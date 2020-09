Manni-Kaltz-Fußballschule am Weissenhäuser Strand im Herbst

30. September 2020 – Am 12. Oktober geht es wieder los: In den Herbstferien können alle fußballbegeisterten Kinder in der Manni-Kaltz-Fußballschule am Weissenhäuser Strand die beliebten Fußballcamps besuchen. In diesem Jahr findet die Fußballschule erstmals auch in den Herbstferien im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee statt. “Kinder zwischen 6 und 14 Jahren können in die Fußballwelt eintauchen und zusammen mit Manni Kaltz und seinem erfahrenen Team trainieren”, erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand. In den 4-Tageskursen der beiden Herbstferienwochen üben die Kinder täglich zwei Stunden lang. Bis zum 22. Oktober werden dann fleißig Fußbälle gekickt und Tore geschossen.

Die Fußballschulen der vergangenen vier Jahre haben gezeigt, dass die Kinder besonders aufmerksam, motiviert und auch diszipliniert im Beisein eines ehemaligen Bundesligaspielers sind. Deshalb werden in kurzer Zeit enorme Leistungssprünge sichtbar. Am ersten Tag unterteilen die Trainer die jungen Spieler in Alters- und Leistungsgruppen, die anschließend individuell gefördert werden. Die Teilnahme kostet pro Kind 135,00 Euro, Ferienpark-Gäste und CITTI CARD Inhaber erhalten den Sonderpreis von 119,00 Euro pro Teilnehmer pro Campeinheit (Montag bis Donnerstag). Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Trainingseinheiten, Trikot, Hose und Stutzen. Außerdem bekommen alle Kinder täglich eine Lunchbox zur Stärkung. Am letzten Tag findet dann eine finale Trainingseinheit statt, die mit Urkunden- und Pokalverleihung sowie einer Autogrammstunde abgerundet wird. Zusätzlich dürfen alle Fußballbegeisterten eine Runde Fußball-Golf auf der neuen Anlage spielen. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant “Sonnenrose”, die “Osteria” und das “Heimisch” bis hin zum Bistro und zum “Möwenbräu” inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers “Möwenbräu” – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Firmenkontakt

Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

Sabrina Ollmann

Seestrasse 1

23758 Weissenhäuser Strand

04361 55 27 16

04361 55 27 30

marketing@weissenhaeuserstrand.de

http://www.weissenhaeuserstrand.de

Pressekontakt

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Dr. Astrid Nelke

Sophie-Charlotten-Str. 103

14059 Berlin

01777037412

0307032668

nelke@knowbodies.de

http://www.knowbodies.de