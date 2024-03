Mauve und AVIE kooperieren

Starke Partner für den wirtschaftlichen Online-Erfolg der Apotheken

Essen – Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG (Mauve) und die AVIE GmbH (AVIE) bündeln ihre Kräfte in einer strategischen Vertriebs-Partnerschaft. Ziel der Kooperation ist es, den Apotheken vor Ort innovative Lösungen und zukunftsweisende digitale Services für den Aufbau und wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb von Online-Apotheken anzubieten. Die strategische Kooperation unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen für die Zukunftssicherung der lokalen Apotheken.

Mauve ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für den Online-Handel und hat sich insbesondere auf die Entwicklung und Implementierung von Online-Apotheken spezialisiert. Mit innovativen Lösungen unterstützt Mauve Apotheken dabei, ihr Angebot online zugänglich zu machen, die Kundenbindung zu verbessern und neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen. AVIE vertritt die Interessen unabhängiger Apotheken vor Ort und setzt sich für ihre wirtschaftliche Stärkung ein. Durch die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ermöglichen sie ihren Mitgliedern und Kunden den Zugang zu modernen und wirtschaftlich effizienten Online-Vertriebskanälen.

„Wir freuen uns, dass AVIE ihre ausgewiesene Kompetenz zur langfristigen wirtschaftlichen Stärkung der Apotheken in die Kooperation einbringt. Denn die Apotheken stehen vor der Herausforderung, im digitalen Zeitalter ihre individuelle Identität als lokale Anlaufstelle zu bewahren. Die Rentabilität einer Online-Apotheke ist dabei ein wesentliches Kriterium für die lokale Apotheke, den Schritt ins Internet zu wagen. Aktuelle Berechnungen von AVIE zeigen, dass ein Apotheken-Webshop unter optimalen Rahmenbedingungen zusätzliche Erträge in die Apotheke bringen kann und das schon ab zwei No-RX-Bestellungen pro Tag. Und jede Rezept-Bestellung beschleunigt natürlich die Amortisation des Shops noch einmal“, erklärt Andre Glombitza, Leiter Vertrieb/Marketing bei Mauve.

„Die Nachfrage nach digitalen Leistungen in unserer Apotheke ist gestiegen. Meine Kunden möchten einen schnellen und bequemen Zugang zu unserem Sortiment. Mit dem Mauve Regio Shop sehen sie jetzt nicht nur, was wir auf Lager haben, sondern können auch Medikamente vorbestellen, online bezahlen und am selben Tag bequem nach Hause liefern lassen. Für mich wichtig ist, dass sich diese Lösung nahtlos in unsere Warenwirtschaft und in unseren Apothekenalltag integrieren lässt. Zusammen mit dem Partner Mauve und unterstützt durch meine Kooperation AVIE, war die Auswahl und Einrichtung des Webshops mit dem gesamten Apothekenteam ein reibungsloser Prozess. Die ersten Reaktionen unserer Kunden sind sehr positiv“, berichtet Apothekerin Daniela Beermann, AVIE Phoenix Apotheke in Hildesheim.

Über Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, mit Sitz in Essen, ist ein führender Anbieter von innovativen Softwarelösungen für den Apothekenmarkt und seit 2013 Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken. Mit einem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen unterstützt Mauve Apotheken bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und der Verbesserung ihrer Kundenbeziehungen.

Da es in Zukunft vor allem darum gehen wird, Dienstleistungen und Produkte überall, jederzeit und möglichst zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen, entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. apotheken.de, centralapotheke-muenchen.de, gesundleben.de, baeren-express.de, medicon-apotheke.de, apotheke-mache.de und die Bahnhof Apotheke Kempten.

