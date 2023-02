Mercedes E-Klasse W210 S210 Lautsprecher nachrüsten

Mercedes E-Klasse mit 8 neuen Lautsprechern und hervorragender Klangqualität nachrüsten

Mercedes ist eine Fahrzeugmarle mit langer Haltbarkeit deshalb bieten wir auch für ältere Modelle wie den W210 und S210 ein Lautsprecher Upgrade an. Das Fahrzeug ist als Limousine und Kombi am Markt und hat in der Limousinen Version 8 Lautsprecher verbaut. Ein 2 Wege 165mm System mit externen Hochtönern in den vorderen Türen, 130mm Lautsprecher in den hinteren Türen und 165mm Lautsprecher in der Heckablage.

Für den Mercedes E-Klasse W210 Limousine bietet wir im Webshop von auto-lautsprecher.eu das Paket Mercedes E-Klasse W210 Auto-Lautsprecher-Set Soundsystem mit 8 Lautsprechern für das Fahrzeug an. Die 8 Lautsprecher des Herstellers Hertz bieten bis zu 160 Watt Gesamtleistung und einen Wirkungsgrad von 93DB, damit kann das System hervorragend an Werksradios oder nachträglich integrierten Fremdradios performen.

Die Maßnahme die Lautsprecher im Mercedes E-Klasse nachzurüsten hat den größten Einfluss auf das Soundsystem. Mit den neuen Lautsprechern wird, mehr Pegelfestigkeit und eine hochwertige Klangqualität erreicht. Das Standard Soundsystem im Mercedes E-Klasse kommt schnell an seine Grenzen was die Belastbarkeit bei höherem Pegel betrifft. In dem Paket Mercedes E-Klasse W210 Auto-Lautsprecher-Set Soundsystem ist ein 165mm 2 Wege System mit externen Hochtönern und Frequenzweichen für die vorderen Türen enthalten, für die hinteren Türen werden 130mm Koaxiallautsprecher mit integrierten Hochtönern verbaut und in der Heckablage 165mm Koaxiallautsprecher mit integrierten Hochtönern.

Für Fahrzeugbesitzer der Kombi Variante S210 wird im Webshop von auto-lautsprecher.eu ein passende Paket in der Kategorie Mercedes E-Klasse Lautsprecher mit 6 Lautsprechern angeboten. In der Kombivariante S210 entfallen die hinteren Lautsprecher im Heckbereich da keine Hutablage wie bei der Limousine vorhanden ist. Hier gibt es idente Angebote mit derselben Leistung für das Soundsystem im Mercedes E-Klasse.

Die Installation kann vom Fahrzeughalter durchgeführt werden alle Lautsprecher verfügen über fahrzeugspezifische Halterungen die für eine Integration in die werksseitigen Einbauplätze erforderlich sind. Die Lautsprecher werden an die bestehenden KFZ-Kabel mit Adapterkabel angeschlossen, so entfallen aufwendige Verkabelungen im Fahrzeug. Alle für den Einbau erforderlichen Adapterkabel und fahrzeugspezifischen Halterungen sind in den Einbausätzen für den Mercedes E-Klasse enthalten.

Für die Demontage der Türverkleidung bieten wir im Webshop Ausbauwerkzeug mit Kunststoffhebel an. Die Kunststoffhebel hinterlassen keine Kratzer am Interior oder Dellen an den Verkleidungen. Die Türverkleidungen sind mit Kunststoffklipsen an der Rückseite an die Türen gesteckt, die Hebelwerkzeuge aus dem Ausbauwerkzeug sind auch hier hilfreich um die Klipse zu lockern ohne sie abzubrechen.

Für die Türdämmung empfehlen wir für Mercedes Auto-Lautsprecher selbstklebende Alu Bitumenmatten die auch im Webshop von auto-lautsprecher.eu erhältlich sind. Die Dämmmatten verbessern die Akustik im Fahrzeug und haben großen Einfluss auf die Soundqualität. Bei Messungen im Fahrzeug ist bei guter Dämmung bis zu 7DB mehr Basswiedergabe zu erwarten. Nebenbei werden auch vibrierende Fahrzeugteile ruhiggestellt die bei höheren Pegeln das Soundbild stören.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

