Mastian Ventures übernimmt Finantio

Expansion in den Finanzbereich

Die in Meine ansässige und von Sebastian Rau und Maximilian Braunleder geführte Mastian Ventures UG übernimmt zum Jahresende das Data-Driven-Content-Startup Finantio. Damit erweitert Mastian Ventures das eigene Unternehmensportfolio und steigt in den Bereich der verbraucherorientierte Finanzinformationsprodukte ein.

“Finantio hat sich in den letzten Jahren mit spannenden Studien, Verbrauchertools und hochqualitativem Content einen Namen in den Bereichen Finance, Kryptowährungen, Versicherungen und Crowdfunding gemacht. Nach dem erfolgreichen Start verschiedenster Projekte war die Übernahme des Unternehmens für uns der nächste logische Schritt in diesem turbulenten Jahr.” erklärte Mastian Ventures Co-Founder und CEO Max Braunleder.

Auch Mitgründer Sebastian Rau erklärte: “Für uns ist Finantio eine unglaublich spannende Chance. Der Finance-Background unseres Teams ist eine grandiose Voraussetzung und eröffnet uns nun neue Möglichkeiten, um Menschen in ganz Deutschland mithilfe dieser Plattform transparent zu einem nachhaltigen privatem Vermögensaufbau zu befähigen.”

Mastian Ventures hatte bereits Mitte des Jahres das Verbraucherportal Automatikuhren.de übernommen und so einen weiteren Schritt im E-Commerce Verbrauchermarkt getan. Der Eintritt in den Bereich “Personal Finance” dürfte dem Unternehmen weiter Aufwind geben.

Der Finanzbereich ist in der deutschen Startup-Branche eines der am schnellsten wachsenden Segmente. Allein in 2019 stieg die Anzahl der hiesigen Finanz-Startups um 17% auf knapp 950 Unternehmen. Besonders im Bereich der Investment-Startups gibt es seit 2018 einen überproportionalen Anstieg an Neugründungen, was auch auf die steigende Nachfrage nach Themen wie privater Altersvorsorge und nachhaltigem Investieren in der Gesamtbevölkerung zurückzuführen ist.

Die Mastian Ventures UG ist ein 2020 von Sebastian Rau und Maximilian Braunleder gegründetes Unternehmen mit einem diversifizierten Unternehmensportfolio in den Bereichen E-Commerce & Finance.

