierung bei Fehlern per SMS und E-Mail oder Anwendungsupgrades sind optional erhältlich.

ISO 27001 Datacenter in Deutschland

Alle Managed Basic Server von centron werden im firmeneigenen, vom BSI ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum in Hallstadt bei Bamberg betrieben. Das centron High-Performance-Datacenter übertrifft die strengen deutschen Datenschutzstandards sogar und verfügt über neueste State-of-the-Art-Infrastruktur für maximale Performance. Zu den Highlights zählen die redundante Multi-Carrier-Anbindung mit einer effektiven Bandbreite von mehr als 40 Gbit, die leistungsfähige 1,2 MW Stromversorgung mit USV und Notstromgenerator sowie die redundante 600 KW N+1 Klimatisierung.

Weitere Informationen zum Managed-Basic-Angebot von centron finden interessierte Leser unter www.centron.de/managed-basic Mehr Details zum centron Datacenter gibt es unter www.centron.de/datacenter

1999 gegründet, bietet die centron GmbH als Internet Service Provider innovative Lösungen aus den Bereichen Colocation, Managed Server, Cloud und Managed Webhosting an. Kunden über alle Branchen und Industrien hinweg vertrauen den hochverfügbaren, hochflexiblen und hochsicheren Online-Lösungen von centron – vom klassischen Webhosting bis hin zur individuellen Konfiguration und professionellen Bereitstellung hochkomplexer Serverstrukturen im centron Rechenzentrum in Hallstadt bei Bamberg. Mit über 50 Mitarbeitern sorgt das Unternehmen dafür, dass Kunden schnellen, kompetenten und zielgerichteten Service erhalten – damit jedes Projekt ein voller Erfolg wird.

Kontakt

centron GmbH

Matthias Sebrantke

Heganger 29

96103 Hallstadt

0951968340

presse@centron.de

http://www.centron.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.