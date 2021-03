Media Exklusiv GmbH: Faksimile – Schätze mittelalterlicher Buchkunst

Media Exklusiv GmbH: Faksimile

Die Media Exklusiv GmbH weiß, dass mittelalterliche Buchschätze eine unwiderstehliche Faszination ausüben. Die wertvollen Dokumente sind vor Hunderten von Jahren unter Verwendung edelster Materialien in aufwendiger Handarbeit als Unikate für Könige und Kaiser entstanden. Heute werden sie als Staatsschätze sorgsam in Museen und Bibliotheken aufbewahrt und lediglich zu ganz besonderen Anlässen der Öffentlichkeit präsentiert, informiert Media Exklusiv.

MEDIA EXKLUSIV GMBH: DIE KUNST DER FAKSIMILIERUNG

Media Exklusiv erklärt, dass der Begriff “Fac simile” aus dem Lateinischen stammt und wörtlich übersetzt “Mach es ähnlich” heißt. Nach diesem Motto entstehen Schritt für Schritt originalgetreue Reproduktionen historischer Schriften und Illustrationen. Beginnend mit der Fotoaufnahme des Originals bis hin zum streng überwachten Druck und der Handwerkskunst des Buchbindens, tragen ausschließlich Spezialisten und Fachleute erfolgreich dazu bei, dass dieses Ziel erreicht wird. Durch sie entsteht ein Faksimile, welches dem Original in nichts nachsteht, betont die Media Exklusiv GmbH.

MEDIA EXKLUSIV GMBH: FAKSIMILE HERSTELLUNG UNTER BESONDEREN VORAUSSETZUNGEN

Die Media Exklusiv GmbH erklärt, dass den Auftakt zur Herstellung eines Faksimiles die Aufnahme der wertvollen Originalhandschrift durch einen Fotografen vor Ort und Stelle des Aufbewahrungsorts bildet. Jede Seite der Handschrift wird gewissenhaft in digitaler Form aufgenommen. Die entstandenen Bilddaten werden für den Druck separiert. Auf Grundlage dieser Farbseparation kommen schließlich erste Probedrucke zu Stande, die solange mit dem Original verglichen und korrigiert werden, bis eine Übereinstimmung gewährleistet ist, informiert Media Exklusiv.

Die Erhaltung der Ästhetik und Charakteristika ist hierbei der höchste Anspruch, schließlich sollen interessierte Beobachter von der Nachbildung genauso angetan sein wie bei der Betrachtung des Originals, fügt die Media Exklusiv GmbH hinzu. Gold und Silber spielten im Mittelalter eine große Rolle, sodass etwaige Handschriften häufig damit verziert wurden. Media Exklusiv unterstreicht, dass dieser Umstand bei einer detailgetreuen Nachbildung genauso bedacht werden muss, ebenso wie aufgetretene Unregelmäßigkeiten und Altersspuren.

Nach Abschluss des Druckvorgangs folgt die Arbeit des Buchbinders, dessen traditionsreiches Handwerk sich seit dem Mittelalter kaum verändert hat, fährt die Media Exklusiv GmbH fort. Die getreu den Rändern der Originalblätter beschnittenen Druckbogen werden gefalzt, ineinandergesteckt und zu Lagen zusammengetragen. Mittelalterliche Bucheinbände bieten durch die Jahrhunderte eine Vielzahl an verwendeten Materialien, wie beispielsweise Naturleder, Samt und Seide oder Elfenbein, merkt Media Exklusiv an.

MEDIA EXKLUSIV GMBH: PRODUKTPORTFOLIO STRENG LIMITIERTER FAKSIMILE-EDITIONEN

UND ANSPRECHTPARTNER FÜR FRAGEN UND BERATUNGEN

Als fachkundiges Unternehmen bietet die Media Exklusiv GmbH für Liebhaber und Sammler gleichermaßen ein breitgefächertes Produktportfolio mit streng limitieren Faksimile-Editionen an und begeistert damit deutschlandweit seine Kunden. Die Media Exklusiv GmbH bietet jedoch nicht nur einfach Faksimile an, sondern steht Interessenten für Fragen und Beratungen rund um das Thema Faksimile zur Verfügung. Die Media Exklusiv GmbH beteiligt sich stets gerne an der Aufklärung und Bildung in der Kunst und ist daher ein geschätzter Ansprechpartner.

