Max Wild ist Top Arbeitgeber und Top Ausbildungsbetrieb

Arbeitgebersiegel mit “sehr gut” vergeben

Die Max Wild GmbH aus Berkheim hat vom Deutschen Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. ( DIQP) die Auszeichnung als Top Arbeitgeber (DIQP) mit der Bewertung “sehr gut” erhalten. Das Bau- und Logistikunternehmen Max Wild aus dem schwäbischen Berkheim ist erneut als Top Arbeitgeber (DIQP) und Top Ausbildungsbetrieb (DIQP) mit der Note sehr gut zertifiziert worden. “Die Zertifizierung zeigt uns, dass wir mit unserer Personalstrategie richtig liegen”, sagt Jochen Wild, Personalleiter und einer der vier Geschäftsführer der Max Wild GmbH. “Zugleich ist die Zertifizierung ein Ansporn, auch weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen”, so Jochen Wild.

Das Auszeichnung mit dem Arbeitgebersiegel Top Arbeitgeber (DIQP) beruht auf einer anonymen Mitarbeiterbefragung und einer Erfassung der Arbeitgeberleistungen. Alle Beschäftigten des Unternehmens hatten dabei die Gelegenheit, sich an einer Mitarbeiterbefragung zu beteiligen. Die Zertifizierung wurde nach den Standards des DIQP von der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert durchgeführt.

Im Unterschied zu anderen Arbeitgebersiegeln wurde Top Arbeitgeber (DIQP) und Top Ausbildungsbetrieb (DIQP) vom unabhängigen Verbraucherportal Label-online.de mit der Einstufung als BESONDERS EMPFEHLENSWERT ausgezeichnet.

Das unabhängige Verbraucherportal wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert und gibt Verbrauchern eine gute Orientierung im Siegel-Dschungel. Dabei werden verschiedene Labels nach transparenten Kriterien bewertet. Die bestmögliche Einstufung eines Labels lautet “besonders empfehlenswert”. Das Arbeitgebersiegel des DIQP liefert neben dem Siegel auch eine umfassende Auswertung der Mitarbeiterbefragung und somit wichtige Hinweise für die Unternehmensleitung.

Seit Jahren hält das 520-Mann-Unternehmen eine hohe Ausbildungsquote von 10 Prozent. Teamfähigkeit, Respekt, Wertschätzung sowie Zuverlässigkeit sind bei Max Wild keine leeren Worthülsen – diese Werte werden von jedem Mitarbeiter gelebt, sagt Sabrina Heber, Personalreferentin der Firma Wild.

“Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz, eine faire Vergütung und Zusatzleistungen, gleichzeitig fördern wir eine offene Unternehmenskultur, in der sich unsere Beschäftigten wohl fühlen und Verantwortung übernehmen können”, so Jochen Wild.

Der Geschäftsführer der SQC-QualityCert, Oliver Scharfenberg bestätigt die Aussagen, “das Ergebnis von Max Wild ist auch bei der Rezertifizierung wieder hervorragend. Wir gratulieren dem Team von Max Wild zu diesem sehr guten Ergebnis und der Zertifizierung als Top Arbeitgeber (DIQP) und als Top Ausbildungsbetrieb (DIQP)”

SQC-QualityCert engagiert sich selbst im Umweltschutz und im Bereich Bildung, was den vergebenen Zertifizierungen und Arbeitgebersiegeln weitere Glaubwürdigkeit verleiht. Zudem ist SQC-QualityCert in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) Mitglied. Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als “besonders empfehlenswert” deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren. SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich zudem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. SQC-QualityCert arbeitet zudem als klimaneutrales Unternehmen.

Firmenkontakt

SQC-QualityCert UG (haftungsbeschränkt)

Oliver Scharfenberg

Langobardenstraße 10b

15834 Rangsdorf

033708355050

anfrage@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de

Pressekontakt

SQC-QualityCert UG (haftungsbeschränkt)

Oliver Scharfenberg

Langobardenstraße 10b

15834 Rangsdorf

033708355050

oliver.scharfenberg@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de

Bildquelle: DIQP