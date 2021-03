Karriere in der Krise?

Düsseldorfer Finanzexperte Walther Rösler rät zu Neuanfang mit Perspektive

Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt kräftig durchgeschüttelt. Drohende Insolvenzen, Kurzarbeit, steigende Arbeitslosigkeit. Auch die Digitalisierung, schlechte Bezahlung oder Unzufriedenheit im Job hinterlassen Spuren. Experten gehen davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt entscheidend verändern wird. Doch aussichtslos ist die Lage keineswegs – denn es gibt sie, die Jobs mit Zukunft und Perspektive.

“In unruhigen Zeiten sind die Menschen verunsichert und beschäftigen sich verstärkt mit ihrer finanziellen Situation.” Der Finanzprofi Walther Rösler weiß, wovon er spricht. Als selbstständiger Vermögensberater steht er seinen Kunden in seinen Büroräumen in der Weseler Str. 11 in 40239 Düsseldorf in finanziellen Angelegenheiten mit Rat und Hilfe zur Seite: von der Geldanlage, über Baufinanzierung, bis zur Altersvorsorge. In Krisenzeiten ist sein Expertenrat besonders gefragt: “Die Nachfrage nach fachlich versierter Beratung ist gestiegen.”

Auch Rösler hat sich vor über 5 Jahren für den Beruf des Vermögensberaters entschieden. Den Schritt in die Selbstständigkeit mit der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) hat er nie bereut. Die Vorteile lagen für ihn auf der Hand: Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf, der eigene Chef sein, sehr gute Verdienstmöglichkeiten. Gleichzeitig kann jeder Vermögensberater auf Unterstützung der Servicegesellschaft zählen. Von rechtlichen Fragen bis zum IT-Support gibt es stets Rückendeckung.

“Wer einen Job mit Perspektive sucht, hat in der Finanzbranche gute Chancen”, so Rösler. Für Finanzexperten, Brancheninsider, aber besonders auch Quereinsteiger, ist der Weg in die selbstständige Vermögensberatung gerade jetzt vielversprechend. Raus aus den Problemen und dem 08/15-Trott – hin zu einem erfüllenden, abwechslungsreichen Beruf. Neueinsteiger bekommen bei der DVAG einen erfahrenen Vermögensberater als Coach an die Hand und sind gleich zu Beginn in ein starkes Team eingebunden. In einer umfassenden Ausbildung werden notwendiges Fachwissen und alle wichtigen Kompetenzen vermittelt.

Mehr Information und Kontakt zu Walther Rösler und der DVAG gibt es hier:

https://www.dvag-karriere.de/ – walther.roesler

Seit seiner Kindheit begeistert sich Walther Rösler für Investments und Finanzplanung –

eine echte Leidenschaft.

Er steht seinen Kunden als Ratgeber und Stratege für Investments zur Seite. Anleger profitieren von seiner langjährigen Expertise und Erfahrung, ebenso wie von seinem umfangreichen Netzwerk bestehend aus Notaren, Steuerberatern, Makler und anderen Experten.

Leidenschaft gepaart mit Qualifikation und Out-of-the-Box-Thinking machen seine Analysen und Beratungen aus. An erster Stelle stehen dabei immer die Wünsche seiner Anleger und Ziele des Kunden. Durch seine umfassende Kenntnis des Marktes, einschließlich des Immobiliengeschäfts, ist es Walther Rösler möglich, immer individuell auf die Ansprüche seiner Anleger einzugehen.

