Mehr als 700 hano-Einbauküchen erwarten ihre Urlauber

Die landesweiten, touristischen Lockerungen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bedingen einen verzögerten und eingeschränkten Start in die Urlaubssaison.

Viele Ferienimmobilien wurden in den letzten Monaten renoviert oder neugebaut und stehen jetzt für die Urlaubsgäste an den norddeutschen Küsten bereit.

Die hano-Küchen GmbH & Co. KG ( hier) konnte ihren Betrag dazu leisten. In Zusammenarbeit mit zwei namhaften Betreibern von Ferienimmobilien in Norddeutschland wurden mehr als 700 Einbauküchen gefertigt und montiert. Dabei konnte hano-Küchen mit seinem Know-How im Bereich der Sondermöbelfertigung punkten. Intelligente Stauraummöbel, angepasst an die unterschiedlichsten Grundrisse, lassen mehr Platz für die Nutzer der Ferienimmobilien. Auch die Möblierung von Schlaf- und Badzimmern erfolgte durch hano. Dabei wurden auf Materialien zurückgegriffen, die sich schon unzählige Male durch ihre Robustheit und Wertigkeit im Küchenbereich ausgezeichnet haben.

Neben dem besonderen Augenmerk auf die Anforderungen an Küchen, die von den unterschiedlichsten Nutzern während einer Urlaubssaison benutzt werden, bietet das Unternehmen hano-Küchen den Ausstattern von Ferienimmobilien eine große Auswahl an Dekoren an. Aus mehr als 400 Frontdekoren kann die optimal zur Ferienimmobilie passende Optik ausgewählt werden. Im gleichen Dekor können dann auch die anderen Möbel gefertigt werden. So bietet sich dem Benutzer ein dekorativ übergreifendes Wohnerlebnis.

Küchen in Ferienimmobilien werden auch genutzt. Besondere Ansprüche werden da auch an die Elektrogeräte gestellt. Diese sollten es verkraften, von den unterschiedlichsten Nutzern benutzt zu werden. Auch sollten sie dem Urlauber den von zuhause gewohnten Komfort bieten – oder sogar mehr. Das alles ohne das Budget des Betreibers zu sprengen. hano-Küchen bietet individuelle Lösungen in Zusammenarbeit mit namhaften Geräte- und Ausstattungsherstellern, wie z.B. Siemens, Miele oder Constructa.

Im Fazit kann man sagen, dass die Betreiber von Ferienimmobilien die Zufriedenheit ihrer Gäste durch die Verwendung von Küchen- und Wohnmöbeln steigern können. Und zufriedene Urlauber kommen gerne wieder.

