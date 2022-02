ULTRASONE erweitert sein Portfolio: Premiere für drei neue drahtlose Kopfhörer mit Bluetooth® in ULTRASONE-Klangqualität

Mit der Premiere von ISAR, LAPIS und METEOR ONE stellt ULTRASONE erstmalig in der langjährigen Firmengeschichte drei Bluetooth® Kopfhörer vor. Sie sind das Ergebnis einer über zweijährigen Entwicklungsarbeit, die der bayerische Kopfhörerspezialist investiert hat, um sich im wichtigen “Wireless Personal Audio”-Segment komplett neu aufzustellen.

Die ULTRASONE Kerntechnologie S-Logic® für einen natürlich weiten Raumeindruck ist weiterhin ein zentraler Bestandteil der On-Ear Modelle und wurde ergänzt mit zeitgemäßer Bluetooth® Technologie. ULTRASONE hat es geschafft, Klangqualität, Tragekomfort und Batterielaufzeit in diesem Segment auf ein neues Level zu heben.

Der ULTRASONE ISAR ist ein audiophiler Bluetooth® On-Ear Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling (ANC), der mobilen Musikgenuss und eine komfortorientierte Geräuschdämpfung neu definiert. Der ULTRASONE LAPIS ist ein True Wireless In-Ear Modell mit aktivem Noise-Cancelling und überragendem Tragekomfort. Beide Produkte verfügen über einen Ambient Mode, sodass sie zum Verfolgen von Sprachinformationen von außerhalb nicht abgesetzt werden müssen. Mit dem METEOR ONE kommt das erste ULTRASONE Bluetooth® Gaming-Headset mit latenzarmen Tactical-Mode und abnehmbarem Mikrofon auf den Markt.

Wielenbach, 21. Februar 2022 – Innovation trifft auf Reputation. Mit gleich drei neuen Modellen präsentiert ULTRASONE sein Lineup von drahtlosen Bluetooth® Kopfhörern, die für drei spezielle Anwendungsbereiche optimiert wurden. Darunter auch das erste Gaming-Headset des bayerischen Kopfhörer-Spezialisten sowie die zwei ersten Produkte des Unternehmens mit aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ANC).

ULTRASONE ISAR: Audiophiler On-Ear Kopfhörer mit Active Noise Cancelling

Mit dem ISAR präsentiert ULTRASONE sein erstes Bluetooth® ANC Modell, das besonders auf die Bedürfnisse von reisenden Musikhörern optimiert wurde. Erstmals gelang es den Ingenieuren aus dem oberbayrischen Gut Raucherberg, ihre innovative S- Logic® Technologie zur natürlichen und weiten Raumabbildung bei Kopfhörern mit komfortorientierter, natürlich klingender ANC-Geräuschunterdrückung zu kombinieren. Zusammen mit Bluetooth® Technologie auf neuestem Entwicklungslevel mit den Codecs AAC und Apt-XTM HD bietet der ISAR Flexibilität und Komfort, ohne dabei Einbußen im Klangbild in Kauf nehmen zu müssen. Zeitgemäße Multipoint-Bluetooth®- Konnektivität, hoher Tragekomfort und kristallklare Sprachverständlichkeit bei Telefongesprächen machen den ISAR zu einem mobilen Multitalent mit echten ULTRASONE Qualitäten – nicht nur für Vielreisende.

ULTRASONE LAPIS: True Wireless In-Ear mit Active Noise Cancelling

Mit den LAPIS Wireless Earbuds kombiniert ULTRASONE die legendären Klangqualitäten seiner In-Ear Hörer mit zeitgemäßer Bluetooth® Technologie, AAC Codec und besonders komfortorientiertem aktiven Noise Cancelling. Sechs integrierte Mikrofone ermöglichen dabei eine effektive Geräuschunterdrückung und gewährleisten gleichzeitig beste Sprachverständlichkeit beim Telefonieren, ohne dass die In-Ear Hörer zu dicht ins Ohr gedrückt werden müssen oder den Benutzer mit unnatürlicher Schallisolierung beeinträchtigen. Dank des ausgereiften Ambient Sound Modus müssen die klangstarken Earbuds aus Gut Raucherberg auch dann nicht abgesetzt werden, wenn die Umgebung erhöhte Aufmerksamkeit erfordert. Dank “Wireless (Qi) und Fast Charging” lassen sich die Earbuds komfortabel kabellos und schnell laden. Ein besonders ergonomisch verrundetes Ladecase, Sprachsteuerung und eine lange Akkulaufzeit machen LAPIS Ohrhörer zu den Edelsteinen unter den True Wireless ANC Earbuds.

