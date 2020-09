Der Winter kommt – bist du bereit?

Langsam wird es kälter und der Winter macht sich bemerkbar. Die Temperaturen sinken und auch in der Nacht hat man so langsam das Bedürfnis, sich in die dicken Decken einzukuscheln. Mit der Bedsure Sherpa Decke geht das besonders gut und du kannst dir sicher sein, dass du den gesamten Winter die richtige Ausrüstung hast! Diese Decke spendet genau die nötige Wärme für die kalte Jahreszeit und überzeugt zudem in einem sehr stylischen Look.

Die Bedsure Sherpa Decke ist in verschiedenen Farben erhältlich und von starken Tönen bis zu schlichtem Design ist alles dabei. Mit einer Größe von 220 x 240 cm erhältst du eine große kuschlige Decke, in die man sich ideal auch zu zweit einkuscheln kann. Gerade im Winter ist somit ein heimeliges Gefühl garantiert. Wer es noch größer mag, kann die Größe 230 x 270 cm wählen oder wer nur eine kleine Couch hat, findet in der 150 x 200 cm die richtige Option. Die Bettwäsche passt sich somit an jeden Nutzer an und verspricht so einiges.

Die Bedsure Sherpa Decke kann vielseitig verwendet werden. Ob als modischer Sofa-Überwurf oder als Kuscheldecke oder Wohnzimmerdecke – der Nutzung sind keine Grenzen gesetzt und das robuste und hochwertige Material unterstützt diesen Faktor zusätzlich. Die Oberseite besteht aus 100% Mikrofaser Fleece und gleichzeitig gibt es eine sehr kuschelige Unterseite. Diese besteht aus 100% Mikrofaser Sherpa. Das Material fühlt sich nicht nur gut auf der Haut an, sondern verspricht zudem Langlebigkeit und keinerlei Verfärbung. Das Fleece macht das Gefühl bei der Nutzung besonders angenehm und liegt schön weich auf der Haut. Durch die beidseitige Nutzung bekommt man mit dieser Bedsure Sherpa Decke ein überzeugendes Gesamtpaket für einen guten Preis. Gerade in der Qualität und der Verarbeitung überzeugt Bedsure in jedem Modell und auch die Sherpa Decke ist keine Ausnahme. Das gute Preisleistungsverhältnis und das positive Erlebnis für den Kunden charakterisieren das Produkt.

Gerade im Winter kommt es auf eines an: die Wärme. Egal, ob abends im Bett oder im Wohnzimmer, meist möchte man es besonders warm und kuschelig haben. Und was gibt es Besseres, als sich bei den kalten Temperaturen in eine gemütliche und große Decke einzuwickeln und im Warmen zu sein? Genau diese Vision setzt Bedsure mit der Sherpa Decke um. Durch das Fleece und das Sherpa entsteht eine tolle Mischung und die Decke lässt sich zu jeder Jahreszeit passend anwenden. Aber damit noch nicht genug, denn gleichzeitig lässt sich die Decke gut transportieren und findet so noch mehr Anwendung. Dadurch hast du deine Lieblingsdecke immer dabei und musst nie frieren. Vergiss nicht, deine Decke regelmäßig in einem Schonwaschgang zu reinigen, so kannst du die Decke viel länger genießen und schonen. Sie trocknet schnell und leicht und somit kannst du dich bereits nach kurzer Zeit wieder einkuscheln.

Aber damit noch nicht genug, denn die Sherpa Decke kann sogar für die Haustiere verwendet werden. Aufgrund des hochwertigen Materials eignet sie sich perfekt für den Korb der Hunde oder Katzen und so können auch deine kleinen Lieblinge sich gemütlich einkuscheln.

Teste jetzt deine persönliche Sherpa Decke von Bedsure und bereite dich auf die kühle Jahreszeit vor. Wähle deine persönliche Favoriten Farbe aus und bereits in wenigen Tagen liegt die neue Decke auf deinem Bett oder deiner Couch. Worauf wartest du?

Weitere Informationen unter https://bedsurehome.com/

Seit 1979 ist Bedsure stolz auf die schlichte Einfachheit mit inspirierten Details. Wir bieten hochwertige Bettwäsche-Lösungen, um die Raffinesse und Wärme für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Wir setzen uns dafür ein, Produkte von höchster Qualität zu entwickeln. Wir nehmen verschiedene Werte und Ideen an, um fachmännisches Handwerk mit eleganteren Designs zu liefern. Und noch wichtiger: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Ihr Traumhaus “More Than Comfort” zu bauen!

Wir wenden die besten Technologien und die größten Talente an, um unseren Kunden weltweit zu helfen, und stellen die Menschen weiterhin in den Mittelpunkt unseres Handelns. Indem wir näher bei unseren Kunden sind, gewinnen wir die Einsicht, die Produkte besser zu gestalten. Wir hören jeden Tag auf die verschiedenen Bedürfnisse unserer Kunden, sammeln Feedback und bearbeiten Beschwerden und Vorschläge, um unsere Arbeit zu verbessern. Bedsure bemüht sich, unseren Kunden die ultimative Erfahrung mit hochwertigen Produkten und intimem 1-zu-1-Kundendienst zu bieten.

