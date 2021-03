Marc Schwencke ist zweiter Geschäftsführer der Wackler Service Group Süd

Seit 01.03.2021 ist Marc Schwencke Co-Geschäftsführer der Wackler Service Group Süd. Der 45-jährige Gebäudereinigungsmeister sowie Fachwirt für Gebäudemanagement leitet ab sofort zusammen mit Birgit Ullrich, Vorsitzende der Geschäftsführung, die Wackler Service Group-Aktivitäten in Süddeutschland. “Mit Marc Schwencke haben wir eine kompetente Führungspersönlichkeit gewonnen, die über eine langjährige Erfahrung in der Branche verfügt”, so Birgit Ullrich, “Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass wir gemeinsam den kontinuierlichen Erfolg der letzten Jahre weiter ausbauen werden”.

Die Wackler Holding SE mit Hauptsitz in München beschäftigt bundesweit rund 6.100 Mitarbeiter an 35 Standorten. Wackler, gegründet vor 112 Jahren, gehört zu den führenden Facility-Management-Unternehmen Deutschlands. Die Tochtergesellschaften erbringen hauptsächlich infrastrukturelle, technische und kaufmännische Gebäudedienstleistungen. Zum Leistungsspektrum gehören insbesondere Gebäudereinigung, Hotel-Services, Facility Management, Security und Personal-Service. Das Unternehmen ist seit 2018 klimaneutral und trägt unter anderem auch durch den Einsatz des Premium-Reinigungsservice Green Clean® in besonderem Maße zur Nachhaltigkeit in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht bei. Im Mai 2020 startete die ConClimate GmbH, ein Beratungsunternehmen im Bereich Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften, als neue Tochtergesellschaft.