ULTRASONE METEOR ONE: Gaming-Headset mit Low-Latency

Mit dem METEOR ONE Gaming-Headset mit abnehmbarem Mikrofon kommen erstmals anspruchsvolle Gamer in den Genuss des legendären ULTRASONE Klangs. Dank modernster Treiber und S-Logic® der neuesten Generation liefert der METEOR ONE beeindruckende Soundtracks für packende Gaming-Erlebnisse bei zugleich räumlich natürlicherer Wiedergabe. Das Headset mit Features wie dem latenzarmen Tactical Mode, einem Dual-Beam-Mikrofon mit Nebengeräusch-unterdrückung sowie stylischer LED-Beleuchtung ist für Winner gemacht.

Schier endloser Musikgenuss: Wegweisende Akkulaufzeiten

Alle drei ULTRASONE Bluetooth® Modelle vermitteln so viel Freude an Musik und Unterhaltung, dass man sie gar nicht mehr absetzen möchte. Das ist auch nicht nötig, dank extrem langer Akkulaufzeiten. Bis zu 35 Stunden ununterbrochener Musikgenuss

sind mit dem ISAR möglich, während der LAPIS mit Nachladen im besonders ergonomisch flachen Case sogar bis zu 45 Stunden Audio-Entertainment ermöglicht. Auch Gamer müssen keine Pausen mehr machen – 15 Stunden Spielspaß sind am Stück mit dem METEOR ONE möglich (bevor mit der beiliegenden Kabelverbindung ohne Einschränkungen weitergespielt werden kann).

Technologie-Kombination für natürliche Räumlichkeit und stabile Drahtlos- Wiedergabe: S-Logic® trifft auf zukunftsweisende Bluetooth® Technik.

“Wir sind überaus glücklich, mit unseren neuen Wireless Produkten den ersten Meilenstein unserer Transformations-Strategie in die Tat umzusetzen”, kommentiert Michael Willberg, CEO der ULTRASONE AG. “Nach jahrelanger Entwicklung ist es uns durch modernste Bluetooth® Technologien gelungen, unsere hohen Klangansprüche gepaart mit maximalem Tragekomfort und unserem gewohnten ULTRASONE Sound in drahtlosen Geräten zu vereinen.”

“Die starke Nachfrage unserer Kunden aus aller Welt nach Bluetooth® Produkten erfordert ein viel stärkeres kollaboratives Denken, was die strategische Produktausrichtung vorangetrieben hat. Wir möchten, dass unsere Kunden zu Fans unserer Produkte werden, und daran arbeiten wir jeden Tag. Wir sind stolz darauf, ein komplettes Portfolio an Bluetooth® Produkten anbieten zu können, dank der hervorragenden Unterstützung unserer Kunden und Partner”, fügt Robert Winterhoff, COO der ULTRASONE AG, hinzu.

ULTRASONE LAPIS, ISAR und METEOR ONE: Preise und Verfügbarkeit

Die drei kabellosen Modelle von ULTRASONE sind ab Februar 2022 verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt in Deutschland 179,00 Euro für den In-Ear LAPIS, 199,00 Euro für das Headset METEOR ONE und 229,00 für den Over-Ear ISAR.

Bildmaterial

Aufmacherbild

https://ultrasone.rtfm-pr.de/ultrasone_drahtloses_portfolio.jpg

Bilderpaket

https://ultrasone.rtfm-pr.de/ultrasone_drahtloses_portfolio.zip

Als einer der führenden Entwickler und Hersteller von Kopfhörern hat sich die ULTRASONE AG seit seiner Gründung im Jahr 1991 einen Namen bei audiophilen Hörern auf der ganzen Welt gemacht. ULTRASONE Kopfhörer sind im Pro-Audio-Bereich bei angesagten DJs und in renommierten Tonstudios genauso zu finden wie bei HiFi-Liebhabern in über 50 Ländern. Einen exzellenten Ruf genießen zudem die exklusiven Manufaktur-Modelle, die hierzulande in Handarbeit hergestellt werden. Seit einigen Jahren kommen auch Besitzer von Digital Audio Playern und Smartphones in den Klanggenuss von portablen Kopfhörern in ULTRASONE Qualität. Das Unternehmen vom Starnberger See hat mehr als 100 Patente angemeldet; eine Besonderheit der ULTRASONE Modelle ist die patentierte S-Logic-Technologie, die über eine dezentrale Anordnung der Schallwandler für einen räumlichen wie natürlichen Klang sorgt und gleichzeitig das Gehör schont. Die 1997 entwickelte ULE-Abschirmung ist ein weiterer Meilenstein der ULTRASONE Historie, die die elektromagnetische Strahlenbelastung des Kopfes bei der Nutzung eines Kopfhörers um bis zu 98 Prozent reduziert.

www.ULTRASONE.com

Firmenkontakt

ULTRASONE AG

ULTRASONE AG

Gut Raucherberg 3

82407 Wielenbach

0881/901150-0

info@ultrasone.com

https://www.ultrasone.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

+49 (0) 911 – 310 910-0

+49 (0) 911 – 310 910-99

ultrasone@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pressecenter.de