Meta Tags richtig setzen

Den MetaTag richtig setzen und damit die Website verbessern

Hochwertige, professionell optimierte Webseiten haben bessere Chancen, in den Suchergebnissen ganz oben zu erscheinen. Aufgrund der Aussagen großer Suchmaschinenbetreiber und langjähriger Erfahrung wissen SEO Experten, dass dabei den MetaTags eine besondere Bedeutung zukommt. Sie dienen Suchmaschinen Robots als Orientierung und können bei richtiger Verwendung einen positiven Effekt bei der Positionierung der Webseite nach sich ziehen.

Bedeutung der MetaTags für die Suchmaschinenoptimierung

In den Anfängen des Internets waren die Suchmaschinen noch nicht in der Lage, Webseiten anhand ihrer Inhalte einzuordnen und entsprechend zu platzieren. Diese Aufgabe übernahmen die MetaTags. Sie informierten die Maschine mit Informationen und beeinflussten das Ranking unmittelbar. Inzwischen hat sich der Algorithmus so weiterentwickelt, dass ein Meta Tag kaum mehr eine direkte Rolle für die Positionierung in den Suchergebnissen spielt. Allerdings liefern Title Tag und Meta Description dem Nutzer wichtige Informationen und animieren ihn durch geschickte Formulierungen zum Klicken.

Title-Tag: obligatorisches Meta Tag für ein HTML Dokument

Der Titel eines Webdokumentes wird im Head, also im Kopf festgelegt und beinhaltet die “Überschrift” der Seite. Es handelt sich um eine kurze Aussage, die den Inhalt der Webseite prägnant zusammenfasst. Das Title Tag spielt für den Nutzer eine wichtige Rolle und ist eine notwendige Voraussetzung für eine gute Seitenplatzierung in den Suchergebnissen.

Für die Erstellung des MetaTag “Title” gelten folgende Grundregeln:

– aussagekräftig und prägnant

– animiert Seitenbesucher zum Klicken

– enthält das wichtigste Schlagwort (Keyword)

– ist auf jeder Seite vorhanden und für jede Seite einzigartig

– besteht aus maximal 65 Zeichen

Da sich schlecht formulierte, zu kurze, zu lange oder nicht gesetzte Title-Tags unvorteilhaft auf das Klickverhalten auswirken, ist diesem MetaTag besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

MetaTag Discreption kann Klickrate ebenfalls positiv beeinflussen

Description Tags werden von den Suchmaschinenbetreibern für die Kurzbeschreibung der Seite übernommen. Deshalb tragen intelligent formulierte MetaTags wesentlich dazu bei, sowohl die Klickrate zu erhöhen als auch die Position der Webseite in den Suchergebnissen zu verbessern. Wie das Title Tag wird die Description per Hand in den HTML-Code eingefügt.

Grundregeln für ein perfektes Meta-Desctiption Tag:

– fasst den Inhalt der Seite prägnant zusammen

– auf jeder Seite einzigartig

– Formulierung animiert zum Klicken

– enthält das wichtigste Schlagwort (Keyword)

– informativ

– besteht aus maximal 160 Zeichen

Eine aussagekräftige Description liest sich gut, informiert zielgerichtet über den Inhalt und verleitet den Leser zum Seitenbesuch.

Fazit:

Meta Title und Meta Description sind die ersten Informationen, die der Nutzer nach seiner Suchanfrage in den Ergebnissen sieht. Sie werden von den Suchmaschinen zwar nicht mehr als Rankingfaktor genutzt, animieren Nutzer jedoch zum Klick. Deshalb sind qualitativ hochwertige MetaTags für das Gelingen eines Webprojekts ein wesentlicher Aspekt.

