Mehr Leads und Umsätze in München mit SEO

Unternehmen in München und Umgebung profitieren von Local SEO Strategien

MÜNCHEN. Kaum eine andere Stadt in Deutschland kann sich mit München messen, wenn es um unternehmerische Dynamik und einen positiven Blick auf die Zukunft geht. Mit SEO setzen sie sich von der Konkurrenz bei Google, Bing & Co. ab.

Universitäre Exzellenz, internationale Großkonzerne und erfolgreiche Start-ups verbinden sich in München zu einem tragfähigen Gesamtkonzept für den gesamten Großraum der bayerischen Landeshauptstadt. Ein immer größerer Teil der wirtschaftlichen Aktivität verlagert sich in den Online-Bereich. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch einmal beschleunigt.

Local SEO sorgt für gute regionale Sichtbarkeit

Entsprechend wichtig ist es für Unternehmen, die eigene Präsenz im Internet professionell zu managen. Gute regionale Sichtbarkeit ist dabei besonders wichtig – Stichwort Local SEO. Das heißt konkret: Nur wer in den Suchergebnissen der Nutzer aus dem Raum München vorne mit dabei ist, hat die Chancen, das Netz effektiv für die eigenen Ziele zu nutzen. Unternehmen, die sich dieser Aufgabe für andere Firmen widmen, bezeichnet man als SEO Agenturen. Die drei Buchstaben SEO stehen für Search Engine Optimization oder Suchmaschinenoptimierung.

Wie funktioniert SEO für Unternehmen in München?

Die vorderen Plätze im Ranking von Google und Co. lassen sich mit zwei ineinandergreifenden SEO Ansätzen erreichen. Das eine ist die Optimierung des Inhalts, der Struktur und der Technik auf der Webseite selber. Entsprechend ist hier von Onpage Optimierung die Rede. Das Gegenstück ist die Offpage Optimierung.

Sie widmet sich der Reputationspflege im Netz. Dies geschieht durch den Aufbau von Backlinks, also Links, die von außen auf die Seite verweisen. Weitere Tools sind Einträge in den wichtigsten Diensten von Google und Apple sowie die Verknüpfung mit Facebook, Xing, LinkedIn und anderen sozialen Netzwerken.

Bessere Leadgenerierung dank SEO Agentur in München

Ein Kernnutzen, der sich aus einer guten Internetpräsenz ergibt, ist eine verbesserte Möglichkeit der Leadgenerierung in München. Leads sind qualifizierte Kontakte, bei denen interessierte Seitenbesucher ihre Datensätze (Leads) zur Verfügung stellen. Je mehr Leads ein Unternehmen generiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit positiver Einflussnahme auf potentielle Kunden, die sich wiederum in steigende Umsätze überführen lässt. Eine professionelle SEO Agentur für München hat die Leadgenerierung als eigene Leistung im Portfolio.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.