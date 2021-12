Meine Musikempfehlung für die schönste Zeit des Jahres.

‘Listen to the Silent Night’ von THE JOSHUA STEEVEN

Mit dem bezeichnenden und plakativen Titel “Listen to the Silent Night” liefert die deutsche Rockband “The Joshua Steeven” den Song und die Single zu Weihnachten.

Die gefühlvolle Ballade ist eine besonders rockige Einladung für die schönste Zeit des Jahres.

Der Song ist im Grunde nicht wirklich ein Christmas-Song, könnte aber einer der schönsten überhaupt sein. Und die Botschaft stimmt:

Es ist der ultimative Soundtrack hinsichtlich Hoffnung, Liebe und dem unbedingten Willen, den Glauben an etwas zu wahren und nicht zu verlieren.

Der Song positioniert sich als etwas ganz Neues neben den üblichen Christmas-Songs und der Songtitel selbst ist rund um den Globus Programm: Innehalten, in sich gehen.

Schauplatz des dazugehörigen Videoclips zu “Listen to the Silent Night (Cry)” ist New York City.

Der bekannte amerikanische Filmemacher und Regisseur Paul Yates ist u.a. für die Dreharbeiten der Band in New York City verantwortlich und federführend.

“The Joshua Steeven” sind:

Josh Weimeea (Gitarre und Vocals, Songwriter)

Steeve Tiobueno (Bass und Vocals)

Mario Trapani (Keyboards).

Das Spektrum der Band ist eine explosive und abwechslungsreiche Mischung aus treibendem Rock, Ohrwurm-Balladen und lässigem Groove.

Die Band markiert mit ihren Songs einen ganz eigenen, unverkennbaren Stil mit einem energiegeladenen Sound und unwiderstehlichen Hooklines.

