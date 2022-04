Marketing-Datenintegrationslösung von Adverity ab sofort als SAP-Endorsed App im SAP® Store erhältlich

Wien – 06. April 2022 – Adverity, die führende Datenintegrationsplattform für Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Teams, hat heute bekannt gegeben, dass seine Lösung für die Integration von Marketingdaten von Unternehmen ab sofort auch im SAP® Store erworben werden kann. SAP Endorsed Apps sind eine Kategorie von Lösungen aus dem SAP-Partner-Ökosystem, die Kunden dabei unterstützen, bestmöglich geführte, intelligent agierende Unternehmen zu werden und damit einen echten Mehrwert mit den gewünschten Ergebnissen liefern sollen.

“Die Anerkennung unserer Lösung als SAP Endorsed App ist ein großer Erfolg, der den enormen Wert von Adverity für SAP-Kunden deutlich macht”, sagt Alexander Igelsböck, CEO von Adverity. “Da sich das Marketing weiterentwickelt, wird der Bedarf an datengesteuerten Entscheidungen, die dessen Leistung steigern, immer akuter, und die automatisierte Datenintegration ist ein entscheidender Schritt für Unternehmen, um analytisch und datenbezogen reifer zu werden.”

SAP Endorsed Apps sind von SAP zertifizierte Premium-Apps mit zusätzlicher Sicherheit, eingehenden Tests und Messungen anhand von Benchmark-Ergebnissen. Die Lösung von Adverity lässt sich mit der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) integrieren, die SAP Data Warehouse Cloud und SAP Analytics Cloud nutzt, so dass Unternehmen ihre Daten harmonisieren und anschließend in die SAP Data Warehouse Cloud übertragen können.

“Ökosystem-Innovationen sind für die Vision von SAP und die Umsetzung des intelligenten Unternehmens unerlässlich”, sagt Tom Roberts, Senior Vice President of Partner Solution Success bei SAP. “Wir freuen uns, dass Adverity für seine Lösung den Status einer “endorsed app” erhalten hat. Partner wie Adverity sind in der Lage, uns bei der Umsetzung unserer Vision zu unterstützen und unseren Kunden neue Innovationen zu bieten – schnell, einfach und mit Lösungen, die eine erstklassige Zertifizierung und Unterstützung durch SAP erhalten haben.”

Die Datenintegrationslösung von Adverity für Marketer kann im SAP Store, dem digitalen Marktplatz für Lösungen von SAP und seinen Partnern, erworben werden. Der SAP Store bietet Kunden Echtzeit-Zugriff auf mehr als 1.800 innovative Lösungen von SAP sowie auf Partnerlösungen, die ihre SAP-Anwendungen ergänzen und erweitern und so die digitale Transformation ihres Unternehmens ermöglichen.

Adverity ist eine führende intelligente Daten- und Analyseplattform, die es Unternehmen ermöglicht, erkenntnisbasierte Entscheidungen schneller und einfacher zu treffen. Adverity wird von Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Teams auf der ganzen Welt eingesetzt und wandelt isolierte Daten in konkrete Erkenntnisse um, wodurch die Komplexität beim Nachweis der Marketingeffektivität über mehrere Kanäle reduziert wird.

Durch die Automatisierung der Datenintegration aus Hunderten von Quellen und die nahtlose Zusammenarbeit mit Ihrem bestehenden Technologie-Stack bietet die flexible End-to-End-Plattform von Adverity einen zentralen Überblick über die Marketing- und Vertriebsleistung Ihres gesamten Unternehmens. Die leistungsstarken Datenvisualisierungen und proaktiven Analysen der Plattform zeigen konkrete nächste Schritte und decken Echtzeit-Möglichkeiten zur Leistungssteigerung und Wachstumsförderung auf. Adverity hat seinen Hauptsitz in Wien und Niederlassungen in London und New York. Erfahren Sie mehr unter adverity.com/de.

Firmenkontakt

Adverity

Daniel Fröhlacher

Rathausstraße 1

1010 Wien

+43 676 3 88 11 35

daniel.froehlacher@adverity.com

https://www.adverity.com/

Pressekontakt

LEWIS Communications

Benjamin Gildein

Karlstraße 64

80335 München

+49 (0) 89 17 30 19 28

AdverityDACH@teamlewis.com

https://www.teamlewis.com/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.