Trauriger Hilferuf: In 99 % aller Fälle macht Kinder von Promis und Superreichen die Berühmtheit ihrer Eltern psychisch krank

– Kein Halt in der Familie, Druck durch permanente Beobachtung

– Rebellischer Hilfeschrei in Form von Drogenmissbrauch und anderen Süchten

– Handling und Genesung fast nie ohne professionelle Hilfe möglich

(Mallorca, Februar 2023) Drogenabhängigkeit, Minderwertigkeitskomplexe, Einsamkeit, Depression, Persönlichkeitsstörungen – 99 % aller Kinder von Promis, Royals und erfolgreichen Unternehmern, die in der Öffentlichkeit stehen, leiden unter psychischen Problemen. Prinz Harry, Peaches und Pixie Geldof oder auch Uschi Glas‘ Sohn Ben Tewaag – sie alle zeigen Symptome psychischer Erkrankungen, verursacht durch ihr berühmtes Elternhaus. Kein Wunder, werden sie doch als Sprösslinge der High Society auf Schritt und Tritt verfolgt, beobachtet, abgelichtet und öffentlich verurteilt. Letzteres häufig aufs Schärfste, und das obwohl sie keiner wirklich kennt. Und genau hier liegt das Problem, weiß Abdullah Boulad, Leiter der Luxus-Entzugsklinik THE BALANCE auf Mallorca. In der renommierten Reha-Klinik für Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen behandelt er zusammen mit einem Spezialistenteam von Fachärzten, Psychologen, Physiotherapeuten und weiteren Medizinern und Experten regelmäßig Kinder von Superreichen, die die Beziehung zu sich selbst und die Balance im Leben verloren haben – oder gar nie gefunden hatten.

„In den meisten Fällen ist es so, dass diese Menschen immer nur als „die Kinder von“ angesehen werden“, erklärt Abdullah Boulad, Geschäftsführer von THE BALANCE: „Keiner sieht sie selbst, ihre individuelle Persönlichkeit. Das macht nicht nur furchtbar einsam, das macht ihre Existenz auch ausschließlich abhängig von ihren berühmten Eltern.“ Das wiederum führe beinahe ausnahmslos zu einer psychischen Erkrankung, ganz gleich in welcher Form diese sich dann auspräge: „Vor allem bei Kindern bekannter Unternehmer, wie etwa Elon Musk, sind es häufig die großen Fußstapfen, in die sie hineinzutreten haben und die ihnen ein Leben vorschreiben, das vielleicht überhaupt nicht zu ihnen passt“, weiß der Experte. Dementsprechend hoch sei auch der Leistungsdruck, der im schlimmsten Fall bis zum Tod führt – wie etwa bei Bobbi Kristina Brown, die Tochter der berühmten Sängerin Whitney Houston, die sich in die Alkohol- und Drogensucht stürzte – und nie mehr davon loskam.

Abdullah Boulad weiter: „Hinzu kommt zumeist ein leichterer Zugang zu Drogen und anderen Substanzen, die abhängig machen und auf Kosten der Gesundheit eine kurzweilige Flucht in eine andere, vermeintlich glücklichere Welt ermöglichen. Definitv ein fataler Trugschluss.“ Deshalb ist sich Abdullah Boulad sicher, dass es auch bei Kindern wie Jaden Smith, Suri Cruise, North West, Elon Musks Sohn, Shiloh Jolie-Pitt und auch Archie Harrison und Lilibet Mountbatten-Windsor vermutlich nur eine Frage der Zeit ist, bis sie Symptome psychischer Erkrankungen entwickeln werden. Der Experte appelliert deshalb an Kinder bekannter Eltern, sich unbedingt in geschulte therapeutische Hände zu begeben: „Denn solch ein Druck ist ohne professionelle Hilfe kaum zu bewältigen – erst recht nicht von Kindern und jungen Erwachsenen, deren Persönlichkeit sich eigentlich gerade erst noch formt.“

Für Einschätzungen, Expertenstatements und Hintergrundgespräche steht Abdullah Boulad jederzeit gern zur Verfügung. Weitere Informationen zu THE BALANCE, den Einrichtungen und den speziellen Therapieansätzen finden Sie unter https://balancerehazentrum.de.

THE BALANCE ist ein Luxus-Retreat auf Mallorca und hat sich spezialisiert auf exklusive und diskrete Reha-Betreuungen. Gründer und Geschäftsführer von THE BALANCE ist der Schweizer Unternehmer Abdullah Boulad (43). Mit einem multidisziplinären Team von rund 70 Ärzten, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Case Managern und einer ganzen Reihe von Komplementärtherapeuten hat er eine der renommiertesten Therapieeinrichtungen für Suchtprobleme, psychische Erkrankungen und Gesundheitsfragen weltweit geschaffen. Hier bietet er seinen Kunden individuell maßgeschneiderte Kuren im luxuriösen Umfeld an. Das Angebot umfasst die drei Pfeiler Suchttheraphie (Alkohol, Drogen, Medikamente, Sex etc.), psychische Erkrankungen (Angststörungen, Burnout, Depressionen, Trauma & Posttraumatische Belastungsstörungen) und Gesundheits-Treatment (Stress, Anti Aging, chronische Schmerzen, Schlafstörungen etc.). Ein Schwerpunkt des evidenzbasierten Medizinkonzepts von THE BALANCE liegt auch auf dem Einsatz neuester wissenschaftlicher und technologiebasierter Therapieansätze, wie Neuro- und Biofeedback-Systemen oder der transkraniellen Gleichstromstimulation, für die das Unternehmen permanent hohe Summen in neue Technologien und die medizinische Ausstattung investiert. Die ärztliche Leitung obliegt Dr. med. Sarah Boss. THE BALANCE wendet sich ausschließlich an Privatzahler.

https://balancerehazentrum.de

Bildquelle: Unsplash