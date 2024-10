Mehr Planungssicherheit durch agiles Arbeiten

In einer Welt in der es immer weniger Gewissheiten gibt, brauchen wir alternative Wege, um Planungssicherheit zu haben. Agiles Arbeiten ist ein wesentlicher Baustein dazu. Indem die Mitarbeitenden stärker involviert werden, können sie schneller auf ungünstige Entwicklungen oder Unstimmigkeiten in der operativen Arbeit aufmerksam machen. agiLOGO hat es sich zur Aufgabe gemacht, kleine und mittelständische Unternehmen in und um Hamburg dabei zu begleiten, ihren Weg zum agilen Arbeiten zu entwickeln.

Planungssicherheit und gutes Risikomanagement sind zwei elementare Säulen guter Betriebsführung. Doch wie Planungssicherheit geben, wenn die Welt um uns immer schnelllebiger, ungewisser, komplexer und vieldeutiger wird?

Agiles Arbeiten – mit Plan! Aber anders…

Natürlich braucht es einen Plan. Ohne eine gemeinsame Vorstellung davon, wie ein gemeinsames Ziel erreicht werden kann, also ohne Plan, gibt es keine Zielerreichung. Im klassischen Projektmanagement wird analysiert und ein Umsetzungsweg konzipiert. Die Umsetzung wird geschützt, indem ein „critical path“ definiert und besonders im Auge behalten wird. Das macht Sinn und ermöglicht ein effizientes und effektives Zielerreichen – in einem stabilen Umfeld. In einem schnelllebigen und ungewissen Umfeld voll komplexer Widersprüche nicht.

Agiles Arbeiten macht Implizites explizit

Daher fokussiert ein agil arbeitendes Team nicht auf den Weg, wie das Ziel erreicht werden soll. Agiles Arbeiten nutzt zwar auch einen Plan. Aber alle wissen, dass der Plan sich ändern kann. Ein 80:20-Plan nach dem Pareto-Prinzip reicht also. Der Fokus liegt beim agilen Arbeiten auf dem, was demnächst ansteht. Das muss glasklar definiert und die Verantwortlichkeiten verteilt sein. Alles andere reicht gröber, sofern die gemeinsamen Prinzipien und Prioritäten geklärt sind, und es ein gemeinsames Verständnis von der aktuellen Zielsetzung gibt. Ein agil arbeitendes Team schafft daher Strukturen, die Implizites explizit und Differenzen sichtbar machen.

Agiles Arbeiten schafft zieldienliche Gesprächsanlässe

Das gemeinsame Schätzen von Komplexität unter Zuhilfenahme des Planning Pokers zum Beispiel schafft einem agil arbeitenden Team die Gelegenheit, unterschiedliche Sichtweisen auf ein Arbeitspaket aufzudecken. Der geschätzte Komplexitätswert hat absolut für sich betrachtet keine Aussagekraft. Aber der Prozess schafft Gesprächsanlass und kitzelt schnell wesentliche Unterschiede in der Wahrnehmung und Interpretation hervor, die in eine gemeinsame Planung der nächsten Schritte integriert werden können.

Agiles Arbeiten nähert sich iterativ und inkrementell

Im ständiges Austausch mit dem Kunden können so Prioritäten hinterfragt und Etappenziele definiert werden. Die Planungssicherheit mit Blick auf einen definierten Weg wird zugunsten der Planungssicherheit mit Blick auf der für den Kunden passenden Werthaltigkeit verschoben. Denn das ist und bleibt das Ziel beim agilen Arbeiten: zu liefern, was für den Kunden den höchsten Wert hat.

agiLOGO berät kleine und mittelständische Unternehmen in Hamburg und Norddeutschland, die sich souverän in der heutigen VUKA-Welt bewegen möchten. Dafür unterstützen wir unsere Kunden darin, ihren Mitarbeitern den passenden Freiraum zu geben, um unternehmerische Prozesse so zu gestalten und zu leben, dass sie Kundenbedürfnisse vorausschauend erkennen und optimal bedienen können. Mit einer klaren Haltung und eindeutiger Zielsetzung gelingt es, der Schnelllebigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit unserer Wirklichkeit wirtschaftlich erfolgreich und nachhaltig zu begegnen.

Schwerpunkte sind Strategieentwicklung, Change Management, Prozessoptimierung, Personalentwicklung und Teambuilding sowie Coaching.

