Media Alert: Mobile Entgasung mit einer Verbrennungsrate von nahezu 100 %

Emissionsminderung und Reduzierung des CO2-Fußabdrucks

Seit der Gründung vor 15 Jahren bietet ENDEGS die mobile Entgasung jeglicher Stoffe an. Das Unternehmen ist Experte im Bereich der mobilen Verbrennungstechnologie für Gase, Gasgemische und Dämpfe der Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC. ENDEGS garantiert eine Verbrennungsrate von mehr als 99,9 %.

Die von ENDEGS entwickelte Brennkammer (VCU) war die weltweit erste, die mobil auf einem Anhänger montiert und autonom betrieben ist. Die Anlage ist mit einer Verbrennungsleistung von 5, 10 oder 20 MW erhältlich. Das mobile Plug & Play-System kann an jedem beliebigen Ort eingesetzt werden und ist zeit- und kosteneffizient.

Die Anlagen zur Emissionsminderung des Unternehmens werden seit mehreren Jahren eingesetzt, überwiegend für die Entgasung von Tanks, Tankern, Barges und Pipes, die Ersatzgestellung von VRUs und für Verladeanwendungen. Neben Sicherheit sind für ENDEGS auch der Umweltschutz sowie die Verringerung der Treibhausemissionen von höchster Priorität.

Erfahren Sie mehr über ENDEGS und seine innovative Lösung zur mobilen Entgasung: https://www.endegs.com/2022/01/mobile-emissionsbehandlung/#more-8673

Das Familienunternehmen ENDEGS wurde 2007 gegründet und bietet Spitzentechnologien für eine sichere, saubere und nachhaltige Entgasung an. ENDEGS entwickelte die weltweit erste auf einem Anhänger montierte und autonom betriebene, voll ausgestattete Verbrennungsanlage. Somit wurde das Unternehmen zum Vorreiter auf dem Gebiet der mobilen Entgasung. Die in zahlreichen Projekten eingesetzten Entgasungstechnologie verbrennt flüchtige organische Verbindungen (VOC) und gefährliche Luftschadstoffe (HAP) mit einer Verbrennungsrate von nahezu 100 %. Der neue ATEX Zone 0 Roboter als Rental-Service ermöglicht die ferngesteuerte Reinigung von Lagertanks in der Chemie-, Petrochemie-, Öl- und Gasindustrie.

Firmenkontakt

ENDEGS GmbH

David Wendel

Am Gewerbepark 8

85104 Pförring

+49 162 243 34 86

+49 8403 2094 113

david.wendel@endegs.com

http://www.endegs.com

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Liebscher

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 2661 912 600

+49 2661 912 602 9

endegs@sprengel-pr.com

https://www.sprengel-pr.com

